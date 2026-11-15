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אנבידיה

הוא יחזור? קריאות להשבת מנכ"ל אנבידיה לתפקידו

שתי קרנות שהחזיקו בסוף יוני במניות אנבידיה בשווי 2.13 מיליארד דולר מבקשות מהדירקטוריון להימנע ממינוי מנכ"ל קבוע לפני שיתבררו העובדות • במקביל, אילון מאסק הצטרף לעצומה הקוראת להחזיר את המייסד לתפקיד • כמה כבר חתמו עליה?

שירות גלובס 08:03
ג'נסן הואנג / צילום: ap, Godofredo A. Vásquez
ג'נסן הואנג / צילום: ap, Godofredo A. Vásquez

ימים ספורים לאחר שג'נסן הואנג נאלץ להתפטר מתפקיד מנכ"ל אנבידיה, שניים מבעלי המניות בחברה מבקשים מהדירקטוריון להשאיר על הפרק את האפשרות שיחזור. על פי CNBC, בראד גרסטנר מאלטימטר קפיטל וגאווין בייקר מאטריידס מנג'מנט פנו לדירקטוריון במכתב שבו קראו לו לנהל הליך שקול לבחירת המנכ"ל הבא ולהימנע ממינוי קבוע לפני שכל העובדות יתבררו.

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לפי הדיווחים לרשות ניירות הערך האמריקאית, שתי הקרנות החזיקו בסוף יוני במניות אנבידיה בשווי כולל של כ־2.13 מיליארד דולר.

במקביל לפניית המשקיעים, אילון מאסק הודיע כי חתם על עצומה הקוראת להחזיר את הואנג לתפקיד. מאסק טען שחלק מהסכמי האספקה של אנבידיה נשענו על קשריו האישיים של המייסד, וכי בלעדיו החברה עלולה לאבד עסקאות חשובות. לפי ביזנס אינסיידר, עד שבת הופיעו בעצומה יותר מ־108 אלף חתימות. המארגנים אמרו כי הם פועלים להסרת חתימות מזויפות.

אנבידיה טרם התייחסה בפומבי למכתב המשקיעים או לעצומה הקוראת להחזיר את ג'נסן הואנג. בהודעתה על פרישתו מסרה החברה כי הדירקטוריון יבחן מועמדים מתוך החברה ומחוצה לה, וכי קולט קרס, סמנכ"לית הכספים, תכהן כמנכ"לית זמנית עד למינוי קבוע.

המבחן הראשון של קרס מול וול סטריט יגיע כבר ביום שלישי, כשאנבידיה תפרסם את דוחותיה לאחר נעילת המסחר. לפי נתוני LSEG שציטטה רויטרס, האנליסטים צופים הכנסות של כ־109 מיליארד דולר וזינוק של כ־90% ברווח לעומת הרבעון המקביל. הדוחות מסכמים רבעון שהסתיים עוד לפני עזיבת הואנג. המבחן של קרס יהיה בשיחת המשקיעים שאחריהם, כשהיא תציג את התחזית לרבעון הבא ותידרש להסביר איך אנבידיה מתכוונת לעמוד בלוחות הזמנים של השבבים החדשים ולשמור על התחייבויותיה ללקוחות אחרי עזיבת המייסד.