סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

לא מן הנמנע שהמסחר בתל אביב ייפתח הבוקר במגמה חיובית בהתאם למגמה בעולם בעקבות פרסום הדוח הרבעוני המצוין של אנבידיה אתמול בלילה. אנבידיה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות ברבעון השלישי ואף העלתה תחזיות. הדוח הסית מעט את תשומת-הלב של המשקיעים מאי-הוודאות ששוררת סביב החברה. השווקים נסחרים הבוקר בעליות, הן באסיה והן בניו יורק.

הדואליות חוזרות עם פערי ארביטרז' מעורבים - טאואר בפער חיובי של מעל 2%, גם טבע, פאלו אלטו ונייס יעלו הבוקר במעל ל-1%. אלביט שזינקה אתמול בתל אביב ובניו יורק, בפער שלילי של 1.7%.

אתמול ננעלה הבורסה בעליות קלות, לאחר יום תנודתי שהתנהל בצל שטף דוחות כספיים לרבעון השלישי של 2026, הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט וההמתנה של המשקיעים לדוחות אנבידיה שפורסמו הלילה בארה"ב. מדד הדגל ת"א 35 עלה ב-0.1% ומדד ת"א 90 ננעל בעלייה קלה סביב רמות הבסיס.

בפילוח ענפי, את העליות הוביל סקטור הנפט והגז שטיפס ב-1.7% בעקבות הקפיצה ביחידות ההשתתפות של נאוויטס. זאת לאור הדיווחים לפיהם ענקית האנרגיה שברון נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת השליטה בביקון - שותפתה של נאוויטס במאגר הנפט שננדואה במפרץ מקסיקו. בעסקה המשקפת לפעילות ביקון במאגר שווי של כ־5 מיליארד דולר.

עוד בלטו לטובה: מניות אלביט מערכות, מקס סטוק ותדיראן, שטיפסו בשיעור משמעותי לאחר פרסום תוצאותיהן לרבעון השלישי. מי שעוד עלתה לאחר הדוחות היא מניית חברת הסיעוד דנאל, שלצד פרסום תוצאותיה דיווחה על הסכם לרכישת שתי חברות הפועלות בתחום תמורת 410 מיליון שקל.

● משקיעי העל נוטשים בעיקר מניה אחת. לאן הם עוברים?

באסיה הבוקר נרשמת מגמה מעורבת ביבשת - בורסת דרום קוריאה מובילה את העליות הבוקר כשמדד קוספי עולה במעל ל-1% בהובלת מניות השבבים הכבדות במדד, סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס, עולות ב-1.21% וב-5.1%, בהתאמה. מניות חברות ציוד בדיקת השבבים היפניות אדוונטסט ולאסרטק מטפסות ב-4.02% וב-4.35%, בהתאמה. מניית קבוצת סופטבנק, המשקיעה בטכנולוגיה, מטפסת ב-3% ומושכת את מדד ניקיי היפני לעלייה קטנה לאחר שהמדינה דיווחה על זינוק חד של 20.5% ביצוא בחודש שעבר. מדד הנג סנג בהונג קונג יורד ב-1%.

לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות בהם המדדים ירדו לשפל של כחצי שנה, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עלייה בפתיחת המסחר של עד 0.5%.

● המספר החשוב בדוחות אנבידיה ומה אמרה המנכ"לית החדשה?

אתמול כאמור אנבידיה ניפצה את התחזיות בכל החזיתות ואף העלתה את התחזית. ההכנסות והרווח למניה היו גבוהים משמעותית מתחזיות האנליסטים, והחברה צופה צמיחה של 75% בהכנסות בשנת הכספים 2028 - מעל התחזיות הקודמות. צבר ההזמנות של תעשיית שירותי הענן עומד כעת על סכום עצום של 2.5 טריליון דולר, לעומת 2 טריליון דולר לפני שלושה חודשים. תוכנית הרכישה העצמית גדלה ב-150 מיליארד דולר נוספים.

לפי שיחת הועידה ג'נסן הואנג לא צפוי לחזור לתפקיד, החיפוש אחר מחליף נמשך, וקרס ציינה בשיחת הוועידה כי החברה מעוניינת למנות מנכ"ל חדש בהקדם האפשרי. קולט קרס, מנכ"לית אנבידיה הזמניתציינה בשיחה כי היא מצפה שהחברה תשלים את מלוא תוכנית הרכישה העצמית, שהיקפה עומד כעת על כ-375 מיליארד דולר, עד סוף שנת הכספים 2028. מדובר ברכישה בהיקף השקול לכמעט 10% ממניות החברה, לפי שווי השוק הנוכחי.

"הביקוש שלנו מאיץ, ההיצע שלנו גדל, הלקוחות והשותפים שלנו עומדים לצדנו, והעובדים מחויבים לחברה. אנחנו נצליח להתמודד עם האתגר", אמרה קרס.

אך אך שאנבידיה סיפקה תחזית מעל הצפי ומידה מסוימת של ביטחון בנוגע לעמידות הביקוש לבינה מלאכותית, היא עשויה שלא להספיק כדי להפיג את החששות הרחבים יותר מהיקף ההשקעות בטכנולוגיה ומהתשואה שהן יניבו. הדוח הגיע על רקע נסיגה במניות ענקיות הטכנולוגיה, שמושכת את שוקי המניות בעולם כלפי מטה, כאשר המשקיעים תוהים אם הראלי שהונע השנה מהתלהבות סביב ה-AI הרחיק לכת מדי.

הערב, המשקיעים ממתינים לפרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) מאוקטובר. בחודש שעבר החליטו קובעי המדיניות בפד להותיר את הריבית לטווח קצר ללא שינוי, ברמה של 3.75%-4%.

אתמול וול סטריט נסוגה זה היום הרביעי ברציפות, כאשר המשקיעים ממתינים בדריכות לדוחות הרבעוניים של אנבידיה , שיתפרסמו לאחר נעילת המסחר, בתקווה שיספקו זריקת עידוד למניות הבינה המלאכותית ויחזירו את אמון המשקיעים בתחום.

מדד נאסד"ק איבד כ-1.1%, ומדד S&P 500 ירד ב-1% ונגע ברמתו הנמוכה ביותר מאז יוני. כל 11 הסקטורים המרכזיים במדד S&P 500 נסחרים בירידות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והפיננסים, אלו הכבידו גם על מדד הדאו ג'ונס שצנח בכ-1.8%.

הירידות במדדים העמיקו בתחילה בעקבות דיווח של CNN, שלפיו רשת תקשורת מסווגת המשמשת את הסוכנות לביטחון לאומי של ארה"ב (NSA) לתקשורת פנימית הושבתה. הדיווח מגיע לאחר שורת שיבושים בימים האחרונים, בהם תקלות בשירותי מיקרוסופט והשבתות בתעופה האמריקאית.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב ממשיך להגיב לנתוני האינפלציה הטובים לחודש אוקטובר. המדד הנמוך שולח את האפיקים הצמודים לירידות בד"כ, ואת האפיקים השקליים לעליות. וכך מדד תל גוב־שקלי עלה במהלך המסחר והשלים עלייה של 0.1% מתחילת החודש (התשואה לפדיון הגלומה בו: 3.8%), בעוד שמדד תל גוב־צמודות ירד קלות ואיבד 0.7% מתחילת נובמבר (התשואה לפדיון הגלומה: 2%).

המשקיעים מתמחרים עדיפות לאפיק השקלי מתוך הערכה שבנק ישראל יוכל להמשיך לשמור לפחות על הריבית ברמתה הנוכחית. זאת עד שהדולר המזנק יקלקל את החגיגה, ככל שיתבטא בנתוני האינפלציה העתידיים כאן.

בארה"ב, תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים מתקרבת לרצף הממושך ביותר שלה מעל לרף ה-5% זה כמעט שני עשורים, על רקע ציפיות המשקיעים להעלאות ריבית נוספות מצד הפדרל ריזרב, בעקבות האינפלציה העיקשת.

התשואה, המשמשת אמת מידה מרכזית לעלויות האשראי בכלכלה הגדולה בעולם, צפויה להיסגר השנה מעל לרף ה-5% בפעם ה-27. בכך מתקרבת 2026 לשיא שנרשם ב-2007, אז התשואה נסגרה מעל לרמה זו ב-29 ימי מסחר. היום היא עולה בכ-1 נקודת בסיס, לרמה של 5.14%, לאחר שנתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב הצביעו על התמתנות בקצב הצמיחה באוקטובר.

הלחץ כלפי מעלה על התשואות התגבר לאחר שנתוני האינפלציה הגבוהים מהצפוי באוקטובר אילצו את בכירי הפד להתחיל לשקול הידוק מוניטרי אגרסיבי יותר מכפי שהעריכו קודם לכן.

המשקיעים כבר מתמחרים במלואה העלאת ריבית של רבע נקודת אחוז בישיבת הפד ב-9 בדצמבר, וצופים הידוק מצטבר של יותר מ-80 נקודות בסיס עד ספטמבר 2027, לעומת ציפיות להידוק של כ-50 נקודות בסיס בלבד לפני השבוע שעבר.

פרייה מיסרה, מנהלת השקעות בג'יי.פי מורגן הסבירה כי התשואות הגבוהות משקפות "פרמיית סיכון הנובעת מחוסר הוודאות סביב הפד". לדבריה, גורמים נוספים שתומכים בתשואות הם חוסנה של הכלכלה האמריקאית והיקף ההנפקות הגדול של אג"ח - הן מצד הממשל האמריקאי והן מצד חברות המבקשות לממן את השקעותיהן בתחום הבינה המלאכותית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר נסחר בעלייה קטנה הבוקר (3.25 שקלים לדולר) על רקע אי-הוודאות הפוליטית המקומית והירידות האחרונות בוול סטריט, לקראת החלטת הריבית ב-23 בנובמבר, חולשת השקל מוסיפה שיקול אינפלציוני.

חוזים עתידיים על נפט מסוג WTI האמריקאי יורדים הבוקר ב-1%, למחיר של 85 דולר לחבית. החוזים על נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס הבינלאומי, רושמים ירידה מתונה יותר של 0.35%, למחיר של 92.8 דולר לחבית.

הירידות במחירי הנפט נרשמות אף שכווית דיווחה על "תקיפות כטב"מים עוינות", על רקע התחממות מחודשת של העימותים במזרח התיכון.

הזהב ממשיך את מגמת ההיחלשות בעקבות התחזקות הדולר שעולה בעקבות הציפיות להעלאת ריבית נוספת בארה"ב שמוסיפות להכביד על המתכת היקרה, שאינה נושאת ריבית.

4. מאקרו

בבית ההשקעות פסגות צופים שבנק ישראל יפחית את הריבית עוד לפני שיאושר תקציב 2027. בפסגות צופים שמדד חודש נובמבר צפוי לרדת ב-0.1% והאינפלציה צפויה לעלות ל-1.4%, מדד חודש דצמבר צפוי להישאר ללא שינוי והאינפלציה צפויה להישאר בקצב של 1.4%.

לפי פסגות, האינפלציה צפויה לשהות בחלק התחתון של הטווח של בנק ישראל גם ב-2027, ולמרות חוסר הוודאות הפוליטית, "אנו מעריכים כי הדבר יביא את בנק ישראל לבצע הפחתת ריבית נוספת עוד לפני אישור תקציב 2027. אנו גם מעריכים כי בבנק יפחיתו את הריבית פעם נוספת אחרי אישור התקציב, אך ייתכן שזה יהיה סופו של תהליך הפחתות הריבית. האינפלציה בעוד 12 חודשים צפויה לחזור אל מרכז היעד, ובמבט לשנת 2028 היא צפויה לעלות עוד".

יו"ר הפד קווין וורש נאם בסן פרנסיסקו, והתייחס ל־AI והשפעותיו על הכלכלה. וורש סימן שלושה תרחישים לאופן בו ה־AI עשוי להשפיע על השווקים ועל התעסוקה ברחבי העולם. בראשון, הבינה המלאכותית תגדיל את הצמיחה ואת הפריון, בתנופה זו ירוויחו המעסיקים והעובדים כאחד; בשני, העלייה בפעילות הכלכלית תקוזז ע"י גל מאסיבי של פיטורים; ובשלישי, הטכנולוגיה תאכזב ולא תעמוד בציפיות, מה שיביא להאטה בכלכלה ובשווקים.

"אחרי השקעת הון משמעותית ועליות בשוקי המניות, התשואות הצפויות עלולות לפנות כלפי מטה והערכות השווי עלולות ליפול, מה שיביא להאטה כלכלית ולעלייה יותר בולטת בשיעור האבטלה", אמר וורש על התרחיש השלישי. "בחלוף זמן, הכלכלה תוכל להתאושש, אך ללא העלייה בפריון".

5. תחזית

המיליארדר והמשקיע סטנלי דרוקנמילר מאותת על זהירות יוצאת דופן בשווקים. מייסד קרן ההשקעות Duquesne Family Office אמר כי הוא פסימי, וכי בשלב זה הוא מעדיף להישאר ברובו מחוץ לשוק, לנוכח חוסר הוודאות לגבי כיוונו.

בכנס TomorrowX Summit שנערך ביום שלישי באוסטין, טקסס, אמר דרוקנמילר כי הוא אינו זוכר תקופה שבה התמונה לגבי מצב השווקים בעוד שנה הייתה פחות ברורה. לדבריו, הוא מחזיק כיום בפוזיציות קטנות בלבד בדולר האמריקאי, ואינו מחזיק בפוזיציית לונג או שורט על מניות. לפי דוח הרבעון השלישי (13F) הוא חיסל את החזקתו בגוגל, שאליה נכנס רק ברבעון הקודם, ופתח שלוש החזקות חדשות בחברות כריית זהב, בהיקף כולל של כ־129 מיליון דולר בסוף ספטמבר.

"אנחנו בעצם נשארים מחוץ לשוק", אמר. "אנחנו מנסים לא להפסיד כסף, במקום לנסות להרוויח כסף".

דרוקנמילר, בן 73, הביע גם חשש ממדיניות ההגירה של ארה"ב, שלדבריו מאיימת לפגוע בזרימת הכישרונות למדינה. הוא ציין כי כמה מהחברות המובילות בארה"ב מנוהלות בידי מהגרים, והזהיר מפני ההשלכות האפשריות של הקשחת המדיניות על יתרונה של הכלכלה האמריקאית.

בכל הנוגע לנחושת, דרוקנמילר מצטרף למשקיעים רבים שהחזיקו בפוזיציות חיוביות במתכת בתחילת השנה. לפני כחודשיים בלבד נסחרה הנחושת במחירי שיא של כ-15 אלף דולר לטונה בבורסת המתכות של לונדון (LME). הציפיות לזינוק בביקוש מצד מרכזי נתונים, על רקע התרחבות תשתיות הבינה המלאכותית, משכו משקיעים לשוק, בעוד שיבושים בשרשראות האספקה הפיזיות, שנגרמו בין היתר בעקבות מכסים, הידקו את ההיצע.

אלא שמאז, היחלשות המסחר סביב מניות הבינה המלאכותית והחששות מהיקף ההשקעות בתחום הובילו לנסיגה חדה במחירי הנחושת, שירדו ביותר מ-10% מהשיא.