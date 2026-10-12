זינוק של יותר מפי 5 מאז השפל: הקאמבק של טבע

מניית טבע זינקה ביום שישי וחזרה למחיר שבו נסחרה לפני 10 שנים, ובמקרה שלה זה חיובי בהחלט. לחברת התרופות הישראלית לקח עשור לצאת מהמשבר שאליו נקלעה כשביצעה את הרכישה הגדולה בתולדותיה, של חברת אקטביס בכמעט 40 מיליארד דולר.

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הרכישה הממונפת שהוביל המנכ"ל דאז ארז ויגודמן, סיבכה את טבע בחובות גדולים, שאף איימו על קיומה. הללו אילצו את החברה לבצע תוכנית התייעלות אגרסיבית שכללה פיטורים של אלפי עובדים וסגירת מפעלים תחת ניהולו של המנכ"ל הקודם, קאר שולץ, שהוביל את שלב הייצוב של טבע.

המנכ"ל הנוכחי ריצ'רד פרנסיס החליף את שולץ ב־2023 במטרה להחזיר את טבע לצמיחה אחרי שנות התכווצות ולבסס את הצמיחה לשנים הבאות. פרנסיס השיק את התוכנית האסטרטגית שלו לטבע ("pivot to growth"), שאחד היסודות שלה הוא האצת החדשנות בחברה, עם דגש גדול על פיתוח תרופות מקור ולמעשה הפיכת טבע לחברת ביופארמה.

פוטנציאל הכנסה של 10 מיליארד דולר בשנה

טבע הייתה ידועה במשך שנים כחברת גנריקה עם מספר תרופות מקוריות (בראשן הקופקסון לטרשת נפוצה, בשנים עברו), אך כיום קשה להתעלם מצנרת המוצרים המקוריים שיש לה בפיתוח, אשר מגלמים במצטבר פוטנציאל להכנסות של מעל 10 מיליארד דולר בשנה.

אחד המוצרים הוא התרופה המקורית WELTRUZA (שמוכרת גם בשם olanzapine), שקיבלה ביום שישי את אישור ה־FDA, מנהל המזון והתרופות של ארה"ב, וטבע תוכל לשווק אותה שם.

התרופה היא הטיפול הראשון והיחיד שניתן בהזרקה אחת לחודש למבוגרים עם סכיזופרניה. בטבע הזכירו שהאישור מגיע אחרי שתוצאות הניסויים הקליניים בתרופה הראו שיפור בתסמיני המחלה, הפחתה משמעותית בחומרתה ושיפור בתפקוד האישי והחברתי.

מדובר בבשורה משמעותית לטבע. ד"ר אריק יוז, ראש מחקר ופיתוח גלובלי והמנהל הרפואי הראשי של החברה, מסר כי "האישור משקף את עוצמת החדשנות הממוקדת במטופלים של טבע, ואת היכולת של ארגון המחקר והפיתוח שלנו להביא פתרונות משמעותיים למטופלים".

כאמור, טבע של השנים האחרונות שמה דגש רב יותר על חדשנות. במצגת החברה לרבעון השני של השנה, טבע הציגה את צנרת המוצרים המקוריים שלה שבפיתוח. מדובר במספר תרופות שאם וכאשר יגיעו לשוק, יוכלו להגיע במצטבר למכירות שיא של למעלה מ־10 מיליארד דולר.

פוטנציאל המכירות של התרופה WELTRUZA מוערך בשיא ב־1.5־2 מיליארד דולר, ויש גם תרופה לאסתמה עם פוטנציאל למכירות שיא של כמיליארד דולר, תרופה למחלת העור ויטיליגו עם מכירות שיא דומות וכן תרופה לצליאק עם מכירות שיא של 1.5־2 מיליארד דולר.

התרופה הגדולה ביותר צפויה להיות duvakitug (anti־TL1A) לטיפול במחלות מעי דלקתיות - קוליטיס כיבית ומחלת קרוהן - שטבע מפתחת יחד עם חברת התרופות סאנופי ונכנסה לשלב 3 בניסויים הקליניים. לפי נתוני טבע, זו תרופה שעשויה להגיע בשיא למכירות של 2־5 מיליארד דולר. בחלק מהמקרים טבע מפתחת טיפול דומה למספר התוויות שונות.

מעבר לצנרת המוצרים שבפיתוח יש לטבע כיום שלוש תרופות מקור בולטות שכבר משווקות: אוסטדו להפרעות תנועה שלפי תחזית החברה אמורה להימכר השנה ב־2.45־2.6 מיליארד דולר, אג'ובי למיגרנה שמכירותיה יגיעו השנה ל־850־870 מיליון דולר ויוזדי לסכיזופרניה והפרעה דו־קוטבית שתימכר השנה ב־270־290 מיליון דולר.

שוק של 9 מיליארד דולר בשנה סוף סוף זוכה לחידושים | שאלות ותשובות

עד כמה מחלת הסכיזופרניה שכיחה באוכלוסייה, מה מיוחד בתרופה החדשה של טבע ומה יהיה הדור הבא? מהי סכיזופרניה ומה גורם לה? מדובר במחלה המאופיינת בהתקפים פסיכוטיים, שניכרת בהם פגיעה בתפיסת המציאות. התסמינים יכולים להיות מחשבות שווא או בלבול במחשבה ובדיבור, ירידה ביכולת לחוש או להביע רגש, וכן ירידה ביכולות קוגניטיביות. הגורם הביולוגי לא פוצח עדיין, אך התפיסה המקובלת היא שזו מחלה עם בסיס ביולוגי חזק, שבדרך כלל פורצת בעקבות טריגר סביבתי. הטריגר עלול להיות טראומה, בידוד חברתי וייתכן שגם שימוש בקנאביס. המחלה מופיעה בדרך כלל בגילאי 18־25 אצל גברים ו־25־35 אצל נשים, עם סיכון מסוים להתפרצות בגיל המעבר. עד כמה המחלה שכיחה? סכיזופרניה פוגעת ב־1 מכל 300 בני אדם. הסטיגמה סביבה מובילה לכך שהיא הרבה פחות מדוברת מכפי שהיא נפוצה. ברוב המדינות, פחות מ־20% מהמאובחנים משתתפים בשוק העבודה והסיכון לאובדנות גבוה יחסית - כ־5%. השילוב בין המחלה, תופעות הלוואי של התרופות והקושי של המאובחנים לטפל בעצמם עלול להוביל לקיצור החיים בכ־10־15 שנה. נדיר שאדם שלקה במחלה יחלים ללא טיפול. מה הבעיה עם התרופות הקיימות? רבים מהמטופלים מגיבים היטב לתרופות האנטי־פסיכוטיות שקיימות היום בשוק ויכולות לדחות או אפילו למנוע התקפים חוזרים, ועם זאת מחקרים הראו שרק כ־50% מהמטופלים מצליחים להתמיד בנטילתן. בנוסף, אחרי הפסקה והתקף חוזר, תרופות עלולות להפוך פחות יעילות. שתי התרופות של טבע - Uzedy, שהושקה במאי 2023, והתרופה שאושרה בסוף השבוע, Weltruza - נועדו להקל בהתמדה בטיפול באמצעות החלפת משטר הכדורים היומיים בתרופה בשחרור מושהה, הניתנת בזריקה אחת לחודש־חודשיים, בפיקוח רפואי. שתיהן גרסאות לחומרים גנריים שקיימים בשוק. כמה מגלגל שוק התרופות לסכיזופרניה? השוק כולו מגלגל כ־9 מיליארד דולר בשנה. כ־90% ממנו הוא גנרי. יש כיום כמה חברות המשווקות תרופות בשחרור מושהה, ביניהן הענקיות ג'ונסון אנד ג'ונסון ואלי לילי. השוק הגנרי לתרופות מגביל את טבע בתמחור התרופה. מה יהיה הדור הבא של התרופות? בסוף 2024 הושקה לראשונה זה עשורים תרופה לסכיזופרניה במנגנון חדש - Cobenfy. התרופה פותחה על ידי חברת Karuna, בהובלת הישראלית־אמריקאית דפנה זוהר, דרך קרן ייזום חברות הביוטק שלה Puretech. החברה נמכרה ב־14 מיליארד דולר ל־BMS עם ציפייה לראות מהתרופה הכנסות של מיליארד דולר בשיא. בינתיים ההכנסות נמוכות מהציפיות. כמה חברות מנסות לפתח את הדור הבא של התרופות על בסיס המנגנון החדש שעליו פועלת Cobenfy. גיל וינרב קראו עוד

המניה בשיא של כמעט עשור

בתגובה להודעת החברה, מניית טבע זינקה ביום שישי בבורסת ניו יורק ב־4.7% במחזור מסחר גבוה מהרגיל. המניה ננעלה בסוף השבוע בשיא שנתי ובמחיר שבו לא נסחרה קרוב לעשור, והיא צפויה לפתוח גם את שבוע המסחר בתל אביב במגמה חיובית.

שווי השוק של טבע בניו יורק עומד היום על 47.9 מיליארד דולר (כ־152 מיליארד שקל), ובכך היא חזרה להיות החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בבורסה המקומית (שם המנייה עדיין לא הגיבה לחדשות) היא השנייה בגודלה אחרי ענקית הסייבר פאלו אלטו, שאינה חברה ישראלית).

בכך חזרה טבע, לפחות כרגע, למעמדה ההיסטורי - לאורך שנים ארוכות טבע הייתה החברה הישראלית הגדולה ביותר, ונודעה כ"מניית העם" - כזו שכמעט כל ישראלי מושקע בה - עד שבשנות המשבר שלה היא איבדה גובה וחברות אחרות עקפו אותה.

אחריה ברשימת הישראליות הגדולות ביותר ניתן למצוא היום את הבנקים לאומי והפועלים, החברה הביטחונית אלביט מערכות ויצרנית השבבים טאואר.

היציאה מהמשבר הממושך לא באה לידי ביטוי רק במניה אלא גם בכך שטבע חזרה השנה אחרי עשור לבצע רכישות - כשרכשה את חברת Emalex שמפתחת תרופה לטיפול בטורט לילדים, ובכך ששלוש סוכנויות הדירוג הבינלאומיות חזרו לדרג את החוב של טבע בדירוג השקעה (בניגוד לדירוג ספקולטיבי, "אג"ח זבל").

התרופה החדשה: "יתרון תחרותי מובהק"

התרופה WELTRUZA שאושרה לשיווק, פותחה בשיתוף עם חברת MedinCell הצרפתית (שמנייתה זינקה בכ־17% ביום שישי, לשווי של מיליארד אירו). לפני שלוש שנים טבע החליטה להאיץ את פיתוח התרופה וחתמה על הסכם עם חברת Royalty Pharma, שמתמחה בקניין רוחני בתחום הרפואי. ההסכם כלל מימון של עד 125 מיליון דולר לכיסוי עלויות התוכנית הקלינית. לפי אותו הסכם, עם קבלת אישור ה־FDA לתרופה טבע תחזיר את הסכום במשך 5 שנים ותשלם תמלוגים בשיעור חד־ספרתי על מכירות התרופה לאחר תחילת השיווק המסחרי. בהמשך נחתם הסכם דומה בנוגע לתרופה לטיפול במחלת העור ויטיליגו.

באופנהיימר ישראל כתבו בעקבות האישור ל־WELTRUZA כי "מדובר בהישג משמעותי במיוחד עבור צנרת התרופות המקוריות של החברה", וכי לתרופה יש יתרון תחרותי מובהק ביחס לטיפולים אחרים. להערכתם, יש פה פתרון טכנולוגי לצוואר הבקבוק הטיפולי: הטכנולוגיה מאפשרת שחרור מבוקר ויציב של החומר הפעיל.

בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן העלה את מחיר היעד שלו לטבע מ־40 דולר ל־50 דולר, בהמלצת "תשואת יתר". האנליסט כריס שוט מהבנק סבור שהתרופה שאושרה היא "הזדמנות משמעותית לחברה", והוא צופה מכירות של 125 מיליון דולר ב־2027, ובטווח הארוך יגיעו ל־1.5־2 מיליארד דולר.

טבע תפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב־3 בנובמבר, והאנליסט דניס דינג מג'פריס העריך שצפוי "עוד רבעון טוב", והעלה את מחיר היעד שלו למניית טבע מ־40 דולר ל־48 דולר, פרמיה של 16.8% על המחיר הנוכחי, בהמלצת "קנייה". נזכיר כי בשיאה, בשנת 2015, נסחרה מניית טבע בכ־60% מעל במחיר הנוכחי.

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