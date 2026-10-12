דיווח: אמזון במגעים לרכישת דקארט הישראלית בכ-7 מיליארד דולר

ענקית הטכנולוגיה אמזון מנהלת מגעים לרכישת חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט (Decart), בעסקה שעשויה להגיע לשווי של כ-7 מיליארד דולר. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, העסקה עשויה להיחתם בקרוב, אך המגעים עדיין לא הושלמו, וקיימת האפשרות שייכשלו או שרוכש פוטנציאלי אחר ייכנס לתמונה.

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דקארט הוקמה בשנת 2023 על ידי האחים דין ואוריאן לייטרסדורף ומשה שלו, ופועלת מסן פרנסיסקו. החברה גייסה עד כה יותר מ-400 מיליון דולר ממשקיעים, בהם קרנות ההון סיכון סקויה קפיטל, בנצ'מרק ורדיקל ונצ'רס. בחודש מאי האחרון הוערך שווייה בכמעט 4 מיליארד דולר, כך שהשווי המדובר בעסקה עם אמזון משקף עלייה של כ-75% בתוך כחמישה חודשים בלבד

לאחר שהמגעים עם אנתרופיק נכשלו

המגעים עם אמזון מגיעים כחודש לאחר שאנתרופיק נסוגה מעסקה לרכישת דקארט תמורת כ-6 מיליארד דולר, לאחר שבועות של משא ומתן. בין היתר פורסם כי עוד קודם לכן דחו מייסדי החברה הצעת רכישה מצד אנבידיה, שהייתה גבוהה מזו של אנתרופיק, והעדיפו את הצעתה של האחרונה, שניתנה במניות, מתוך ציפייה להנפקתה העתידית. כעת, אם תושלם העסקה עם אמזון לפי השווי המדווח, היא עשויה להפוך לאחד האקזיטים הגדולים בתולדות ההייטק הישראלי ולאחת הרכישות הגדולות של אמזון בשנים האחרונות.

עבור ענקית הטכנולוגיה, הרכישה עשויה להשתלב במאמציה להרחיב את פעילות הבינה המלאכותית ולהתחרות באנבידיה בתחום השבבים. דקארט מפתחת בין היתר תוכנה שמאפשרת למפתחים לעבור בין שבבי בינה מלאכותית של יצרניות שונות, יכולת שעשויה לסייע לאמזון בקידום השבבים שהיא מפתחת בעצמה עבור חטיבת הענן AWS. הקשר בין החברות החל עוד ב-2025, כאשר אמזון העניקה לדקארט גישה מוקדמת לשבבי Trainium3 שלה. לצד זאת, דקארט מפתחת גם מודלי בינה מלאכותית מסוג "מודלי עולם" (World Models), ובהם Lucy ו-Oasis , המאפשרים ליצור ולדמות סביבות תלת-ממדיות דינמיות.

אם תושלם העסקה, היא תצטרף לשורת רכישות הענק שביצעה אמזון בשנים האחרונות. בשנת 2022 השלימה החברה את רכישת אולפני הקולנוע והטלוויזיה MGM תמורת כ-6.5 מיליארד דולר, והשנה הכריזה על רכישת חברת הלוויינים גלובלסטאר תמורת כ-11 מיליארד דולר. עבור דקארט, שהוקמה לפני כשלוש שנים בלבד, מדובר בזינוק משמעותי בשווי בתוך זמן קצר. עם זאת כאמור המגעים בין הצדדים טרם הבשילו להסכם מחייב, ואין ודאות שהרכישה אכן תצא לפועל