מניית טבע מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט בכ-4.5% אחרי שדיווחה על קבלת אישור ממנהל המזון והתרופות (ה-FDA) לטיפול ראשון בהזרקה, אחת לחודש, למבוגרים עם סכיזופרניה. החברה אף דיווחה כי תקיים היום בשעה 15:00 שיחת משקיעים. לפי המצגת האחרונה של טבע המוצר אמור להגיע בשיא למכירות של 1.5-2 מיליארד דולר.

התרופה שנקראת WELTRUZA, היא לדברי טבע "טיפול חדש, ארוך־טווח, הניתן בהזרקה תת-עורית אחת לחודש למבוגרים עם סכיזופרניה. תוצאות הניסויים הקליניים של WELTRUZA הראו שיפור בתסמיני המחלה, הפחתה משמעותית בחומרת המחלה וכן שיפור בתפקוד האישי והחברתי".

"WELTRUZA משלבת בין מדע מוכח לבין חדשנות בפורמולציית התרופה, ומבטלת את הצורך בניטור לאחר כל הזרקה. בכך היא נותנת מענה לחסם משמעותי בטיפול ומקדמת את אפשרויות הטיפול עבור אנשים החיים עם סכיזופרניה" אמר ד"ר אריק יוז, סמנכ"ל בכיר וראש מחקר ופיתוח גלובלי והמנהל הרפואי הראשי של טבע.

עוד מציינים בטבע כי האישור מתבסס על תוצאות מהניסוי המכריע שהראה "שיפור כולל בתסמינים, הפחתה משמעותית בחומרת המחלה ושיפור בתפקוד האישי והחברתי, לצד פרופיל בטיחות מערכתי התואם" לתרופות הקיימות.

לדברי החברה, החל מהשבועות הקרובים התרופה החדשה כבר תהיה זמינה בשלושה מינונים (318 מ"ג, 425 מ"ג, ו-531 מ"ג) "ללא צורך במנות העמסה, ללא תוספת טיפול פומי (דרך הפה) וללא צורך בניטור לאחר ההזרקה".

מניית טבע מזנקת בשעה זו במסחר המוקדם בוול סטריט לשווי של 47.8 מיליארד דולר.