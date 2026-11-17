אפליקציית גלובס מתחדשת עם חוויית משתמש משופרת ודרכים חדשות לצרוך חדשות, מידע פיננסי ותוכן עיתונאי. המהלך, שעליו עמלנו בחודשים האחרונים, נועד להקל עליכם להתמצא, להתעדכן במהירות וליהנות מחוויית קריאה נוחה ועשירה יותר.

אלה החידושים:

1. ניווט פשוט ונוח יותר: סרגל ניווט חדש בתחתית המסך מאפשר גישה מהירה לחמישה אזורים מרכזיים: עמוד הבית, כל הכותרות, הפורטל הפיננסי, העיתון הדיגיטלי ו"הסלסלה". גם עמוד "כל הכותרות" עוצב מחדש ומציג את החדשות ברצף כרונולוגי, בחלוקה ברורה לימים ולתאריכים.

2. "הסלסלה": אזור תוכן חדש שירכז את הבחירות וההמלצות של עורכי גלובס. מדי יום, בשעה 14:00, תתפרסם בו מהדורה מיוחדת של חמישה סיפורים שנבחרו עבורכם. לצד המהדורה היומית, האזור יציע גישה למגוון התכנים והמוצרים של גלובס, בהם מדור בדיקת העובדות "המשרוקית", החידון הכלכלי, "המשקיעים החדשים", הפודקאסטים והצצה לאירועים שלנו.

3. השווקים תמיד מול העיניים: סרגל המדדים הפיננסיים עבר לחלקו העליון של המסך, ומאפשר להתעדכן במבט אחד במדדים המרכזיים ובשינויים בהם.

4. חדשות בזמן אמת: רכיב המבזקים שהושק לאחרונה מציג עדכונים קצרים וממוקדים, לצד חיווי בולט בראש עמוד הבית בעת סיקור חדשותי שוטף. כך תוכלו ליהנות מעדכונים מהירים וקצביים לצד התכנים המעמיקים של גלובס.

5. חוויית קריאה משופרת: אפשרות להגדיל תמונות וגרפים למסך מלא, מעבר מהיר באמצעות החלקת האצבע ותהליך היכרות ידידותי עם האפליקציה המחודשת.

מתיחת הפנים היא חלק מהמאמץ המתמשך שלנו לחזק את הקשר עם הקוראים והמנויים, להנגיש את התוכן בדרכים חדשות ולהעניק ערך גדול יותר בכל ביקור. מאחורי המהלך עומדת עבודה משותפת של צוותי המוצר, הפיתוח, העיצוב והמערכת.

האפליקציה המחודשת מחכה לכם כעת באייפון ובאנדרואיד, באמצעות עדכון או הורדה.