רווחי הענק של בנק לאומי, שעמדו על כ-3 מיליארד שקל ברבעון השלישי של שנת 2026, הובילו את מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן לנקוט בצעד יוצא דופן. פרידמן העלה היום (ג') סרטון לרשת X שבו עסק בשאלה "למה בנק לאומי צריך להרוויח כל כך הרבה?". במהלך הסרטון, שנמשך קצת פחות משתי דקות, הסביר פרידמן כי חלק גדול מהרווחים האלה חוזרים לציבור, משום שבעלי המניות של הבנק הם גופים שבהם נמצאים החסכונות של רבים מאיתנו. האם הגולשים השתכנעו מהנימוקים?

● בנק לאומי מציג: רווח שיא של 3 מיליארד שקל ודיבידנד ענק

ניתוח של כ-400 תגובות שערכה סוכנות DABUR, המתמחה בניטור וניתוח שיח ברשת, מעלה כי 50% מהתגובות הקשורות לסרטון שנבדקו היו שליליות, 35% חיוביות ו-15% ניטרליות או מקצועיות. במקביל, נכונותו של פרידמן להתמודד ישירות עם שאלות וביקורת מצד הציבור - הוא הגיב לגולשים לאורך כל היום - זכתה להערכה.

התגובות בסנטימנט השלילי התמקדו בטענות על היעדר תחרות מספקת במערכת הבנקאית, עמלות גבוהות ופערים בין הריבית שהבנקים גובים על אשראי לבין הריבית המשולמת ללקוחות על פיקדונות ויתרות כספיות.

התגובות החיוביות כללו הגנה על המערכת הבנקאית, על עקרונות השוק החופשי, ועל הטענה שהציבור נהנה מרווחי הבנקים באמצעות החסכונות הפנסיוניים שלו (הטיעון שפרידמן הציג בסרטון). התגובות הניטרליות התמקדו בניתוחים כלכליים מקצועיים, ובשאלות שירות נקודתיות.

ביקורת רחבה

הפוסט המקורי של פרידמן זכה ל-62 אלף צפיות עד שעות אחה"צ המאוחרות, והוביל לשיתופים רבים שגרמו להדהוד המסר, ועוררו דיונים בנושא. לא פעם, פרידמן הגיב להם - גם כאשר הכותב/ת הסתתרו מאחורי כינוי, ולא ברור מיהם.

לפי DABUR, ניתוח השיח מעלה כי כאשר הועלתה ביקורת בעקבות הסרטון, היא לא הופנתה רק כלפי הבנקים, אלא גם כלפי הממשלה והרגולטורים. גולשים רבים טענו כי הפתרון לרווחיות הגבוהה של המערכת הבנקאית אינו בהכרח הטלת מיסים נוספים, אלא פתיחת השוק לתחרות אמיתית, הסרת חסמים רגולטוריים ועידוד כניסתם של שחקנים חדשים.

בחלק מהתגובות נמתחה ביקורת חריפה על פוליטיקאים המשתמשים במונחים כמו "חזירות" ו"עושק" ביחס לרווחי הבנקים, מבלי להציע, לטענת המגיבים, פתרונות מעשיים להגברת התחרות.

גולשים אחרים טענו כי גם המדינה נהנית מרווחיות הבנקים באמצעות הכנסות ממסים, וכי הטלת מסים נוספים עלולה להתגלגל בסופו של דבר אל ציבור הלקוחות. כלומר, כאמור, השיח התרחב גם לשאלות כמו מה הדרך הנכונה להתמודד עם יוקר המחיה ועם הריכוזיות במערכת הבנקאית.