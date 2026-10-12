לאחר שנשאה ונתנה על רכישתה עם אנבידיה ולאחר מכן עם אנתרופיק, דקארט מנהלת כעת מגעים עם ענקית הענן אמזון על רכישתה ב-7 מיליארד דולר - סכום גבוה יותר לכאורה מזה שהייתה אמורה לקבל מאנתרופיק, אך לא שונה בהרבה מההצעה המקורית של אנבידיה, שנפלה בסופו של דבר.

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בחודש אוגוסט העדיפו מייסדי דקארט, האחים דין ואוריין לייטרסדורף ומשה שלו, את ההצעה של אנתרופיק למרות שהייתה נמוכה יותר. ענקית ה-AI הציעה לרכוש את החברה ב-6 מיליארד דולר "בלבד", אך העסקה כולה הייתה אמורה לעבור במניות לפי השווי של אנתרופיק בגיוס הפרטי האחרון שלה - קרוב למיליארד דולר. כך, שבמקרה של הנפקה שאליה צפויה לצאת החברה בראשותו של דריו אמודאי בחודשים הקרובים, היה ערכה של דקארט קופץ בהנפקה ל- 12 מיליארד דולר. כמו כן, דקארט גייסה מעל ל-450 מיליון דולר ממשקיעים כמו זאב ונצ'רס של אורן זאב, בנצ'מרק, סקויה, רדיקל ונצ'רס ואנדריי קרפטי.

כפי שפורסם לראשונה בגלובס, אחת הסיבות המרכזיות לנפילת העסקה בין אנתרופיק לדקארט הייתה דרישתה של הראשונה להעביר את החברה הישראלית מתל אביב לסן פרנסיסקו, דרישה שרבים לא יכלו למלא, ונראתה תמוהה - ככל הנראה בשל רצונה של אנתרופיק שדקארט תהיה חברה אמריקאית לחלוטין.

הקשר המוקדם בין דקארט לאמזון

מי שתפסה את דקארט, שהוקמה בספטמבר 2023, כפרי בשל לידיה הייתה אמזון - שמנהלת עם החברה הישראלית כבר מאז 2025 קשר קרוב: דקארט, שפיתחה טכנולוגיה המסוגלת לשפר את ביצועי המעבדים הגרפיים ולמצות מספר רב יותר של חישובים מאותו הספק חשמלי, קיבלה גישה מוקדמת לנסות את הטכנולוגיה שלה במעבדי ה-AI החדשים של אמזון, טרייניום (Trainium3), ודין לייטרסדורף - מנכ"ל דקארט - היה אורח של כבוד בכנסים השיווקיים של אמזון ברחבי העולם. מאחורי הברית בין שתי החברות עמדה היכולת של דקארט לעודד חברות שונות לעבור למעבדים הגרפיים של אמזון מאלה של אנבידיה, כאשר השתיים הבטיחו ללקוחות מעבר חלק עם ביצועים משופרים - בעלות נמוכה יותר.

שתי החברות מכירות זו את זה כבר למעלה משנה, אך המשא ומתן בין השתיים הפך רציני ביתר שאת בשבועות האחרונים מאז נודע על עסקה גדולה אחרת, זו שבה רכשה חברת שבבים אחרת, AMD, את World Labs בתמורה ל- 8.2 מיליארד דולר. AMD, כיום שחקנית עולה גם היא בשוק המעבדים הגרפיים ביקשה לא רק לחזק את ביצועי המעבד - אלא גם לשפר את יכולותיו בעיבוד גרפי של מה שמכונה כ"מודלי עולם", בינה מלאכותית המתמחה בראייה ממוחשבת ובסימולציה של העולם האמיתי - תחום קריטי לרובוטיקה, או מה שאנבידיה מכנה כ"AI פיזי". כמו וורלד לאבס, גם דקארט פיתחה בנוסף לשכבת האופטימיזציה שלה, מודלים גרפיים המדמים את העולם ומאפשרים לבצע סימולציות אינסופיות במטרה לאמן סוכני AI לבצע משימות רובוטיות ואוטונומיות שונות בעולם האמיתי. לכך ישנם יישומים גם בעולמות הצומחים של הדיפנס-טק - רחפנים, כלי רכב אוטונומיים, כלי שיט בלתי מאוישים - ובתחום החלל.

אלא שבין דקארט לאמזון יש סינרגיה גאוגרפית: שתי החברות פעילות בישראל - פעילות השבבים של אמזון מבוססת על רכישה ישראלית מן העשור הקודם, אנפורנה לאבס, שפעילותה משתרעת כיום בין אוסטין לחיפה ומובלת באופן טכנולוגי על ידי שני ישראלים: בילי הרבויה ונאפע בשארה. החברה מחזיקה במרכז פיתוח בחיפה ובתל אביב בסמוך למשרדי דקארט. באמצעות דקארט, תחזק אנפורנה את יכולתה להוציא לפועל שבבים שיעמיקו את התחרות עם אנבידיה ו-AMD ויאפשרו לאמזון להגדיל את מכירות הענן שלה - דרך הסיפור של שבבי בינה מלאכותית.