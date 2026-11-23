סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

שבוע המסחר בת"א ייפתח לאור ההתאוששות החדה בחוזים הבוקר בוול סטריט וולקראת החלטת הריבית של בנק ישראל אחר הצהריים. מנגד, המניות הדואליות חוזרות מסופ"ש עם פער ארביטראז' שלילי גבוה של כ־1.5%. מניות השבבים טאואר, נובה וקמטק צפויות ליפול בין 6% ל־7.5%, בעוד פאלו אלטו ואלביט ייחלשו בכ־2.5%.

גם המתיחות הביטחונית ממשיכה לספק אי וודאות. אתמול דווח שהחות'ים תקפו בית זיקוק לנפט בערב הסעודית. במקביל דווח על כמה תקיפות נגד כלי שיט במפרץ הפרסי ובסמוך למצר הורמוז, נתיב מרכזי להובלת נפט עולמית. למרות זאת, מחירי הנפט בירידה קלה הבוקר.

כמו יתר השווקים בעולם, הבורסה בת"א חתמה את השבוע בירידות חדות. מדד ת"א 35 ירד בכ־4.4%, מדד ת"א 90 בכ־4.6% ומדד ת"א 125 נחלש בכ־4.3%. מדד הבנייה הוביל את הירידות וצלל במעל 9%, כאשר אחריו בלטו לשלילה מדדי הקלינטק והבנקים. בניגוד למגמה, מניית פאלו אלטו רשמה זינוק שבועי של מעל 10% בעקבות תוצאותיה הכספיות.

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בורסות אסיה נסחרות בעיקר בירידות, בהובלת מניות הטכנולוגיה בדרום קוריאה. מדד קוספי מאבד 3%, כשמניות סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס יורדות בכ-3.6% ובכ-3.2%, בהתאמה. בהונג קונג מדד האנג סנג יורד ב-1.27%, ובסין מדד CSI 300 נחלש ב-0.58%. מנגד, בורסת טייוואן עולה ב-2% בהובלת TSMC, יצרנית השבבים הגדולה בעולם שמהווה כ-40% מהמדד, ואילו הבורסה ביפן סגורה לרגל חג.

עוד באסיה: ענקית הפלדה ההודית טאטא סטיל (Tata Steel) תרכוש 26.4% ממניות APL Apollo, יצרנית צינורות הפלדה המבניים הגדולה בהודו, תמורת 155.1 מיליארד רופי (כ-1.67 מיליארד דולר). מניית טאטא סטיל נופלת בכ-5% במסחר בבורסה בהודו, בעוד מניית APL Apollo צונחת ביותר מ-10%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מתאוששים בחדות, לאחר שבשישי, כל המדדים המובילים נכנסו לטריטוריית תיקון. החוזים על הנאסד"ק עולים ב-3%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 2.2% והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.5%.

שבוע המסחר המקוצר לרגל חג ההודיה צפוי להיות רגוע יחסית, ללא אירועים מרכזיים יוצאי דופן. עם זאת, בשוק הנוכחי תמיד כדאי להביא בחשבון גם התפתחויות בלתי צפויות.

בשישי בניו יורק המניות צנחו, וחתמו שבוע קשה במיוחד בשווקים. ההנפקה המתוקשרת של אנתרופיק, שממנה ציפו המשקיעים להעניק רוח גבית נוספת לראלי במניות הבינה המלאכותית, הובילה דווקא למימושי רווחים, במקום להצית גל עליות מחודש. מדד נאסד"ק עבר לירידות מתחילת השנה, בעוד מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס נכנסו לטריטוריה של תיקון - ירידה של 10% לפחות מהשיא.

מניית אנתרופיק איבדה בשישי 8.5%, ומחקה חלק ניכר מהזינוק של 17% שרשמה ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק ביום חמישי. הירידות במניה הכבידו על סקטור הבינה המלאכותית כולו. מניות השבבים AMD ואנבידיה צנחו ביותר מ-13% ובכ-14%, בהתאמה. הלחץ על מניית אנבידיה התגבר לאחר שרויטרס דיווחה כי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) בוחנת חשדות אפשריים לבעיות חשבונאיות בחברה. בנוסף, המניה רשמה את רצף הירידות השבועי הארוך ביותר שלה מאז המשבר הפיננסי של 2008. מיקרון נפלה בכמעט 14%.

"זה כבר לא רק תיקון שנובע מתמחור גבוה מדי של המניות. הירידות מתרחבות לסקטורים נוספים", אמר מסימו סנטיקיה, מנהל מניות ארה"ב בבית ההשקעות פרוקיון. "נכון לעכשיו, המשקיעים בהחלט נמצאים במצב של בריחה מסיכון".

מנגד, המשקיעים חיפשו מקלט במניות דפנסיביות, ובהן רשתות הקמעונאות וולמארט וקוסטקו, וכן ג'ונסון אנד ג'ונסון ופרוקטר אנד גמבל. וולמארט עלתה ביותר מ-1%, בעוד שלוש האחרות הוסיפו כ-1% כל אחת.

"שוק המניות עובר תמחור מחדש של תחום הבינה המלאכותית, על רקע האטה בהקמת מרכזי נתונים, צמצום מקורות המימון לפרויקטים בתחום והאטה בקצב הצמיחה הצפוי ברווחי חברות הטכנולוגיה", אמר ריצ'רד ספרסטין, מנהל ההשקעות הראשי ב-Treasury Partners.

2. שוק האג"ח

תשואת האג"ח הממשלתית של ארה"ב ל-10 שנים חזרה ביום שישי אל מתחת לרף הפסיכולוגי של 5%, לאחר שבשבוע שקדם לכך זינקה לרמות שלא נראו זה יותר משני עשורים. הירידה בתשואות הגיעה על רקע הטלטלה בשוקי המניות, ובפרט במניות הטכנולוגיה והשבבים, שדחפה משקיעים לחפש מקלט באג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

בשבוע שקדם לירידות, טיפסה התשואה ל-10 שנים עד לכ-5.15%, לאחר שעלתה ב-29 נקודות בסיס בשבוע אחד - העלייה השבועית החדה ביותר מאז אפריל 2025. מתחילת השנה ועד לשיא באוקטובר, שבו הגיעה ל-5.36%, עלתה התשואה ב-94 נקודות בסיס, לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2002. לפני הירידה של יום שישי, היא נסחרה מעל 5% במשך 27 ימי מסחר מתחילת השנה - הרצף הארוך ביותר מאז 2007.

מאחורי העלייה בתשואות עמדו חששות מפני אינפלציה עיקשת, לצד הערכות שהפדרל ריזרב יידרש להמשיך להעלות את הריבית, ואולי אף כבר בדצמבר. לכך הצטרפו החששות מהגירעון התקציבי האמריקאי ומהיקף החוב הממשלתי, שמחייב את משרד האוצר להציע תשואות אטרקטיביות כדי למשוך משקיעים. גם ההשקעות העצומות בתשתיות הבינה המלאכותית מעוררות חשש מפני לחצים אינפלציוניים מתמשכים.

אלא שהירידות החדות במניות שינו את התמונה. משקיעים החלו להעביר כספים לאג"ח ממשלתיות, שנתפסות כנכס מקלט בעתות של חוסר ודאות. במקביל, הירידה במחירי הנפט תרמה להפחתת החששות האינפלציוניים.

התוצאה היא מאבק בין שני כוחות: אינפלציה וריבית גבוהה מצד אחד, וחשש מהאטה כלכלית ובריחה לנכסים בטוחים מצד שני. גם לאחר הירידה של יום שישי, תשואות האג"ח נותרות ברמות גבוהות, והמסר לשווקים הוא שהריבית הגבוהה עשויה להישאר איתנו עוד זמן רב.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק מעט הבוקר מול הדולר ונסחר ב-3.345 שקלים, עלייה של כרבע אחוז.

לנוכח הירידות החדות בוול סטריט, הדולר התחזק מול השקל בשבוע החולף בכ־4.5% לרמה של 3.35 שקלים - שיא מאז ספטמבר 2025. המטבע האמריקאי התחזק גם בעולם זה השבוע הרביעי ברציפות, על רקע נסיגת המשקיעים לנכסי "מקלט בטוח" והציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר לזמן רב יותר: מדד הדולר (DXY), המודד את כוחו מול המטבעות המרכזיים, טיפס בכ־0.4% לרמה של 103.8 נקודות - עדיין בשיא של יותר משנה וחצי.

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גם הביטקוין מתאושש הבוקר ונסחר במעל 60 אלף דולר לאחר ש צנח מתחת לרף 56 אלף דולר בשבוע שעבר, לאחר שפוזיציות ממונפות בהיקף של כ-650 מיליון דולר חוסלו בתוך שעה אחת. המטבע איבד כ-31 אלף דולר מערכו בתוך 45 ימים, על רקע גל ירידות חד בשוק הקריפטו. החיסולים הכפויים של הפוזיציות הממונפות מעצימים את לחץ המכירות: כאשר מחיר הביטקוין יורד, משקיעים שהימרו על עליות ואינם עומדים בדרישות הביטחונות נאלצים למכור את אחזקותיהם, מה שעלול להאיץ את הירידות.

מחירי הנפט יורדים בפתיחת שבוע המסחר, על רקע גל הירידות בשווקים הפיננסיים, שזלג גם לשוק הסחורות, עם זאת, הירידות מוגבלות בשל המשך התקיפות נגד נתיבי השיט במפרץ הפרסי. הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% למחיר של 92.3 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי מסוג WTI מאבד 0.2% ונסחר סביב 83.3 דולר לחבית. בשבוע שעבר ירד מחיר הברנט ב-4%, וה-WTI איבד 5%.

מחירי הסחורות רשמו ירידות חדות מתחילת נובמבר, מגמה שעשויה להקל על הלחצים האינפלציוניים. מחירי המתכות נחלשו משמעותית: הנחושת איבדה 14%, הכסף ירד ב-13% והזהב נחלש ב-7.6% והגיע לרמתו הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2025. גם מחירי הפלטינה, האלומיניום והפלדיום ירדו, לצד הסוכר, החיטה והקפה. המשמעות: הירידות עשויות להתגלגל בהמשך להקלה באינפלציה, בעיקר דרך מחירי האנרגיה וחומרי הגלם. אבל זו עדיין אפשרות ולא נתון שכבר בא לידי ביטוי במדדי המחירים לצרכן.

4. מאקרו

למרות נתוני האינפלציה שהפתיעו לחיוב באוקטובר, בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה כי ההתפתחויות האחרונות בשווקים מצמצמות משמעותית את הסיכוי להורדת ריבית מצד בנק ישראל היום.

מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, ציין בסקירתו כי הוא צופה שהבנק המרכזי יותיר את הריבית ללא שינוי, בשל "ההיחלשות החדה בשער השקל, עליית פרמיית הסיכון של ישראל ואי־הוודאות הפוליטית והגאופוליטית". לדבריו, השוק מתמחר הורדת ריבית בהסתברות של 15% בלבד.

בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים מעריכים כי "כדי שהריבית תפחת בשנה הבאה, נדרש תרחיש חיובי מאוד: ממשלה יציבה, שיפור במצב הגאופוליטי והתייצבות בשווקים. בתרחיש הבסיסי, אנו סבורים שנראה את הריבית מתייצבת ברמתה הנוכחית".

בארה"ב, כל העיניים יהיו נשואות למדד ה- PCE לחודש אוקטובר השבוע, שיהיה חשוב במיוחד לנוכח הניציות הבולטת של בכירי ובכירות הפד והציפיות להעלאות ריבית נוספות. הקונצנזוס הוא שבדומה למדד המחירים לצרכן, גם מדד ה- PCE יראה שהאינפלציה נותרת עיקשת, עם עלייה של 0.3% שתעמיד את הקצב השנתי על 3.8% - הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד. הפתעה לכל כיוון עשויה להשפיע משמעותית על ציפיות הריבית ועל הסנטימנט בשווקים.

בינתיים, בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים מציינים כי הירידה במחירי הסחורות הובילה לירידה חדה בציפיות האינפלציה בארה"ב. ציפיות האינפלציה לשנתיים ירדו מכ-2.21% לכ-2.08% והציפיות לחמש שנים ירדו מכ-2.3% לכ-2.19%, בעיקר על רקע הירידה במחירי הנפט.

גם ציפיות הריבית התמתנו מעט, למרות גל ההתבטאויות הניציות של בכירי הפד: כעת, השוק צופה העלאת ריבית בדצמבר בהסתברות של כ-90% והעלאה נוספת לרמה של 4.5% צפויה במחצית הראשונה של 2027. ההסתברות להעלאה נוספת לרמה של 4.75% פחתה בשבוע האחרון ועומדת כעת על כ-50% בלבד.

בנוסף למדד ה-PCE שיפורסם ביום רביעי, מחר יתפרסמו בארה"ב מדדי מנהלי הרכש של S&P Global במגזרי הייצור והשירותים לחודש נובמבר, וביום שלישי יפורסם מדד אמון הצרכנים של CB.

5. תחזית

למרות גל הירידות החריף בוול סטריט, שהכניס גם את מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 לטריטוריה של תיקון, בתי ההשקעות הגדולים כבר מפרסמים תחזיות אופטימיות לשנת 2027. ההערכה הרווחת היא שהכלכלה האמריקאית תמשיך לצמוח, בתמיכת השקעות העתק של ענקיות הטכנולוגיה בתשתיות בינה מלאכותית ובצריכה פרטית שנותרת איתנה.

לפי האתר Fortune, חלק מהאנליסטים אף רואים בירידות האחרונות תיקון בריא, שמסיר חלק מההתלהבות המוגזמת מהשוק.

במורגן סטנלי מעריכים כי מדד S&P 500 יגיע ל-8,700 נקודות בסוף 2027, עלייה של כ-26% מהרמות הנוכחיות. גם גולדמן זאקס צופה שהמדד יגיע לרמה דומה, אם כי מזהיר מפני תנודתיות גבוהה יותר. בבנק מעריכים כי צמיחת הרווחים תתמתן, אך גם האינפלציה, תשואות האג"ח ומחירי הנפט צפויים לרדת, מה שיאפשר לשוק השורי להימשך.

UBS וולס פארגו מציגים תחזיות מתונות יותר, עם יעד של 8,200 נקודות למדד - המשקף פוטנציאל עלייה של כ-19%.

אבל התחזית השאפתנית ביותר מגיעה מסטיב קיאברון, מנהל ההשקעות הראשי בתחום המניות ב-Federated Hermes, שמציב יעד של 10,000 נקודות ל-S&P 500 בסוף 2027 - זינוק של כ-45%. קיאברון סבור שהחששות מפני האטה בהשקעות בתשתיות הבינה המלאכותית מוגזמים. לדבריו, האטה מתונה בהקמת מרכזי הנתונים דווקא עשויה לאפשר לתזרים המזומנים של החברות להדביק את קצב ההשקעות, להפחית לחצים אינפלציוניים ולהפוך את גל ההשקעות לבר-קיימא יותר.

גם גאורב מאליק, מנהל ההשקעות הראשי ב-Modera Wealth Management, רואה בירידות האחרונות תיקון שגרתי ולא שינוי מגמה. הוא מעריך כי 2027 תהיה שנה חיובית לשוק, עם תשואה של 7%-9%, בזכות צמיחה ברווחי החברות והתמתנות במכפילי המניות.

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