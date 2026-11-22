ביום המסחר האחרון לשבוע שעבר צנחה מניית אנבידיה ב־14%, מדד נאסד"ק איבד 5.3% ומדד S&P 500 השלים נפילה שבועית של 8.6%. אבל אחד המספרים הדרמטיים ביותר בוול סטריט דווקא לא הופיע על מסכים, מדד VIX, המכונה "מדד הפחד", המגלם את חששות המשקיעים, זינק בתוך שבוע מרמה של 19.3 נקודות ל־35.89 נקודות, קפיצה של כ־86%. הוא אף חצה לזמן קצר את רף ה־40 נקודות, לראשונה מאז אפריל 2025, במהלך יום המסחר האחרון לשבוע שעבר.

● הכלכלן שמזהיר ממשבר חמור מזה של 2008, וזה שדווקא בטוח: העליות בדרך

● היא הייתה הבורסה הטובה בעולם מתחילת השנה, ואז נפלה 17.5% בשבוע

הזינוק מגיע על רקע התערערות הביטחון של המשקיעים במהפכת ה־AI, מנוע העליות המרכזי בוול סטריט בתקופה האחרונה. החששות מהיקף ההשקעות העצום בתשתיות AI ומהיכולת להצדיק את תמחורי הענק של חברות הטכנולוגיה, הפכו לגל מכירות רחב. ה־S&P 500 כבר נכנס לטריטוריה של תיקון, עם ירידה של יותר מ־10% מהשיא באוקטובר. אלא שההיסטוריה מלמדת שדווקא כשהפחד מגיע לרמות כאלה, עשויה להתרחש תפנית מפתיעה.

ההתאוששות מגיעה בקצב שונה

מדד VIX מבוסס על מחירי אופציות על S&P 500 ומשקף את התנודתיות הצפויה בשוק במהלך 30 הימים הקרובים. ככל שהמשקיעים חוששים מתנודות חדות ומוכנים לשלם יותר על הגנה, המדד נוטה לעלות. בעוד שרמות של כ־20 נקודות נחשבות שגרתיות, הרי שחציית רף ה־30 משקפת תקופות של לחץ חריג.

הפעם הקודמת שבה חצה המדד את רף ה־30 הייתה במרץ השנה, על רקע המלחמה עם איראן. אבל תקדימי העבר מציעים תמונה מגוונת: במשבר הפיננסי של 2008 זינק המדד לרמות של יותר מ־80 נקודות; במרץ 2020, עם פרוץ הקורונה, הגיע לשיא סגירה היסטורי של 82.69. בשני המקרים להתאוששות מהקריסה קצב שונה.

לפי ניתוח של בנק וולס פארגו, בין 1990 לאפריל 2025, בימים שבהם ה־VIX עמד בין 30 ל־40 נקודות, כמו עכשיו, ה־S&P 500 עלה בממוצע ב־18% בשנה שלאחר מכן, ונסחר בשיעור גבוה יותר ב־84% מהמקרים. ברמות של 40־50 נקודות התשואה הממוצעת זינקה ל־33%, והייתה חיובית ב־93% מהמקרים. לשם השוואה, התשואה השנתית הממוצעת של המדד היא כ־10%.

ההסבר נעוץ בכך שהפחד מגיע לשיאו בדרך כלל אחרי שהמניות כבר ספגו ירידות חדות. כשהחששות מתחילים להתפוגג, גם שינוי קטן בסנטימנט עשוי להוביל להתאוששות חדה. אולם, יש להדגיש כי הנתונים מבוססים על ימי מסחר ולא על אירועים: כל יום שבו המדד נסגר ברמות אלה נספר בנפרד. פחד גבוה לא אומר בהכרח שהתחתית מאחורינו.

עם זאת, הפעם במוקד שאלות על כדאיות ההשקעה ב־AI, רווחיות עתידית של ענקיות הטכנולוגיה ותמחור המניות. אלו עשויות להתברר לאורך זמן.