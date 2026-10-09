חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי, מייבא את הטרנד מחו"ל. אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, איקס (טוויטר לשעבר), SpaceX ועוד, אוהב לבקש הצעות לשיפור מהציבור, ולאחרונה הצטרפו אליו גם סאטיה נאדלה, מנכ"ל מיקרוסופט, מנכ"ל AirBnb בריאן צ'סקי, אשה שארמה מנכ"לית Xbox, וגם חברת קוינבייס.

אתמול הפתיע גם פרידמן את העוקבים כשפנה אליהם ישירות ברשת החברתית X וביקש פידבדקים על השירות של הבנק. "היי, כאן חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי. מה לדעתכם אפשר לשפר עוד בשירות שלנו כדי שיהיה לכם נוח יותר?", כתב המנכ"ל.

היי, כאן חנן פרידמן, מנכ״ל בנק לאומי. מה לדעתכם אפשר לשפר עוד בשירות שלנו כדי שיהיה לכם נוח יותר? - Hanan Friedman (@Hanan_Friedman) October 8, 2026

בתוך פחות מיממה, הציוץ צבר כבר מעל 800 תגובות. כמובן, סביר שפרידמן עצמו לא עונה אישית לכל פנייה, אך מדובר במהלך חריג ביחס למערכת הבנקאית המיושנת בישראל. בין השאר, אנשים התלוננו על תקלות שונות באתר ובאפליקציית הבנק, בקשות לשיפורים במערכות המסחר של הבנק, כמו מתי רואים בחשבון כסף שהועבר, שיפור באפליקציית המסחר בבורסה, ותלונות על כך שהבנק גובה עמלות עו"ש בחשבון.

רבות מהתגובות עסקו בפעילות בשוק ההון ובין השאר גם בקריפטו. אחד מהם כתב כי "1.7 מיליון אזרחי ישראל מחזיקים בקריפטו, ואתם עדיין עושים את המוות למי שרוצה להכניס כסף שמקורו בקריפטו". על כך ענה פרידמן, "אנחנו הבנק הראשון בישראל שיאפשר ללקוחותיו שירותי מסחר במטבעות קריפטו. אתה ושאר הלקוחות תוכלו לרכוש, להחזיק ולמכור ביטקוין, את'ריום וסולנה באמצעות אפליקציית לאומי טרייד". פרידמן הבטיח שזה יקרה "בקרוב מאוד".

אחד העוקבים ביקש מהבנק "להקדיש יותר מחשבה לשוק ההון בשביל לשמור את הצעירים, נתונים בזמן אמת בארה"ב אמור להיות חינמי מבלי לבקש בקשה מיוחדת, ולהעלות את הרף המקסימלי להוראות במניות נאסד"ק (מעל 100,000 דולר נניח)". פרידמן הגיב כי "אנחנו מנסים להשתפר כל הזמן גם עבור הצעירים".

בהקשר אחר של שוק ההון, אחד המגיבים ביקש שתהיה אפשרות להעביר פקודות במסחר המאוחר (אפטר מרקט) בארה"ב אחרי 23:40. פרדימן הגיב כי "זו הצעה טובה ורלוונטית" וכי הבנק בדיוק "בוחן בימים אלה את האפשרות להרחיב את שעות המסחר".

חלק מהמגיבים טענו שזמני ההמתנה למענה טלפוני בבנק ארוכים, גם אחרי תהליך הזדהות ממושך. פרידמן ענה בפשטות "מתנצל, ממש לא בסדר, אני בודק ונחזור אליך", וביקש את פרטי המשתמש.

לקוח אחר תקף והתלונן כי "הפרסום באתר שקרי. הייתי בקשר עם כמה סניפים, אף אחד מהם לא נותן את מה שמבטיחים. אפס עמלות וכו' לא קיים במציאות, זה מוריד אמון לאפס כבר בשלב ה'ליד'". עוד הוא טען, כי "מרגע הגשת פנייה לפתיחת חשבון באתר ועד הרגע שמישהו חזר, עבר שבוע. גם כשחזרו לא הרגשתי שבאמת רוצים בי. אז לא". פרדימן השיב גם כאן בהתנצלות והבטיח לטפל.

"מנכ"ל הבנק הגדול בישראל מרגיש את התחרות מתקרבת"

עקיצה מעניינת קיבל פרידמן מאחד הגולשים שביקש "להעביר את ההון של הבנק לידי מעמד העובדים". פרידמן ענה ש"הבעלים של בנק לאומי הוא הציבור" (שמחזיק במניות הבנק). הגולש התעקש שצריך "לחלק את רווחי הבנק לציבור ולקבוע שפערי השכר בבנק לא יעלו על יחס של 1 ל-5". פרידמן ענה כי "רווחי הבנק מחולקים לציבור. פערי השכר במערכת הפיננסית כיום הם לדעתי מהנמוכים ביותר בקרב החברות הציבוריות". פרידמן התכוון לכך שלפי אתר הבורסה, הבנק חילק רק בשנה האחרונה דיבידנד בהיקף עצום של 4.5 מיליארד שקל.

פרידמן כנראה צודק לגבי פערי השכר במערכת הבנקאית, רק שהסיבה לכך היא שהכנסת חוקקה בעשור הקודם את חוק מגבלת שכר הבכירים שקובע שהשכר של הבכירים לא יעלה על פי 35 מהשכר של העובדים בעלי השכר הנמוך ביותר. חברי הכנסת לא הגבילו את השכר בשאר החברות הציבוריות.

בצורה דומה, אחד המגיבים כתב: "תרוויח קצת פחות, אחי". פרידמן ענה "אני לא מרוויח, אתה מרוויח, הכסף שמרוויח בנק לאומי חוזר לציבור". עם זאת, הגולש לא השתכנע וטען "תשאיר אותו אצלי. לא בחרתי להיחשף אליכם פנסיונית. אני רוצה לבזבז אותו להנאתי".

בתשובה לשאלה בניסוח עצבני של "איך לעזאזל מדברים אתכם בטלפון", פרידמן פשוט נתן את מספר הטלפון של הבנק.

עם זאת, לבקשות מפרידמן לוותר על עמלות ניהול החשבון, בחר פרידמן שלא לענות. כך למשל, אחד העוקבים כתב, "מה דעתכם שלא נצטרך להילחם אתכם כל שנה על להוריד את כל העמלות שלכם לאפס כשהחשבון שלנו בפלוס תמידי ואין איתו שום בעיות אף פעם? למה אני צריך לחדש את הבקשה בכל פעם ולעבור 5 מדורי גיהנום? אם אני לא משלם עמלות השנה אין שום סיבה שאתחיל לשלם שנה הבאה". אחר כתב "תפסיקו להתעקש על עמלות עו"ש".

מי שעוד הגיב לפרידמן הוא האנליסט אבישי עובדיה, שכתב "אם מישהו תהה מה תהיה ההשפעה של כניסת Revolut לישראל (ענקית הפינטק שרוצה לקבל רישיון ולפעול בישראל, נ"א), הנה התשובה. מנכ"ל הבנק הגדול בישראל מרגיש את התחרות מתקרבת".

אם מישהו תהה מה תהיה ההשפעה של כניסת Revolut לישראל, הנה התשובה. מנכ״ל הבנק הגדול בישראל מרגיש את התחרות מתקרבת. - Avishay Ovadia (@AvishayOvadia) October 8, 2026

פרידמן לא נשאר חייב והגיב לו שבלאומי "עובדים כבר כמה שנים לשפר את השירות שלנו. זו המטרה. ללא קשר, כניסה של כל שחקן חדש לשוק מבורכת. אנחנו אוהבים תחרות. היא משפרת ומחדדת אותנו".