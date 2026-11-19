במאי 2024 פרסמה אנתרופיק מודעת דרושים לתפקיד אדמיניסטרטיבי. לצד השכר, חבילת התגמול כללה גם רכיב מנייתי. שנתיים וחצי לאחר מכן, כשהחברה סגרה הלילה את ההנפקה הגדולה בהיסטוריה לפי 83 דולר למניה, אפשר להבין כמה משמעותי היה הסעיף הזה עבור מי שהצטרפו אליה.

לפי הערכה של חברת המחקר סאקרה, שפורסמה ברויטרס, כ־2,800 עובדים בהווה ובעבר מחזיקים בתגמול מנייתי שכבר הבשיל ושווה לפחות מיליון דולר לאדם לפני מס.

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מחיר המימוש הממוצע של האופציות שהעניקה אנתרופיק ב־2024 עמד על 1.30 דולר למניה. לשם המחשה, עובד שקיבל אז 10,000 אופציות במחיר הזה, וכולן הבשילו, מחזיק לפי מחיר ההנפקה ברווח על הנייר של כ־817 אלף דולר לפני מס. גם מי שהצטרף לתפקיד זוטר בשלב מוקדם עשוי אפוא להחזיק בתגמול מנייתי ששווה יותר מזה של מנהל בכיר שהגיע סמוך להנפקה.

ביום המסחר הראשון יוכלו עובדים שאינם מייסדים למכור עד 10% מהחזקותיהם. אחרי פרסום הדוחות השנתיים הם יוכלו למכור עד 35% נוספים. עד אז, מי שמחזיקים במניות או באופציות יראו את שווי ההחזקות שלהם משתנה עם מחיר המניה. הסכום שיגיע לחשבון הבנק ייקבע לפי מחיר המכירה בפועל, עלות המימוש והמס.

אנתרופיק תמחרה הלילה את מניותיה ב־83 דולר למניה, מעל הטווח המקורי של 70-78 דולר, וצפויה להתחיל להיסחר היום בנאסד"ק. היקף ההנפקה לציבור הגיע לכ־81.3 מיליארד דולר, סכום שעוקף את השיא שקבעה ספייס אקס ביוני.

לצד ההנפקה תגייס מפתחת קלוד עוד 26 מיליארד דולר בהקצאה פרטית, לפי אותו מחיר למניה, המשקף לחברה שווי של כ־1.5 טריליון דולר בדילול מלא.

לפי "פורבס", התמחור הגדיל את הונם המוערך של שבעת המייסדים בכ־40 מיליארד דולר על הנייר, לכ־140 מיליארד דולר יחד. ההחזקות של המנכ"ל דריו אמודיי ושל אחותו, נשיאת החברה דניאלה אמודיי, מוערכות בכ־19.6 ובכ־19.7 מיליארד דולר, בהתאמה.

במסגרת ההנפקה עצמה צפויים שבעת המייסדים למכור מניות בכ־2 מיליארד דולר במצטבר, לפני מס.