הקרן זאב ונצ'רס של המשקיע הישראלי אורן זאב הפועלת מפאלו אלטו, מובילה סיבוב השקעה נוסף של מיליוני דולרים בספיינס (Spines), הוצאת הספרים הדיגיטלית של יהודה ניב, שמוכר גם כמי שהקים קודם לכן את הוצאת הספרים על שמו - הוצאת ניב. אורן זאב, הוא, כזכור, המשקיע הראשון בדקארט שנמצאת כעת בשלבים אחרונים של משא ומתן לרכישתה בידי אמזון בכ-7 מיליארד דולר.

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בראשית המילניום היה אורן זאב למשקיע העיקרי בחברת הספרים המוקלטים אודיבל (Audible) שנמכרה לאמזון והייתה לאחת מחלוצות התחום. כעת, מגייסת ספיינס מזאב, קרן אלף, דן סינור וממשקיעים נוספים 29 מיליון דולר בגיוס הון (אקוויטי) ועוד חוב של 35 מיליון דולר מקרן החוב החדשה Twelve של האחים גלאי (ממקימי אאוטבריין). שווי החברה בגיוס לא נמסר, אך ככל הידוע, החברה טרם חצתה את רף השווי של מיליארד דולר.

12 אלף ספרים ו-8,000 סופרים בספרייה

לפני שנתיים גייסה ספיינס את סבב הגיוס השני שלה (A), אז עמד קצב ההכנסות השנתי שלה על 3.5 מיליון דולר, ובאותה השנה רשמה החברה הכנסות של 5 מיליון דולר סך הכל. היום מייצרת החברה הכנסות בקצב שנתי של 50 מיליון דולר, ובספרייה שלה 8,000 סופרים שהוציאו למעלה מ- 12 אלף ספרים סך הכל.

ספיינס נותנת מענה עבור אלפי סופרים חובבים שמעוניינים לשלם עבור הוצאה עצמית ולא מקבלים מענה מההוצאות המקצועיות שמממנות באופן מלא או חלקי הוצאה של כ- 50 אלף סופרים מקצועיים בשנה. הסופרים מעלים לפלטפורמה ספר שהם כתבו בעצמם, וסוכני ה-AI של החברה עורכים את הטקסט, מבצעים הגהה, מעצבים את הכריכה ומעמדים את הספר.

לאחר מכן, מפיצה ספיינס את הספרים לשוק בכל אתרי הספרים, בהם אמזון ובארנס אנד נובלס, בפורמט דיגיטלי, ספר מוקלט או כספר מודפס. כדי לא לאגור מלאים של ספרים, בחברה מדפיסים אך ורק ספרים שהוזמנו בפורמט קשיח באופן פרטני לכל לקוח. הספרים הקוליים ניתנים להפקה מתוך ספריית קולות - או באמצעות דגימת קולו של הסופר-הלקוח לבינה מלאכותית שתספר את הסיפור במקומו.

ספיינס איננה מאפשרת להגיש ספרים שנכתבו באמצעות בינה מלאכותית, היא אף מפעילה טכנולוגיה כזו לזיהוי כתיבה מבוססת AI. עם זאת, היא מאפשרת, תמורת תשלום נוסף, לשכור עורך אנושי שישפר את רמת הכתיבה. החברה משרתת כיום את שוק הסופרים דוברי האנגלית, כשהיא מאפשרת גם לתרגם את הספרים מאנגלית לספרדית, איטלקית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית, פולנית ועברית. התרגום נעשה באמצעות בינה מלאכותית ונבדק בידי אנשי מקצוע ששפת היעד היא שפת האם שלהם. בחצי השנה הקרובה מתכננת החברה להרחיב את השירות ל־20 שפות.

"תוך שבועיים הכותבים זוכים להוציא ספר משל עצמם"

"בארה"ב לבדה יש כ-50 אלף סופרים מקצועיים, שמוציאים את ספריהם עם הוצאות לאור ממוסדות כמו פינגווין או סיימון אנד שוסטר, אבל יוצאים לאור בסביבות 2.5-3 מיליון ספרים חדשים מדי שנה", אומר ניב לגלובס. "99% מהספרים הללו לא נכשלים במכירות, כאשר ההוצאות לאור מחזירות את ההשקעה על ידי האחוז הבודד שמצליח. אנחנו פונים לשוק אחר - זה של הסופרים החובבים, אלה שמוציאים את הספר בפעם הראשונה בחייהם - ומגישים את הספרים שלהם להוצאות הממוסדות לאור, ומקבלים חשבונית של 10,000 דולר עד 150 אלף דולר. המסלול הממוצע אצלנו נע בין 5,000-7,000 דולר - ותוך שבועיים הם זוכים להוציא ספר משל עצמם".

בניגוד להוצאות הספרים הגדולות, ספיינס היא הוצאה מסחרית שאיננה בהכרח מחפשת "רבי מכר" ולא מעסיקה לקטורים, ולכן גם איננה מממנת הוצאת ספרים עבור סופרים שהם טאלנטים. עם זאת, בחברה מתגאים בכ-100 סופרים שהצליחו למכור כמה אלפי עותקים מספרם. ספיינס הוקמה בשנת 2021 על ידי יהודה ניב, מנכ"ל החברה, לב דוד, סמנכ"ל אסטרטגיה, ניר קנר, סמנכ"ל טכנולוגיות, וניב עבדת, סמנכ"ל מוצר. ניב הקים בשנת 2013 את הוצאת ניב שמוציאה יותר מ־1,200 כותרים בשנה. החברה מעסיקה 350 עובדים, 90 מהם מועסקים במשרדי החברה בהרצליה והיתר בארה"ב, מזרח אירופה, ודרום אמריקה.

אורן זאב, מייסד Zeev Ventures מסר בהודעה: "כשיהודה סיפר לי לראשונה מה הוא רוצה לבנות, ספיינס הייתה עדיין בתחילת הדרך. שנתיים אחר כך ראיתי שהוא והצוות בנו את מה שתיאר לי והחברה צומחת במהירות. זה בדיוק מה שאני מחפש אצל יזמים. הייתי מהמשקיעים הראשונים ב-Audible וראיתי איך טכנולוגיה חדשנית יכולה לשנות שוק ותיק בעולם הספרים. אני חושב שלספיינס יש הזדמנות לעשות שינוי דומה בדרך שבה ספרים יוצאים לאור".

מייקל אייזנברג, מייסד שותף בקרן אלף הוסיף: "כמי שכתב והוציא תשעה ספרים, אני מכיר היטב את המסלול שמתחיל אחרי שמסיימים את כתב היד. זה תהליך ארוך, יקר ומורכב, שדורש עבודה מול הרבה בעלי מקצוע. כשנכנסנו להשקעה בחברה בסבב הסיד, ראינו הזדמנות להשתמש ב-AI כדי להפוך את התהליך הזה למהיר, יעיל ונגיש לרבים. הצמיחה של החברה מאז מראה שיש לכך ביקוש אמיתי. בעיניי, ההזדמנות הגדולה היא לפתוח את עולם ההוצאה לאור ליותר אנשים, ליותר קולות מעניינים ורעיונות מקוריים".