רגע אחרי חתימת ההסכם למכירת השליטה בחברת התעופה ארקיע, מספקים האחים נקש, ג'ו, רפי ואבי, התייחסות בלעדית לגלובס למהלך ומסבירים כי מבחינתם, מכירת השליטה מסמלת סיום תקופה ארוכה כולל השקעות רבות שביצעו בחברה בשנים האחרונות.

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אלא שאחרי התמודדות עם אין סוף אירועים מורכבים בשנים האחרונות הם החליטו להתרכז בעסקים האחרים שלהם. "במשך עשרים שנה החזיקה משפחת נקש בארקיע והשקיעה בה עשרות מיליוני דולרים בשנים האחרונות בלבד", אומרים האחים נקש לגלובס. "בתקופה הזו התמודדה החברה עם רצף אתגרים חריג: סגירת שדה דב, מגפת הקורונה, אירועי שבעה באוקטובר, המלחמה עם איראן ומשבר הדלק. מעט חברות במשק הישראלי נאלצו לעמוד ברצף כזה".

"טעויות נעשות בכל עסק"

רצף האירועים סביב מכירת ארקיע ממשפחת האחים נקש התקיים כל כך במהירות, שמפתיע לראות שעברו פחות משבועיים. מרגע חשיפת גלובס על המתעניינים הראשונים (חברות התעופה ישראייר ואל על) החל גל של קבוצות להציע את מרכולתם. בסופו של דבר ולאחר שעובדי החברה הביאו עסקה משלהם, נחתמה עסקה למכירת השליטה לאיש העסקים רונן אלעד, כשלפני כן נחתמה עסקה אחרת למכירת השליטה לקבוצה של אנשי העסקים כידן דהרי, ירון אדיב, אחותו עינב אדיב-ברר ויריב לרנר.

אלעד, יזרים לארקיע כ־30 מיליון דולר וקבוצת נקש תזרים 8.5 מיליון דולר. לאחר העברת הבעלות, אלעד יחזיק ב־82% ממניות החברה, העובדים יחזיקו ב־15% באמצעות תו"ת וקבוצת נקש תחזיק ב־3%.

האחים מתייחסים גם למהלך השגוי שביצעה ארקיע לא לגדר את מחירי הדלק הסילוני. המהלך התברר כקטלני לחברת התעופה והוביל אותה למעבר להפסד של 30 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה, כאשר מחירי הדלק זינקו והובילו את החברה להוצאות דלק עודפות נוספות של 107 מיליון דולר כפי שנחשף בגלובס.

טעות נוספת בניהול החברה הייתה בשלהי העשור הקודם כשהמדינה הוציאה את שדה התעופה מאילת ופתחה את רמון ובמקביל, סגרה את שדה דב בת"א והטיסות עברו לנתב"ג. אלא שארקיע לא התכוננה לכך ומצאה את עצמה במצב שבו נחתך בחצי מספר הנוסעים שלה בקו ת"א־אילת, מכמיליון טסים בשנה ל־400־500 אלף בלבד. מאז היא התרחבה לחו"ל, אך המכה הייתה גדולה שכן באותם ימים ההכנסות שלה מהקו לאילת היו 50% מהכנסות החברה. כיום הן מהוות כ־20% מהכנסותיה של ארקיע. גורמים בשוק ששוחחו עם גלובס העבירו ביקורת כי ההנחה אצל אבי נקש, מי שאחראי על ארקיע מטעם בני המשפחה, הייתה ש"שדה דב לא ייסגר לעולם".

"בפעילות עסקית ענפה ומגוונת לאורך שני עשורים, טבעי שיש לעיתים אי־הסכמות, ושחלק מההחלטות מתבררות כטובות וחלקן פחות", מסבירים האחים. "ההחלטות בארקיע התקבלו בדירקטוריון ובהנהלה, לפי המידע והנסיבות שהיו באותה עת. כמובן שנעשו טעויות, כמו בכל עסק".

ובכל זאת, אומרים האחים נקש כי "בראייה כוללת, אנו גאים במה שארקיע הפכה להיות תחת בעלותנו". עוד מוסיפים האחים ואומרים כי הם מתכוונים להמשיך ולהשקיע בישראל גם בעתיד. "המשפחה גאה מאוד בפעילותה הענפה ורבת השנים בישראל, ותמשיך להשקיע כאן".

העסקים הנוספים של האחים נקש ● חברת הנדל"ן אמפא - 38%

● שליטה ראם מגורים - 35%

● שליטה נמל אילת - 75%

● שליטה פריניר - 56%

● שליטה שמן זית חלוצה - 100%

● שליטה 20 מלונות, בהם סטאי ואורכידאה

ההנפקה בבורסה וכנראה לא היחידה

עוד הם מסבירים כי את המהלך להנפיק את חברת הנדל"ן אמפא (שליטה משותפת שלהם ושל שלומי פוגל, שותפם זה שנים רבות) הם ביצעו כדי להוריש את הנכסים לילדיהם ומציינים כי זו כוונתם גם באשר לשאר העסקים שלהם. אמפא נסחרת לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל ושווי החזקות המשפחה עומד על כ־1.4 מיליארד שקל. "החלטנו להנפיק את אמפא, בין השאר כדי לאפשר את חלוקת המניות לדור הבא, כמקובל בעסקים משפחתיים אחרים, ובכוונתנו ללכת באותה דרך גם עם שאר החזקותינו", אומרים האחים.

במילים אחרות, בהחלט ייתכן שעוד עסקים של האחים נקש יגיעו לבורסה בעתיד הקרוב. בין העסקים הללו נמצאים חברת ראם מגורים (החזקה של 35%), 20 מלונות כולל המותגים סטאי, אורכידאה והרברט סמואל, נמל אילת (75%), חברת השימורים פריניר (56%) ושמן זית חלוצה (100%). אלה מאוגדים תחת חברת ההחזקות ג'ורדאש. לפני שנה בחנו האחים את הנפקת חברת ההחזקות בבורסה לפי שווי של 4.5 מיליארד שקל ולפי דברי האחים, האפשרות הזו נמצאת עדיין לגמרי על השולחן.

בנוסף, האחים נקש ביקשו גם להביע את האמון המחודש שלהם במי שמנהל להם את החברה, אבי חורמרו. "ביקשנו יחד מאבי חורמרו להוביל את עסקת ארקיע והוא עשה זאת בכישרון רב ובהצלחה. הוא ימשיך להוביל את השקעות המשפחה בנדל"ן ובמלונאות, התחומים שבהם בחרנו להתמקד ושבהם אנו מאמינים שנצמח", מבהירים האחים נקש.

"אפשר לעשות מארקיע בובה של עסק"

גורם שמכיר את האחים סיפר לגלובס כי הם "ציוניים ומשקיעים המון בארץ. במלחמה האחרונה הם תרמו 10 מיליון שקל לקיבוצי עוטף עזה". החיבה שלהם לאזור התחילה כשרפי נקש למד בפנימייה בקיבוץ בארי כשהיה נער. בנוסף, הם תורמים לבתי חולים ולמוסדות חינוך. במלחמה הם אף הקצו את המלונות לאירוח המפונים במשך יותר משנה.

"הם ציוניים שמשקיעים את כל כספם בישראל. הם אפילו לוחצים כל הזמן על הנהלת ג'ורדאש בישראל להשקיע עוד", טען הגורם. "ג'ו נוהג לומר שכמה שתשקיע בישראל כך תקבל הרבה יותר בחזרה". הוא מוסיף כי הם מאמינים במדינת ישראל ואופטימיים על העסקים. "כשמסתכלים 30 שנה אחורה, כל מי שהשקיע בישראל הרוויח הרבה כסף".

עוד טען מי שמכיר את המשפחה כי ארקיע היא יוצאת הדופן בתיק העסקים של המשפחה. "האחים נקש הם אנשים מעולים, מקבלים החלטות מהר וכמעט כל העסקים שלהם מוצלחים, למעט ארקיע. לפעמים יש תפוחים לא טובים שצריך לטפל בהם. כל עסק אפשר לתקן. אפשר לעשות מארקיע בובה של עסק. גם מספנות ישראל ואמפא היו עסקים בפשיטת רגל והיום הן חברות גדולות ומוצלחות".