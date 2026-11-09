מאנדיי עקפה את תחזיות האנליסטים ועדכנה כלפי מעלה את התחזית השנתית שלה. עם זאת, מייסדי ומנכ"לי החברה, רועי מן וערן זינמן, ציינו שמאנדיי נקטה בצעדים משמעותיים במטרה להפוך לחברה שהליבה שלה היא בינה מלאכותית, ובהקשר זה הוסיפו כי "בעוד שאנחנו בטוחים מאוד בכיוון האסטרטגי שלנו, מהלך בהיקף כזה כרוך גם באתגרים תפעוליים בטווח הקרוב. אנחנו מחויבים ליישום האסטרטגיה באופן מוקפד ומבוקר, תוך מתן מענה לאתגרים הללו".

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הרבעון השלישי הסתיים עם צמיחה של 19% בהכנסות לכ-378 מיליון דולר, ולפי כללי החשבונאות GAAP נרשם רווח תפעולי של 31.2 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי ברבעון המקביל. בשורה התחתונה הרווח הנקי GAAP עמד על 35.2 מיליון דולר, גידול של 170% לעומת הרבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP הרווח הנקי גדל ב-51.2% ל-93.6 מיליון דולר. בכך הגיע הרווח הנקי למניה ל-2.14 דולר, הרבה מעל תחזיות האנליסטים שציפו ל-1.37 דולר.

החברה מציינת שהלקוחות עם ARR (הכנסות שנתיות חוזרות) של יותר מ-100 אלף דולר מהווים כיום 31% מה-ARR, גידול מ-27% בסוף הרבעון המקביל. ה-ARR ממוצרי AI היה בסוף הרבעון השלישי 36 מיליון דולר, וסוכני ה-AI של מאנדיי חצו את רף 6 מיליון האינטראקציות תוך פחות משני רבעונים.

מתחילת השנה עקפו הכנסות החברה את רף המיליארד דולר והגיעו לכ-1.1 מיליארד דולר, צמיחה של 21.7%. הרווח הנקי הסתכם ב-66.7 מיליון דולר וב-215 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP, שהם 4.7 דולר למניה.

התזרים החופשי מתחילת השנה היה 168 מיליון דולר, והתזרים החופשי המתואם - בין היתר בנטרול הוצאות שקשורות לפיטורים שבוצעו - היה 218 מיליון דולר. מדובר על שיעור נמוך יותר מסך ההכנסות לעומת התקופה המקבילה ב-2025. בסוף הרבעון היו למאנדיי מזומנים והשקעות בסך כ-1.1 מיליארד דולר.

לדברי סמנכ"ל הכספים אלירן גלזר, "תוצאות הרבעון השלישי משקפות ניהול מוקפד בדגש על הרווחיות. אנחנו משקיעים במערך השיווק והמכירות ללקוחות אנטרפרייז, במוצר ובבינה מלאכותית, והתחזית שלנו משקפת את האיזון בין השקעות אלו לבין הרווחיות".

מאנדיי מצפה לסיים את השנה עם הכנסות של 1.473-1.475 מיליארד דולר, צמיחה של 20% מ-2025, ועם רווח תפעולי Non-GAAP של 268-270 מיליון דולר, צמיחה של 18%. הצמיחה ברבעון הרביעי תהיה בקצב נמוך יותר, של 14%, בשל השפעה שלילית של שערי חליפין.

נפגעת "אפוקליפסת ה-SaaS"

מאנדיי מספקת פלטפורמה לניהול עבודה. החברה נתפסת כאחת החברות שעלולות לסבול מהתפתחות ה-AI, ומנייתה נפלה בחודשים האחרונים על רקע "אפוקליפסת ה-SaaS" לצד חברות נוספות שמספקות שירותי תוכנה בענן. מאנדיי נסחרת בשווי של 3.7 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 40.4% מתחילת השנה (ושל מעל 80% מהשיא של שנת 2021), אך גם אחרי שעלתה ב-49.5% מהשפל שבו נסחרה בחודש אפריל האחרון.

מאנדיי הודיעה השנה על שינוי בפלטפורמה שלה, ומעבר מניהול עבודה לפלטפורמה שגם עושה את העבודה באמצעות סוכני AI. השינוי בא לידי ביטוי גם במודל התמחור שלה. במקביל, מאנדיי הודיעה על גל פיטורים נרחב במסגרתו פיטרה 20% מהעובדים, כ-620, כחלק ממה שהוגדר כצמצום שכבות ניהול והתמקדות במוצרים מבוססי AI.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 27 אנליסטים שמסקרים את מאנדיי, מתוכם 15 נייטרליים ו-12 חיוביים, ומחיר היעד הממוצע שלהם מגיע ל-107 דולר, פרמיה של 21.7% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.