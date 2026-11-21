הנאסד"ק איבד 10% בשבוע אבל בטייוואן גל המכירות היה חד עוד יותר. מדד TAIEX, מדד המניות המרכזי בבורסה בטאיפיי, ננעל ביום שישי על 36,033 נקודות, לעומת 43,675 נקודות בסוף השבוע הקודם. בתוך חמישה ימי מסחר איבד המדד 17.5% מערכו, הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז תחילת שנות ה-90, לפי רויטרס.

● מדד הפאניקה מטפס ובגולדמן זאקס מעריכים: הנפילות בוול סטריט לא הסתיימו

● המחיר של שיפוץ הבנק המרכזי: 450 עובדים הולכים הביתה

בין המניות שבלטו בירידות הייתה TSMC, שמייצרת שבבים עבור אנבידיה. מנייתה איבדה 4.8% ביום שישי, וגם מניית יצרנית השבבים מדיה־טק ירדה. גל המכירות הורגש גם בשווקים אחרים באסיה. מדד קוספי בדרום קוריאה ירד ב־5.2%, ומדד ניקיי 225 ביפן איבד 5.1%. מניית סופטבנק, מהמשקיעות הגדולות בתחום הבינה המלאכותית, צנחה ב־14.5% לשפל של שנה.

גם בוול סטריט ספגו מניות השבבים ירידות חדות. מדד SOX איבד 17.1% בשבוע, ומניית אנתרופיק ירדה בכ־9% ביום המסחר המלא הראשון שלה, אחרי הנפקת הענק ביום חמישי. ברויטרס קשרו את גל המכירות לחששות מהתמחור הגבוה של מניות הבינה המלאכותית, מהחוב שנדרש למימון ההשקעות בתחום ומהיכולת של החברות להפוך את ההשקעות האלה לרווחים.