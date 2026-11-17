בנק לאומי פרסם הבוקר (ג') את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של השנה, והציג רווח נקי של כ־3 מיליארד שקל, הגבוה ביותר שנרשם ברבעון בודד בבנק ישראלי. מנכ"ל הבנק חנן פרידמן בחר להתייחס ישירות לשאלה שמעסיקה לא מעט ישראלים: מדוע הבנקים צריכים להרוויח כל כך הרבה כסף?

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בסרטון שפרסם ברשת X, פתח פרידמן בהצגת התוצאות, ואז העלה בעצמו את השאלה: "אני מניח שחלקכם שואלים את עצמכם: למה לאומי צריך להרוויח כל כך הרבה כסף?". לדבריו, התשובה פשוטה מכפי שנדמה: חלק משמעותי מהרווחים חוזר בסופו של דבר לכיסם של הישראלים.

"ברבעון הזה החלטנו לחלק חצי מהרווח שלנו, כאחד וחצי מיליארדי שקלים, לבעלי המניות של הבנק. ומי הם בעלי המניות של הבנק? זה אתם", אמר פרידמן. הוא הסביר כי לאומי הוא בנק ללא בעל שליטה, שמניותיו מוחזקות בידי הציבור, בין היתר באמצעות קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל. "כלומר, כשהבנק מרוויח, והוא מחלק רווחים (דיבידנד), גם החסכונות של הציבור נהנים מזה", הוסיף.

רבים שואלים אותי: למה בנק לאומי צריך להרוויח כל כך הרבה? https://t.co/GyXVmk3Gdg - Hanan Friedman (@Hanan_Friedman) November 17, 2026

אז כמה מהרווח באמת חוזר לציבור?

הטענה של פרידמן מבוססת על מנגנון מוכר בשוק ההון. חלק מכספי החיסכון הפנסיוני של הישראלים מושקע במניות הבנקים, ולכן גם חוסכים שמעולם לא רכשו מניית לאומי באופן ישיר עשויים ליהנות מחלוקת רווחיו.

אלא שהחלוקה שעליה הכריז הבנק אינה מורכבת כולה מדיבידנד במזומן. מתוך כ־1.5 מיליארד שקל, כ־1.2 מיליארד יחולקו לבעלי המניות, בעוד שכ־300 מיליון שקל נוספים יופנו לרכישה עצמית של מניות הבנק. מהלך כזה מקטין את מספר המניות שבידי הציבור ועשוי להיטיב עם בעלי המניות שנותרו, אך אינו מעביר להם כסף ישירות.

מעבר לכך, החיסכון הפנסיוני אינו מעניק לכל ישראלי נתח שווה מרווחי לאומי. מידת ההנאה תלויה בהיקף החיסכון, במסלול ההשקעה ובשיעור החשיפה למניית הבנק. גם העובדה שהבנק מוחזק בידי הציבור אינה אומרת שכל לקוחותיו הם בעלי מניותיו.

זו אינה הפעם הראשונה שפרידמן מציג את הטיעון הזה. בחודש שעבר, לאחר שפנה לגולשים ברשת X וביקש הצעות לשיפור השירות, הגיב לאחד מהם שקרא לבנק להרוויח פחות: "אני לא מרוויח, אתה מרוויח, הכסף שמרוויח בנק לאומי חוזר לציבור" .

לא רק דיבידנד: גם מימון הכלכלה

בסרטון הנוכחי הציג פרידמן טיעון נוסף. לדבריו, הרווחים וההון שנצבר בבנק מאפשרים לו להמשיך להעמיד אשראי לעסקים ולממן פרויקטים לאומיים בתחומי התחבורה, האנרגיה והתשתיות.

לנתונים שפרסם הבנק יש בסיס לטענה על הרחבת האשראי: תיק האשראי של לאומי צמח מתחילת השנה ב־12.7% והגיע לכ־586 מיליארד שקל. האשראי העסקי גדל בתקופה זו ב־20.5%, בעיקר בשל מימון פרויקטים בתחום התשתיות הלאומיות.

עם זאת, מאחורי רווח השיא מסתתרת תמונה מורכבת יותר. הרווח לפני מס דווקא ירד בכ־3%, לכ־4.2 מיליארד שקל. העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מירידה בהוצאות המס ומגידול ברווחי חברות כלולות. במקביל, הכנסות הריבית נטו של הבנק ירדו ב־4.5% לכ־4.3 מיליארד שקל. הנתונים ממחישים שגם כאשר הבנק מציג רווחי שיא, לא כל תחומי פעילותו צומחים באותו קצב.

פרידמן חתם את הסרטון בהצהרה: "בסופו של דבר לאומי הוא הבנק של הציבור, ואנחנו רוצים שכשהבנק מצליח, גם הציבור ייהנה מההצלחה הזאת וגם המדינה תיהנה מההצלחה הזאת " .

אלא שבין הנאה עקיפה מרווחי הבנק דרך החיסכון הפנסיוני לבין ההוצאות השוטפות של משקי הבית על עמלות וריבית, עדיין קיים פער. השאלה שהעלה פרידמן אינה רק מי נהנה מרווחי הבנקים, אלא גם כיצד מתחלקת ההנאה הזאת בין בעלי המניות, הלקוחות והציבור הרחב.