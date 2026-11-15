ימים ספורים לאחר התפטרותו של ג'נסן הואנג מתפקיד מנכ"ל אנבידיה בעקבות שלוש פרשיות רומן - כשאחת מהן עם בכירה בחברה הכפופה ישירות להואנג ואחרת עם אשת עסקים החשודה בקשרים עם המודיעין הסיני - נחשפות עדויות חדשות על התנהלותו בתוך החברה.

תחקיר שפרסם אתמול (שבת) ה"ניו יורק פוסט", המבוסס על מקורות המקרובים לחברה, מתאר סביבת עבודה שבה מנהלים בכירים חששו מהתפרצויות הזעם של הואנג, שכללו צעקות, השפלות פומביות ואף השלכת חפצים. העדויות מציגות תמונה שונה מזו שטיפח הואנג בן ה־63 לאורך השנים.

● הוא יחזור? קריאות להשבת מנכ"ל אנבידיה לתפקידו

● אנבידיה תשרוד בלי המייסד הכל-יכול? ההיסטוריה בחברות הענק יכולה להעיד

● "נתון חריג מאוד": הישראלים מסתערים על מניית אנבידיה

● "מתחילה את היום עם ישראל": הכירו את מנכ"לית אנבידיה הזמנית

● ההייטקיסטים הכי נוצצים בישראל חוששים: מה יקרה לאופציות של עובדי אנבידיה?

המנכ"ל המזוהה עם מעילי העור השחורים נהג להציג עצמו כמנהל נגיש וצנוע, שסיפר בראיונות על תחילת דרכו כשוטף כלים ומנקה שירותים. ואולם לפי הדיווח, מאחורי התדמית הציבורית הסתתר מנהל שנהג להתפרץ על עובדיו במהלך ישיבות ממושכות, לעתים בנוכחות עשרות מעמיתיהם.

"מקווה שתמות ותפטור את כולנו מהסבל"

אחת התקריות החריפות המתוארות בתחקיר התרחשה בפברואר האחרון, במהלך ישיבה סגורה שבה השתתפו יותר מ־30 מנהלים בכירים באנבידיה. לפי המקורות, הואנג פנה לג'יי פורי (Jay Puri), שכיהן אז כסגן נשיא בכיר האחראי על פעילות המכירות והפיתוח העסקי העולמית של אנבידיה, ואמר לו: "אני מקווה שתחלה בשפעת, ושהמצב יחמיר". בהמשך הוסיף: "אני מקווה שתמות ותפטור את כולנו מהסבל".

לפי אחד המקורות, פורי נותר דומם, והמשתתפים האחרים הגיבו בהלם. "זה מאוד אופייני לג'נסן לצעוק על אנשים, אבל כשהוא אמר את הדברים האלה לג'יי, האווירה הפכה מתוחה ושקטה במיוחד", סיפר המקור. פורי עבר מאז לתפקיד יועץ בכיר באנבידיה. לא ברור מה הוביל לעימות באותה ישיבה.

במקרה אחר, במהלך ישיבה שנמשכה שלוש שעות בשנת 2025 ובה נכחו כ־40 עובדים, התפרץ הואנג לעבר מנהל בכיר בתחום המכירות ואמר לו: "אין לך מושג מחורבן על העסק שלי".

באירוע נוסף, לפי המקורות, הואנג הבחין במנהל בכיר שהשתתף לראשונה בישיבה עמו, והאשים אותו כי הוא מחייך בזלזול. "אתה מחייך אליי? אני רואה רק פרצופים מתים. צא החוצה!", צעק, לפני שסילק אותו מהחדר.

המקורות תיארו גם תקרית במטה החברה בסנטה קלרה שבקליפורניה, שבה השליך הואנג לכאורה בקבוק מים לעבר אחד המנהלים הבכירים במהלך ישיבה. לפי הדיווח, התפרצויותיו היו מוכרות כל־כך בתוך אנבידיה, עד שחלק מהעובדים הופתעו מכך שהן לא נחשפו לציבור קודם לכן.

"כמו להצית פתיל"

העדויות מצטרפות לדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" על ישיבה שהתקיימה באוגוסט, שבה קטע הואנג את סמנכ"לית הכספים קולט קרס באמצע מצגת והשווה אותה ל"איילה שקפאה מול פנסי מכונית".

גם סטיבן ויט, מחבר הביוגרפיה של הואנג, "The Thinking Machine", תיאר במאמר שפרסם ב"ניו יורק טיימס" ביום חמישי את הפער בין התדמית הציבורית להתנהלותו בפועל. לדבריו, הואנג השתמש בסיפורים על עברו הצנוע כדי להסתיר את יהירותו, והתקשה לשאת התנגדות לעמדותיו. "כשסתרת את דבריו, אפילו בעניין שולי, זה היה כמו להצית פתיל", כתב ויט. לדבריו, מי שהתעקש על עמדתו, הסתכן בהתפרצות זעם.

הפרסום מגיע על רקע המשבר החריף באנבידיה, לאחר שהואנג התפטר ביום חמישי האחרון. לפי דיווחים, הואנג ניהל קשרים מחוץ לנישואיו עם לפחות שלוש נשים. במקביל, הוא צפוי להעיד בפני הקונגרס האמריקאי בנוגע לפרשה, ושכר את שירותיו של משרד עורכי הדין פול וייס. סמנכ"לית הכספים קולט קרס מונתה למנכ"לית זמנית, בעוד דירקטוריון אנבידיה החל בחיפוש אחר מחליף קבוע.

דובר מטעמו של הואנג סירב להגיב לתחקיר, ואנבידיה לא מסרה תגובה.