חברת הביטוח מגדל , בשליטת שלמה אליהו (45.4%) ובניהולו של רונן אגסי, מספקת הבוקר (ד') בשורה משמחת למשקיעים שלה: לראשונה מאז שנת 2019, מגדל ביטוח חוזרת לחלק דיבידנד, והיא תחלק 530 מיליון שקל, מתוכם כ-240 מיליון שקל יזרמו לכיסו של בעל השליטה אליהו.

המהלך אומנם "היה באוויר" תקופה ממושכת, כשבחברה חזרו והביעו בשנה האחרונה תקווה כי החלוקה תתאפשר בקרוב - אך כעת זה הופך לרשמי.

● דיסקונט: הרווח ברבעון השלישי ירד ב-20% על רקע הפרשה למיזוג מרכנתיל

● דוחות הבנקים חושפים: מכונת הרווחים האטה, ורק לאומי ממשיך לזנק

האפשרות לחזור ולחלק דיבידנד מגיעה לאחר שמגדל שיפרה את היחסים הפיננסיים שלה ובראשם ה"סולבנסי" - כושר הפירעון. במקביל, מגדל הקדימה בשנה את יעדי התוכנית האסטרטגית שלה לשנת 2027.

עם זאת, ברבעון השלישי התשואה להון של מגדל ירדה ל-19.3%, לעומת כמעט 24% ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הכולל ירד ב-1.7% והסתכם ב-526 מיליון שקל. הסיבה לכך היא שכמעט לא היה "רווח פיננסי" ברבעון השלישי של השנה, כלומר רווח מפעילות בשוק ההון. הרווח משוק ההון הסתכם ב-7 מיליון שקל בלבד, לעומת 257 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הכולל עלה ב-5% לסכום של 1.42 מיליארד שקל, למרות ירידה של 35% ברווח הפיננסי ל-229 מיליון שקל.

זינוק מרשים ברווח מעסקי הליבה

בשורה טובה יותר נרשמה ברווחיות מעסקי הליבה, כלומר מהפעילויות כמו חיסכון ארוך-טווח, ביטוח בריאות, כללי, סוכנויות ועוד, שמופרדים מהתוצאות של התנודתיות בשוק ההון. שם נרשם ברבעון השלישי של השנה זינוק מרשים של 48% לסכום של 831 מיליון שקל. מתחילת השנה הרווח מעסקי ליבה עלה ב-24% לסכום של 2.14 מיליארד שקל.

היקף הנכסים של מגדל המשיך לגדול מתחילת השנה ב-11% והסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-644 מיליארד שקל.

"הרבעון משקף את המומנטום העסקי של הקבוצה בשנים האחרונות. עמדנו בכלל יעדי 2027 במלואם תוך התקדמות משמעותית בכל המדדים העסקיים המרכזיים", מסר מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, רונן אגסי, שהזכיר כי במרץ 2026 עודכנו יעדי התוכנית האסטרטגית לסוף שנת 2028, ו"כעת אנו ממוקדם במימושם".

ומה קורה בביטוחי הרכב? לאחר ירידת המחירים בביטוחים המקיפים, מגדל עברה להפסד לפני מס של 19 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה, לעומת רווח של 26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה מגדל רושמת בענף הפסד של 10 מיליון שקל, לעומת רווח של 82 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. לדברי החברה, הסיבה לכך היא "ירידה בפרמיה הממוצעת".