אסף שמואלי הוא יועץ ומרצה לניהול משברים ומייסד "המשבריסט" - בלוג, מרכז ידע ושירות ניהול משברים. מרצה בחוג לתקשורת במכללה האקדמית עמק יזרעאל ומגיש הפודקאסטים "סערה ברשת" ו"מדינה במשבר"

חודש וקצת אחרי שהגיח לאוויר העולם, פרופיל ה-X (טוויטר לשעבר) של חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי, קובע סטנדרט חדש בישראל לדיווח התקופתי לבורסה. בזמן שכתבי שוק ההון מקריבים את הקפה של הבוקר תמורת סיקור זריז של הדיווח הרבעוני של בנק לאומי, העלה אתמול מנכ"ל הבנק סרטון שעסק בשורה התחתונה שלו: רווח של כ-3 מיליארד שקל.

● מה חשבו הגולשים על הסרטון שפרסם מנכ"ל בנק לאומי?

למיטב ידיעתי, ואולי אני טועה, אף מנכ"ל או חברה נסחרת לא ליוו את הדיווח לבורסה בסרטון. זו פעם ראשונה שדבר כזה נעשה בישראל, בטח בתחומי הבנקאות, הפיננסים והביטוח. סיפור הכיסוי הוא: "רבים שואלים אותי: למה בנק לאומי צריך להרוויח כל כך הרבה", אבל בואו נודה על האמת, אין סיכוי שבין הדיווח לבורסה לבין תחילת הסיקור התקשורתי, הטלפון - או פרופיל ה-X - של פרידמן קיבל מבול של תהיות מסוג זה. סביר להניח שהוא קיבל בעיקר ברכות ופרגונים.

אבל בלאומי ידעו מה הם עושים. רווח משמעותי כזה נראה מנותק מהציבור, ולכן לצד ההישג שלו הוא אירוע עם פוטנציאל משברי שיש לטפל בו. שימוש בפרופיל הרשת של המנכ"ל הוא במה מצוינת לבצע זאת, בין היתר משום שהיא נתפסת פתוחה יותר מהבמה התקשורתית הרגילה - כשעדיין מדובר ב-X, שם השיח מגודר יותר, ולא בפייסבוק, שבו נמצאים נפגעי הריביות האמיתיים.

לפי נתוני המטא-דאטה של הסרטון, נראה שהוא אכן צולם באותו הבוקר, אבל מתנועת העיניים של פרידמן, כמו גם מההפסקות וקצב הדיבור, נראה שהוא התבסס על טקסט כתוב שניבט אליו באפליקציית טלפרומפטר בנייד - כך שלא ניתן לחשוד שזה אירוע ספונטני לחלוטין.

רבים שואלים אותי: למה בנק לאומי צריך להרוויח כל כך הרבה? https://t.co/GyXVmk3Gdg - Hanan Friedman (@Hanan_Friedman) November 17, 2026

לווסת את השיח מהבנק למנכ"ל

מהן המטרות האפשריות לסרטון כזה? בראש ובראשונה לרכך את הביקורת. הדיווח מתרחש במקביל להשבעתה של כנסת חדשה, בעלת פוטנציאל חקיקה אזרחי יותר וסדר יום "חיים עצמם" יותר מזו של הכנסת הקודמת. דיווח על רווח חריג כזה, בלי פעולה מתאימה, עלול לגרום לשיח לצאת משליטה וליצור לחצים לשינויי חקיקה ורגולציה. סרטון מרכך, שמדבר על ה"מרוויח האמיתי" (הציבור), הוא אמצעי להפחית את סף הלחץ.

מבחינה עובדתית פרידמן צודק: ללאומי אין גרעין שליטה. המניות מוחזקות בעיקר בידי גופים מוסדיים (פנסיה, גמל, ביטוח), כך שהדיבידנד אכן זורם בסופו של דבר לחוסכים. הבעיה היא לא בשקר, אלא בפער בין המבנה הבעלותי לבין התחושה של הלקוח שמשלם עכשיו ריבית גבוהה או עמלה. הדיבידנד של קרן הפנסיה לא מוריד את ההחזר החודשי של המשכנתא.

וחשוב לזכור ממה הרווח הזה מורכב. לפי הדוחות, הכנסות הריבית נטו עמדו על כ-4.27 מיליארד שקל (ירידה של 4.5%), בעוד העמלות הגיעו לכ-1.15 מיליארד. כלומר, גם אחרי כל ההסברים על "הציבור", המנוע המרכזי נשאר מרווח הריבית - הפער בין מה שהבנק גובה על אשראי לבין מה שהוא משלם על פיקדונות. זה לא הופך את הסרטון לשקר, אבל זה מסביר למה חלק מהמגיבים לא השתכנעו.

נכון הדבר עוד יותר כשהתוכן הוא תוכן אנושי ולא הודעת דוברות, ציטוט יחצני או מסמך מדיניות שנשלח לוועדת כנסת כלשהי. היכולת לווסת את השיח מהבנק חסר הפנים לפרידמן עצמו היא מטרה בפני עצמה - ואם זה מה שעמד לפני הבנק עוד באוקטובר, כשנפתח הפרופיל, אז בהחלט מגיע להם שאפו.

מטרה נוספת עשויה להיות חשיפה לקהל ציבור משקיעים אחר, לא בהכרח זה שעוקב אחר הדיווח בעיתונות הכלכלית. שיח רשת מסב את תשומת הלב למניה מסוימת, והחשיפה הזו שווה לא מעט.

הציוץ הפופוליסטי וחסר האחריות

ועדיין, יש במהלך כזה סיכון. באותה מידה שפרידמן עצמו לא מתראיין, ואף צייץ שיש לו סיבות טובות לכך (וכאן צריכה להגיע מילה טובה לשאול אמסטרדמסקי, שתפס אותו במילה והוציא ממנו הבטחה לראיון בפלטפורמת עומק) - ברשת כמו X יש חשיפה מטורפת לשיח שלילי, שימנף את התוכן שלך נגדך.

יכול להיות שמזה חששו בבנק לאומי וייתכן שהשיח החל להתגבש בכיוון הזה (בגלובס פורסמו נתונים של סוכנות DABUR, שסרקו 400 תגובות, מתוכן 50% שליליות), אבל הציוץ הפופוליסטי וחסר האחריות של הח"כ הטרי יאיא פינק סגר את הגולל על הסיכון - והסיט את השיח למקום שנאבק בסגנון במקום ברעיון עצמו.

במקום לדבר על רווח חסר פרופורציה, על חוסר שוויון בין אלו שמשלמים את העמלות והריביות לבין אלו שנהנים מהן בחסכונות הפנסיוניים, בין החוסר בכסף הזה עכשיו מול האפשרות שהוא יהיה בעתיד (להוציא הפסדים ושינויי מקדמי המרה אפשריים) ועוד, עוסקים בנשק המס ששלף ח"כ פינק. במיוחד כשידוע לכל שמי שיישא בנטל המס הזה יהיה הציבור ולא הבנק.

יותר מכך, היכולת של פרידמן לנהל עם פינק שיח ענייני, תוך שהוא עוקץ אותו בעדינות ובישירות על האמירה המתלהמת, אפשרה לו להשיג נקודות נוספות. פרידמן הוא לא שליח ציבור, ולא אדם בעל אינטרס ציבורי רחב, כמו שהוא התיימר למצב את עצמו, אבל הוא צלח את האירוע הזה בזכות שלושה דברים.

אני מתעלם מהשפה הבוטה ועונה לגופו של עניין. אני בעד תחרות. תעודדו אותה, תכניסו לישראל עוד שחקנים בינלאומיים ותורידו חסמים. אתם מדברים על זה כבר שנים, והגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים. אנחנו מחכים לתחרות, מברכים עליה ומוכנים להתחרות בכל שחקן שייכנס. אנחנו גם מוכנים להיכנס לשווקים חדשים שבהם אין תחרות היום כדי לחולל אותה. ולגבי מס היתר, ראוי שתציג לציבור את התמונה האמיתית. לאומי הוא בנק ללא גרעין שליטה. רווחי הבנק שייכים לבעלי המניות, שהם, ברובם, הציבור הישראלי שמחזיק במניות דרך קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו. כשמטילים מס נוסף על הרווחים האלה, פוגעים בציבור הישראלי, בחוסכים לפנסיה. מספיק עם הפופוליזם. זה מס על הציבור ותו לא. אני לא מרוויח פחות בשכרי בגלל המס הזה. אפשר לתמוך במס כזה, אבל צריך לומר ביושר שזה מס על הציבור ולא על הבנקים. נקודה. ובכל מקרה - זה מס שהורס את יכולת הצמיחה של המשק הישראלי שזקוק למימון בנקאי עצום כדי לתמוך בצרכים של מדינת ישראל בשנים הקרובות. - Hanan Friedman (@Hanan_Friedman) November 17, 2026

הראשון, היכולת שלו להישאר ממוקד אסטרטגית ולנהל שיח רשת חיובי ומדויק. השני, התלהמות מיותרת של חבר כנסת טרי - שהיה יכול להקשות יותר, אם היה משחרר מסר פחות קשוח. והשלישי, מערכת בנקאית חסרת תחרות אמיתית, שלא תגבה ממנו מחיר כואב מדי על הרווח מריביות ומעמלות.

מה יקרה כשהמספרים יהיו פחות נוחים

הבנקים אולי עומדים בתור כדי להגיע לרווחיות של לאומי, אבל הדרך לשם לא עוברת בהורדת המחירים עבור הציבור הרחב. אלו לא חדשות נפלאות עבורנו, אבל לפחות למדנו ממנכ"ל לאומי שבגיל זקנה נוכל לומר לו "תודה" על סוגי העמלות השונים שהוא גבה מאיתנו.

מעבר לניהול השיח הרגעי, הסרטון הזה הוא ניסוי בקשרי משקיעים. עד כה מנכ"לים של בנקים לא ליוו דוחות רבעוניים בסרטונים אישיים. פרידמן קבע כאן סטנדרט חדש - דיווח ישיר, מנוסח בקפידה, שיוצא באותו בוקר של הדיווח לבורסה.

השאלה המעניינת היא לא אם זה עבד הפעם (עם רווח שיא ויריב פופוליסטי מושלם), אלא אם נראה את זה שוב. כשהמספרים יהיו פחות נוחים, כשהמרווח יישחק יותר או כשהביקורת תהיה עניינית יותר, האם המנכ"ל עדיין יעלה לסרטון, או שנחזור לדיווח יבש ולהודעות לעיתונות? זה המבחן האמיתי של הסטנדרט החדש הזה.