מנכ"ל חברת השבבים ARM, רנה האס, מסתמן כאחד המועמדים המובילים ובעל סיכויים גבוהים להתמנות על ידי הדירקטוריון של אנבידיה למנכ"ל הקבוע שלה. לפי הפייננשל טיימס פנה דירקטוריון אנבידיה כבר בסוף השבוע להאס כדי לפתוח במשא ומתן להצטרפותו לתפקיד, אם כי לא דווח על התקדמות כלשהי והאם האס בכלל מעוניין בתפקיד.

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כך או כך - נראה שהאס הוא המועמד המתאים ביותר על פני כל שאר השמות שהוצעו: הוא עבד שבע שנים כסגן נשיא אנבידיה תחת הואנג כמנהל פעילות מוצרי המחשוב, הוא מנהל כיום את אחת מחברות השבבים הגדולות והחדשנות בעולם, והוא משמש כספק של אנבידיה שנים ארוכות: המעבדים הגרפיים של אנבידיה מבוססים גם על טכנולוגיות של ARM.

למרות קריאות של עובדים רבים ובכירים - בהם אילון מאסק - להחזיר את ג'נסן הואנג, המנכ"ל שנאלץ לפרוש, עדיין עומדת מעל כהונתו עננת חקירה בקונגרס סביב פרשת המרגלת והברחות השבבים לסין וניהול מערכת יחסים רומנטית עם עובדת הכפופה לו.

גם שמות של מועמדים אחרים שהועלו אינם מתאימים: ליסה סו, מנכ"לית AMD נמצאת בניגוד עניינים מאחר והיא מנהלת חברה מתחרה. ג'וני סרוג'י קודם רק לאחרונה לתפקיד של סגן נשיא באפל - הוא מעולם לא ניהל חברה - וטים קוק - למרות נסיונו הרב באפל - ניהל חברה שמשווקת מוצרים לצרכן הסופי, בעוד שהאס מביא עמו קודם כל נסיון בעבודה מול עסקים. שמות נוספים - שלא אושרו על ידי הדירקטוריון - כוללים את סנגא'י מהרוטרה, מנכ"ל מיקרון ומאט מרפי, מנכ"ל מארוול. עם זאת, ARM היא חברה קטנה בהשוואה לאנבידיה: היא מעסיקה כ- 9,000 עובדים ונסחרת לפי שווי של 200 מיליארד דולר.

עובד ב-ARM מהימים שבהם הייתה חברת קניין רוחני צנועה

האס, 64, נולד לאב ממוצע גרמני-יהודי שהיגר לארה"ב כדי לעבוד כחוקר בזירוקס בשנותיה הראשונות, ולאם מפורטוגל. הוא גדל ברוצ'סטר, צפונית לעיר ניו יורק, ועם בגרותו עבד כמהנדס בחברות כמו זירוקס, טקסס אינסטרומנטס ו- NEC. את נסיונו הניהולי החל לצבור ב- Tensilica- חברה שפיתחה קניין רוחני עבור חברות שבבים אחרות, ובהמשך עבד שבע שנים באנבידיה והגיע עד לתפקיד של סגן נשיא למוצרי מחשוב - אז מי שאחראי על מוצר הדגל של החברה - כרטיסי הגיימינג והמסך שלה.

האס הצטרף ל- ARM ב- 2013, ועבד בה מהתקופה שהיתה חברת קניין רוחני צנועה שעובדת בעיקר עם חברות סלולר, ועד שהפכה לענקית שבבים שמשמשת כבסיס הטכנולוגי לשבבים של רוב החברות החשובות בעולם: מאפל, קוואלקום, אמזון וברודקום ועד אנבידיה. האס ליווה כמנכ"ל את הנפקת ARM בנאסד"ק ואת נסיון המכירה לאנבידיה שכשל בשל פסיקת הרגולטור האמריקאי.

ויש גם זווית ישראלית: האס רגיל לעבוד עם מרכזי פיתוח ישראלים - ARM תחת ניהולו הקימה מרכז פיתוח ברעננה המעסיק מעל ל-100 עובדים המפתחים טכנולוגית עיבוד וידאו, כפי שנחשף בעבר בגלובס.

לחברות הייטק ישראליות היו יד ורגל בהפיכתה של ARM לשחקנית מפתח בשוק השרתים והבינה המלאכותית: אנפורנה לאבס, בעבר סטארט-אפ ישראלי והיום חטיבת פיתוח השבבים של אמזון, התבססה על טכנולוגיית השבבים שלה כתחליף לאינטל כבר בראשית העשור הקודם. אז היה זה לפיתוח בקר למחשוב ענן, וכיום משמשת הטכנולוגיה של ARM להפעלה של מעבדי אמזון בכל התחומים, בכלל זה מחשוב ענן ובינה מלאכותית. המהלך של אנפורנה הקל בדיעבד על אפל להגר מארכיטקטורת השבבים של אינטל לזו של ARM, ועל בסיסה פועלים שבבי אפל עד היום.