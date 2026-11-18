חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט (Decart AI) מנהלת משא ומתן ממושך למכירתה לידי אמזון. המגעים בין השתיים נחשפו בוול סטריט ג'ורנל כבר בחודש שעבר - והם צפויים להגיע לכדי מיצוי כבר בשבוע הקרוב - לפני חג ההודיה. העסקה ככל הנראה תיחשף באירוע השיווקי השנתי הגדול שעורכת AWS, פעילות הענן של אמזון, בלאס וגאס בסוף החודש, "רי-אינבנט".

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סכום העסקה צפוי לעמוד על מעל ל-7 מיליארד דולר במזומן, במניות ובתלות בעמידה ביעדים לאורך כחמש שנים. שלושת המייסדים - צעירים בוגרי 8200 - יתחייבו להישאר באמזון תקופה ממושכת באופן חריג של חמש שנים.

את הרכישה של החברה הישראלית מנהל מצד אמזון לא אחר מאשר הישראלי נאפע בשארה, מי שמנהל את הצד ההנדסי של פעילות השבבים של אמזון, "אנפורנה לאבס", כך נודע לגלובס. אנפורנה עצמה הייתה בעברה חברת סטארט-אפ ישראלית, שנרכשה בעשור שעבר בידי אמזון ב-375 מיליון דולר. היא הפכה מאז לסיפור הצלחה באמזון, והיא אחראית על פיתוח השבבים שלה - תחילה בפיתוח מעבדים למחשוב ענן ולאחר מכן לעיבוד AI.

פיתוח מעבדי הדגל של אמזון

אנפורנה, ובשארה כאחד מראשיה, עוסקים כיום בפיתוח מעבדי הדגל של אמזון: "טרייניום", בצד אימון המודלים, ו"אינפרנשיה" בצד הפעלת סוכני ה-AI, מתוך מטרה להתחרות במעבדים הגרפיים של אנבידיה ושל AMD, ולמשוך יותר לקוחות ענן ועיבוד AI המחפשים שיפור בביצועים ובמחיר.

דקארט עשויה לתרום לשורת ההוצאות של לקוחות אמזון, ובכך למשוך לקוחות רבים יותר. החברה פיתחה בראשית דרכה טכנולוגיה לשיפור יעילות (אופטימיזציה) המאפשרת לחשב על גבי מעבדים של אמזון יותר אסימונים - פעולות עיבוד AI שונות - על כל צריכת קילוואט חשמל.

בשארה נולד בחיפה, גדל בתרשיחא, למד בטכניון ולאחר סיום לימודיו החל לעבוד עם איל וולדמן בחברת השבבים גלילאו, שנמכרה למארוול טכנולוגיות ב-2.7 מיליארד דולר במניות. לימים, הפך בשארה לסמנכ"ל טכנולוגיות במארוול ישראל, וב-2011 הקים יחד עם בילי הרבויה ואביגדור וילנץ את אנפורנה לאבס, על שם רכס האנפורנה שעליו היו אמורים לטפס לולא הקימו את החברה. בשארה נחשב כיום לישראלי הבכיר באמזון והוא מצטרף לשורת ישראלים בכירים בחברות בינלאומיות - רובם ככולם בתחומי פיתוח שבבים.

קודם לכן ניהלה במהלך חודש אוגוסט דקארט משא ומתן לרכישתה על ידי אנתרופיק בעסקת מניות בלבד, במה שהיה עשוי להוביל להקמה ראשונה של פעילות מו"פ של ענקית ה-AI בישראל.