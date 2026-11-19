מדור זום גלובלי של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: התביעה בעקבות שגיאת AI והשיפוץ בבנק המרכזי באנגליה.

● 2,800 איש הפכו הלילה למיליונרים. בדולרים

● המדינה העשירה שמוציאה הון על ביטחון - ועכשיו מתחננת לנשק

● 190.4 מיליון דולר: שיא של כל הזמנים במכירה פומבית לציור של ואן גוך

בריטניה

המחיר של השיפוץ הבנק המרכזי: 450 עובדים הולכים הביתה

נגיד בנק אנגליה, אנדרו ביילי, מתחיל פרויקט שיפוץ של 160 מיליון ליש"ט במטה הבנק ברחוב תרדניידל, בלב לונדון. בבנק רוצים להימנע מהתרחיש שקרה בפדרל ריזרב בוושינגטון, שם נקבע בפברואר 2020 תקציב של 921 מיליון דולר לשיפוץ, אבל הוא עודכן כמה פעמים והגיע ל־2 מיליארד דולר עד דצמבר 2024. העלות הסופית צפויה להתקרב ל־2.5 מיליארד דולר, והעבודות, שאמורות היו להסתיים באמצע 2024, יימשכו עד דצמבר 2027. בעקבות החריגות, איים הנשיא טראמפ בנקיטת הליך משפטי נגד הבנק המרכזי.

הבנק המרכזי בלונדון / צילום: Reuters, Alessia Pierdomenico

גם בלונדון המשימה מורכבת. המבנה מוגן ברמה הגבוהה ביותר בחוק, עם רצפות פסיפס רומיות ותקרות מקומרות, ובמהלך העבודות ימשיכו לעבוד בו 3,500 עובדים. תוכניות הקומות נשמרות בסוד מחשש לפיגועים ובכספות מוחזקים 400 אלף מטילי זהב בשווי של יותר מ־200 מיליארד ליש"ט ו־100 מיליון ליש"ט בשטרות.

הבנק מעריך שיחסוך כ־100 מיליון ליש"ט בשנה במשך שלוש שנים, בין היתר בעקבות עזיבתם של כ־450 עובדים, וחלק מהחיסכון הזה אמור לסייע במימון הפרויקט. עד קיץ 2028 יועברו 1,400 עובדים ממשרד סמוך ברחוב מורגייט לתרדניידל, יפרשו מרצון או יקבלו הצעה לעבוד בסניף חדש בלידס.

חברת סר רוברט מקאלפין זכתה בחוזה הבנייה באוקטובר, חודש לפני המועד שנקבע לתחילת העבודות.

אירלנד

11 מיליון אירו: הקנס החריג על האפליקציה הפופולרית

נציבות הגנת המידע של אירלנד (DPC) קנסה בשבוע שעבר ב־11 מיליון אירו את MTCH Technology Services, החברה שמפעילה את אפליקציית ההיכרויות טינדר באירופה.

לפי תקנות הגנת מידע של האיחוד האירופי (GDPR), כל אדם זכאי לקבל עותק של המידע שחברה אוספת עליו. טינדר הציעה למשתמשים כלי בשם "הורד את הנתונים שלי", שהוצג כדרך לקבל את העותק הזה. הנציבות, שפתחה את החקירה ביוזמתה בינואר 2020, מצאה שהכלי לא סיפק את כל המידע - קטגוריות מסוימות הושמטו בלי שהמשתמש קיבל הודעה על כך, ואחרות הוצגו בצורה תמציתית בלבד.

אפליקציית ההיכרויות טינדר / צילום: Reuters, NURPHOTO

הבעיה, לפי הנציבות, אינה עצם קיומו של הכלי, אלא שהוא תואר כדרך לקבל עותק של הנתונים, בלי להבהיר שחלקם חסרים. סגן הנציב, גרהאם דויל, ציין שעשרות אלפי משתמשים השתמשו בכלי בתקופה שנבדקה.

ארה"ב (מרילנד)

ה־ AI זיהה שקית דוריטוס כאקדח - ועכשיו התיכוניסטים תובעים

ארבעה תלמידים בתיכון במחוז בולטימור שבמרילנד הגישו תביעה נגד חברת הטכנולוגיה Omnilert, שנה אחרי שמערכת הבינה המלאכותית (AI) שלה זיהתה בטעות שקית חטיף דוריטוס כאקדח. בנוסף, התביעה הוגשה גם נגד משטרת מחוז בולטימור, מועצת החינוך, שוטרים בודדים ומנהלת בית הספר. הטענה היא מעצר וחיפוש בלתי חוקיים עקב טעויות טכנולוגיות ואנושיות. בשלב זה, סכום התביעה לא פורסם.

לפי התביעה, ב־20 באוקטובר 2025 סיימו התלמידים אימון פוטבול והמאמן חילק שקיות דוריטוס. טאקי אלן, אז תלמיד כיתה י"א, חיכה עם חבריו ליד שולחנות פיקניק להסעה כשהגיעו שש ניידות משטרה עם אורות מהבהבים. הם נצטוו לרדת על ברכיהם, נכבלו באזיקים ועברו חיפוש. מערכת Omnilert Gun Detect, הסורקת צילומי אבטחה, סימנה את השקית כנשק ברמת ביטחון של 90%. לפי התביעה, ההתראה נשארה בתוקף גם אחרי שצוות בית הספר והמשטרה בדקו את התמונה וקבעו שמדובר בטעות.

משרד המפקח הכללי לחינוך במרילנד מצא, לפי התביעה, שיותר מ־99% מההתראות של המערכת בבתי הספר הציבוריים במחוז היו חיוביות שגויות שלא דרשו תגובה משטרתית. Omnilert משווקת את המוצר כאמין וכמוביל ל"פחות תוצאות חיוביות שגויות".