סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

ירידות חדות בסיום המסחר בוול סטריט. נאסד"ק צלל במהלך יום המסחר וננעל בירידות של יותר מ-5.2%. S&P 500 צנח ב-3.7%. דאו ננעל בירידות של כמעט 2%.

21:50

אנבידיה חוטפת מכה נוספת - והמניה צונחת: מניית אנבידיה נופלת ביותר מ-11.5%, והסיבה היא לא רק הטלטלה בוול סטריט והסקנדל שבו היה מעורב המנכ״ל לשעבר ג'נסן הואנג.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בוחנת בעיות חשבונאיות אפשריות בחברה - פרט חדש בחקירה שכבר נחשפה בעבר ב"וול סטריט ג'ורנל". עם זאת, המניה כבר ירדה בכ-7% עוד לפני פרסום הידיעה.

בחודש האחרון לבדו איבדה המניה 40%, והיא רחוקה כמעט 50% מהשיא שרשמה רק בתחילת אוקטובר.

21:20

הירידות בוול סטריט מחריפות: נאסד"ק צולל ב-4%. S&P 500 צונח ב-2.5%, דאו יורד בכמעט 1%.

מניית אנבידיה בדרך לרצף של ירידות שבועיות כמותו לא נראה מאז 2008. המניה בדרכה לרשום ירידות זה השבוע השביעי ברציפות - רצף הפסדים שלא נראה כמותו מזה כמעט שני עשורים.

מניית אנבידיה לא רשמה ירידות במשך שבעה שבועות רצופים מאז יולי 2008; באותה עת פרסמה החברה אזהרת רווח, ובמקביל פעלה לטיפול בפגמים שהתגלו בחלק מהשבבים שלה.

מתחילת השבוע איבדה המניה כ-17% - תקופה שבה נמחק משוויה כ-907 מיליארד דולר - והיא נמצאת כעת במרחק של יותר מ-43% משיא הסגירה שלה שנרשם בתחילת אוקטובר.

במונחי שווי שוק, אנבידיה היא כעת החברה הרביעית בגודלה בארה"ב, לאחר שירדה מתחת לאלפאבית (החברה האם של גוגל) - לראשונה מאז אפריל 2024, על פי נתוני Dow Jones Market Data. שווי השוק של אנבידיה עומד כעת על 3.28 טריליון דולר, בעוד שווי השוק של Alphabet עומד על 3.32 טריליון דולר.

20:20

יום אדום בוול סטריט: נאסד"ק צונח ב3.4%. מדדי דאו ו-S&P 500 נכנסים לתיקון: S&P 500 נופל ב-2.1%. דאו מאבד 0.7%.

נאסד"ק ירד ב-1% מתחילת השנה ומחק את כל התשואה השנתית. מדד S&P 500 ירד ב-2.2%, בעוד שדאו ג'ונס ירד ב-352 נקודות, או 0.7%.

אנתרופיק צונחת ביותר מ-12%, כשהיא מוחקת את רוב העלייה של 17% שנרשמה אתמול- יום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק - ומפעילה לחץ על כל הסקטור הקשור לבינה מלאכותית. יצרניות השבבים AMD ואנבידיה יורדות ב-11% ובמעל 7% בהתאמה, ומניית מיקרון טכנולוג'י צונחת ביותר מ-12%.

ירידות אלו במגזר הטכנולוגיה מצטרפות להפסדים שנרשמו ביום חמישי - יום מסחר קשה במיוחד, שבו כל אחד מהמדדים המובילים איבד יותר מ-2%, ומדד הדאו ג'ונס נסגר מתחת לרף הקריטי של 50,000 נקודות, לראשונה מאז חודש יוני.

"זהו לא רק תיקון הנובע מרמות תמחור; המגמה הופכת לרחבה יותר", אמר מאסימו סנטיקיה, ראש תחום מניות ארה"ב בחברת Procyon. "כרגע, השוק נמצא בבירור במצב של הימנעות מסיכון".

בורסות אירופה ננעלו באדום בוהק.

18:10

גל הירידות בוול סטריט כבר נראה כמו משבר של ממש. מניות הטכנולוגיה צוללות בדרך ליום שביעי ברציפות של ירידות, מה שלא קרה מאז 2020.

במוקד המסחר ניצבת אנתרופיק , שמנייתה צונחת ב־11% ביום המסחר השני שלה. מנגד, מדד דאו ג'ונס המייצג את מניות הערך בוול סטריט נסחר סביב קו האפס.

במקביל, המשקיעים עוברים לאפיקים שנתפסים בטוחים יותר. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים יורדת ב-10 נקודות בסיס ל־4.95%.

הירידות בולטות במיוחד בסקטור השבבים. תעודת הסל soxx העוקבת אחר המניות הבולטות בתחום יורדת בכ-7%, ומשלימה צניחה של 23% בחודש האחרון. מניית יצרנית השבבים AMD צוללת ב-9%, לאחר שגם אמש ירדה בחדות על רקע תחקיר שהאשים אותה בהפרת מגבלות מול סין.

גם אנבידיה ממשיכה במגמה השלילית ונופלת כעת ב-6%. בכך היא רחוקה יותר מ-40% מהשיא שרשמה רק לפני חודש וחצי.

הדולר נסחר בעולם בשיא של יותר משנה ובדרך לשבוע רביעי ברציפות של עליות. התחזקותו ניכרת גם מול השקל, כששערו הרציף עומד כעת על 3.34 שקלים.

בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד 2.3% ונסחר סמוך ל־60 אלף דולר, ואילו הזהב איבד 2.4% לכ־3,538 דולר לאונקיה.

17:45

הירידות בוול סטריט מחריפות, נאסד"ק צונח ב-2.5%. S&P 500 מאבד 1.2%. מדד הפחד (VIX) נושק ל-30 - הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מרץ.

17:20

נאסד"ק יורד בשעה זו ב-1.7%. דאו עולה ב-0.5%, S&P 500 מאבד 0.6%. אם המדד יסיים את היום בעלייה, הוא יקטע רצף של שישה ימים של ירידות, ובכך יימנע ממה שהיה עשוי להיות רצף הירידות היומיות הארוך ביותר שלו מאז פברואר 2020.

אפל יורדת קלות לאחר דיווח בבלומברג כי החברה מפתחת סוכן בינה מלאכותית אוטונומי, המסוגל לבצע משימות עבור משתמשים. מהלך זה עשוי להכניס את אפל לתחום שבו פועלות גם OpenAI,‏ אנתרופיק ומטא.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו במגמה מעורבת. דאו עולה בכ-0.1%. S&P 500 מאבד 0.5%, נאסד"ק יורד בכ-1.4%. מניית אנתרופיק צונחת ב-9%.

המשקיעים ציפו בקוצר רוח להופעת הבכורה של Anthropic, בתקווה שהיא תוכל להפיח חיים חדשים בתחום הבינה המלאכותית, התנודתי לאחרונה בעקבות הדחתו המפתיעה של ג'נסן הואנג מתפקיד מנכ"ל אנבידיה. אירוע זה פגע בסנטימנט הציבורי כלפי תחום הדאטה סנטרס, לצד חששות כי עליית הריבית עלולה להשפיע על תוכניות להקמת תשתיות בינה מלאכותית בהיקף של טריליוני דולרים.

ירידות נרשמות במניות של יצרניות שבבים, בהן אנבידיה שיורדת ביותר מ-3%, AMD שיורדת בכמעט 5% וכן במניותיהן של ענקיות טכנולוגיה כמו אמזון שיורדת בכמעט 1%.

חברת המחקר Seaport Research ציינה ביום חמישי כי אנתרופיק היא "חברה מדהימה", אך הוסיפה כי היא דורשת מהמשקיעים "קפיצת אמון אדירה". האנליסטים העניקו למניית החברה דירוג "ניטרלי", וציינו כי הם מודאגים מקצב צמיחת ההכנסות שלה.

"כדי להצדיק את השווי שלה, החברה תצטרך להציג שיעורי צמיחה גבוהים הרבה יותר במהלך השנתיים הקרובות", כתבו האנליסטים. "אנו נוקטים גישה זהירה, אך לא שלילית".

מנגד, אנליסטים מבית ההשקעות William Blair העניקו לה דירוג "ביצועי יתר". הם הביעו אופטימיות לגבי יעילות החברה והפוטנציאל שלה להפוך ל"עסק רווחי באופן משמעותי לאורך זמן", וזאת למרות העלויות העצומות הכרוכות בתשתיות. האנליסטים סבורים כי היא נמצאת בחזית תחום הבינה המלאכותית, וכי חשיבותה "רק תלך ותגדל". עם זאת, הם הודו כי התעשייה כולה עדיין נמצאת בשלביה הראשוניים.

"כמו בכל שוק הנמצא בראשית דרכו, קיימת אי-וודאות רבה לגבי העתיד - לרבות הקצב והכיוון שבהם הוא עשוי להתפתח", כתבו בסקירה. "ראוי להעלות שאלות לגבי העתיד, גם אם בשלב זה אין להן עדיין תשובה".

15:20

השבוע נרשם אחד הקשים בשווקים בשנה האחרונה. מכירות חדות בטכנולוגיה ובשבבים התפשטו מוול סטריט לאסיה, ואחריהן לאירופה. ההנפקה של אנתרופיק לא עצרה את המגמה. אג"ח ארה"ב נותנות תשואה של כ-5%, הדולר חזק, וגם הזהב והביטקוין נסוגים. זה מצביע על מכירה רחבה בנכסי סיכון ולא רק על מעבר לנכסי מקלט.

החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים, לאחר שאמש סגרה יום שישי ברציפות של ירידות - המדדים הגדולים ירדו בכ-2%, מדד S&P 500 ירד מתחת ל-7,200 נקודות בפעם הראשונה מאז תחילת מאי, דאו ג'ונס שירד בשיעור דומה מתקרב ל"תיקון". מדד נאסד"ק 100 כבר 15% פחות משיאו.

הדאו ירד למעשה בכמעט 10% מתחת לשיא הסגירה שלו. מתחילת השבוע הוא ירד 6.2%, הכי גרוע מאז אפריל 2025, וה-S&P והנאסד"ק ירדו כ-5% כל אחד, הירידה השבועית הגדולה ביותר שלהם ביותר משנה. מדד הפחד VIX טיפס לרמתו הגבוהה מאז מרץ. הכל בשעה שאנתרופיק זינקה ב-17%.

אנתרופיק, מפתחת Claude, החלה להיסחר בנאסד"ק וזינקה בכ-34% למחיר של 112 דולר למניה, הרבה מעל מחיר ההנפקה, שעמד על 83 דולר למניה, אך התמתן בהמשך.

בחודש האחרון הנאסד"ק ירד כ-9.6% וה-S&P כ-7%, אבל שניהם עדיין חיוביים מתחילת השנה.

בנוסף למדדים הגדולים, גם מניות השבבים ירדו אתמול - אנבידיה ומיקרון טכנולוג'י איבדו את העליות שרשמו קודם לכן, וכך גם ענקית הטכנולוגיה מטא . "נראה שמדובר בסך הכול בסיבוב נוסף של התנהגות 'מוכרים את העליות' (Sell the Rally), שמאפיינת את המסחר בשוק לאורך החודש", אמר סטיב סוסניק, אסטרטג השווקים הראשי באינטראקטיב ברוקרס.

לדבריו, "הירידה הייתה מהירה, מדהימה ומשמעותית. נראה שהסוחרים המתינו לתחילת המסחר במניה כדי לפתוח בסבב נוסף של מכירות. לאחר שמדד S&P 500 שבר את רמת התמיכה האחרונה שלו, הגיע גל נוסף של ירידות חדות".

בעיקר בלטה לשלילה מניית ענקית השבבים אדוונס מיקרו דיוויס שנפלה לאחר שקרן השורטים Hunterbrook Capital פרסמה תחקיר חריף נגד החברה. לפי הדוח, יצרנית השרתים הסינית IEIT Systems - הנמצאת ברשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי - המשיכה לקבל ולהטמיע לפחות שש גרסאות עדכניות של קושחת מעבדי השרתים (Firmware) של AMD גם לאחר הטלת הסנקציות.

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החברה הכחישה את הטענות. דובר החברה מסר: "AMD מצייתת לחוקי ולתקנות הפיקוח על הייצוא החלים בארה"ב, ומפעילה תהליכים קפדניים כדי להבטיח עמידה בדרישות בכל הפעילות הגלובלית שלה".

תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב עברו את רף 5% הסימבולי באג"ח לעשר שנים. בבלקרוק ציינו השבוע כי הם נייטרליים על אג"ח ארה"ב לטווח הארוך, וחיוביים על האג"ח לטווח הקצר.

העלייה בתשואות בארה"ב מגיעה על רקע פרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הפד מאוקטובר, שבה הוחלט להשאיר את הריבית ללא שינוי. לפי הפרוטוקול רבים מבכירי הפד העריכו שיידרשו העלאות ריבית נוספות. בהתאם עלו הציפיות בשוק להעלאת ריבית הפד בדצמבר. לפי פטריק מנלי, אסטרטג השווקים בחברת ניהול הנכסים Tickmill, הפד נחוש להחזיר את האינפלציה ליעד, אולי אף עם העלאה של 0.5% בריבית בדצמבר. הוא אמר לוול סטריט ג'ורנל כי "הפד ממשיך להכתיב את המגמות בשוקי האג"ח והמט"ח".

בשוק האג"ח הקונצרניות - ג'יי.פי מורגן הוריד את דירוג האג"ח של אלפאבית מ-Overweight ל-Neutral, בנימוק שהתמחור הנוכחי שלהן כבר פחות אטרקטיבי ומותיר פחות מקום לתשואת יתר ביחס לאג"ח של אמזון.

אנליסטית האשראי אריקה ספיר כתבה כי תרחיש הבסיס של הבנק מניח צמיחה חזקה ושיפור הדרגתי בהמרת הרווח לתזרים מזומנים. עם זאת, תזרים המזומנים החופשי (FCF) של אלפבית צפוי להישאר שלילי עד 2028, מה שיחייב את החברה לגייס מימון נוסף. מנגד, יתרות הנזילות הגבוהות והרווחיות של החברה צפויות לשמור על רמת מינוף נמוכה.

בג'יי.פי מורגן מציינים גם כי הדוחות האחרונים של אלפאבית חשפו פער הולך ומתרחב בין הביקוש המואץ לשירותי הענן לבין ההאטה בצמיחת פעילות החיפוש. לכך מצטרפת אי-ודאות סביב היכולת להפיק הכנסות משאילתות חיפוש מבוססות AI, שעלולה להעיב על מנוע הרווח המרכזי של החברה.

בתוך כך, אתמול פורסם שהחברה יוצאת לגיוס חוב נוסף בשוק הקנדי: חברת האם של גוגל השיקה הנפקת אג"ח בהיקף של 6 מיליארד דולר קנדי (כ-4.2 מיליארד דולר אמריקאי), שישה חודשים בלבד לאחר הופעת הבכורה שלה בשוק האג"ח המקומי.

לפי גורמים המעורים בפרטים, שביקשו להישאר בעילום שם, ההנפקה שהתקיימה ביום חמישי תוכננה בתחילה לכלול ארבע סדרות אג"ח, אך סדרה בריבית משתנה הוסרה במהלך תהליך ההפצה. שלוש הסדרות שנותרו הן בריבית קבועה, עם מועדי פירעון הנעים בין שלוש ל-40 שנה.

בורסות אירופה צבועות אדום. דאקס יורד בכ-2.3%, קאק מאבד 1.7%, פוטסי משיל כ-1%.

באסיה, הקוספי הדרום קוריאני נסגר ב-4,870 (ירידה של 5.2%), הנמוך ביותר מאז ינואר, וניקיי ירד 5.1% ל-56,437. במהלך השבוע ירדו הטאיווני 17.5%, קוספי 7.9% וניקיי 7.7%. ירידה של 6.2% ביום אחד סיימה את השבוע הגרוע ביותר בבורסה בטאיוואן מאז 1991.

ההאנג סנג ירד 1.89% ל-22,411. שנגחאי ירדה כ-1.5%. הלחץ התרכז בשבבים ובמניות AI, כולל סופטבנק. סמסונג ו-SK Hynix ירדו כ-6% כל אחת הבוקר.

אחרי עזיבתו של ג'נסן הואנג, המנכ"לית הזמנית קולט קרס אמרה בשיחת המשקיעים שהעסק נמשך כרגיל. לפי בנק אוף אמריקה, המסר שלה היה "יש לנו את זה".

האנליסטים של הבנק השתכנעו, והותירו המלצת קנייה ויעד מחיר של 280 דולר, כ-80% מעל מחיר המניה, 155.46 דולר.

אנבידיה רשמה ברבעון הכנסות של 115.8 מיליארד דולר, קפיצה של 103% משנה קודם וכ-6% מעל הציפיות. הרווח למניה עמד על 2.68 דולר, מול 2.47 דולר שציפו האנליסטים. התחזית לרבעון הבא היא 130 מיליארד דולר, כ-4% מעל הצפי בשוק, והחברה העלתה את צמיחת המכירות לשנת הכספים הבאה ל-75% מ-70%. לדברי קרס, הביקוש עדיין עולה על ההיצע. מעבד ורה רובין, שנכנס לייצור רק לפני חודשים, כבר תרם כמעט 20 מיליארד דולר.

אנבידיה גם מגדילה את רכישות המניות העצמיות: ההרשאה הועלתה ב-150 מיליארד דולר, ויותר מ-230 מיליארד יבוצעו עד סוף 2028.

לדעת האנליסטים, המניה זולה: מכפיל של פחות מ-10 על הרווח הצפוי ל-2027, מול חציון של 30 בסקטור. גם בתרחיש שבו המכירות לא יצמחו ב-2028, הרווח למניה יעמוד על כ-16 דולר.

הסיכונים ברורים. המועצה קיבלה את התפטרותו של הואנג ולא תחזיר אותו, והחיפוש אחר מנכ"ל קבוע לא יזורז ואנבידיה הקימה ועדה לפיקוח על ביטחון לאומי ובקרת יצוא. מכירות הופר לסין, בהיקף 2.4 מיליארד דולר, נעצרו ואינן כלולות בתחזית. לחברה גם התחייבויות רכש של 390 מיליארד דולר וערבויות אשראי של 105 מיליארד דולר.