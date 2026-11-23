משקיעים שנעדרו מהשוק בחודש האחרון, יופתעו לגלות שהדולר כבר התחזק והתרחק מאוד מקו 3 השקלים הסימבולי שבאזורו שהה בחודשים האחרונים. ביום שישי זינק השער היציג של הדולר ב-1.3% ל-3.34 שקלים. בכך השלים המטבע האמריקאי מהלך התחזקות מהיר של כ-10% מול השקל בתוך פחות מחודש, ושל כ-20% מאז סוף מאי.

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אף שהתחזקות הדולר מול השקל נובעת ממספר סיבות המיוחסות לשוק המקומי, המהלך לא מוגבל לזירה הישראלית בלבד. זה לגמרי חלק ממגמה של המטבע האמריקאי מול רוב המטבעות המרכזיים, על רקע גל המכירות בשוקי המניות ונימה "ניצית" של בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב.

בשבוע החולף לבדו נחלש השקל בכ-4.5% מול הדולר ובכ-3.6% מול סל המטבעות. מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מציין כי מאז 26 באוקטובר, יום לפני הבחירות בישראל, השקל נחלש בכ-8.2% מול הדולר וב-7% מול סל המטבעות, כשרק הריאל הברזילאי והפזו הקולומביאני נפלו עמוק ממנו באותו פרק זמן (9% ו-11% בהתאמה). לדברי שפריר, "השקל נושא בתקופה זו בתואר של 'אחד משלושת המטבעות החלשים בעולם, והמטבע החלש ביותר בשווקים המפותחים'".

גורם אחד שמסביר את חולשת השקל בתקופה האחרונה הוא עליית פרמיית הסיכון של ישראל, על רקע הפלונטר הפוליטי והקשיים בהרכבת ממשלה חדשה, שמגביר את האי ודאות, את הסיכויים לבחירות נוספות והאפשרות שעל ישראל יוטלו סנקציות מצד מדינות נוספות.

גורם אחר הוא התרחבות פער הריביות בין ישראל לארה"ב (העומד כיום על 0.5%-0.75%). ריבית בנק ישראל עומדת על 3.25%, ובארה"ב היא נעה בין 3.75% ל-4%, וככל שהאחרונה תעלה, או שהריבית בארץ תרד, אטרקטיביות הדולר תגדל.

בישראל השוק מתמחר הסתברות של כ-43% שבנק ישראל יוריד את הריבית באחת משתי ההחלטות הקרובות. כזכור, ביום שני השבוע תתקבל החלטת ריבית בישראל, ואילו בארה"ב השוק מתמחר העלאת ריבית בדצמבר. בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב (הפד) ממשיכים לאותת על הידוק, כלומר העלאות ריבית עתידיות. ההתרחבות הצפויה בפער הריביות בין המדינות משחקת "לטובת" הדולר, ומקנה לו עדיפות מבחינת משקיעים המחפשים ריבית גבוהה יותר.

המוסדיים קונים דולרים

גורם מרכזי נוסף שמאיץ את היחלשות השקל, הוא ההיפוך בפעילות הגופים המוסדיים המקומיים (שמנהלים חלק גדול מכספי החוסכים בחו"ל), שהפכו בתוך חודשים ספורים ממנוע הייסוף הבולט בשוק לגורם המעצים את הפיחות.

לאחר שבתקופת העליות בוול סטריט, פעלו המוסדיים באופן כמעט אוטומטי למכירת דולרים כדי לאזן את רכיב המט"ח תיקיהם, הרי שכעת הירידות החדות בשווקים בחו"ל שוחקות את שווי הנכסים הדולריים שלהם, ומותירות אותם ב"גידור יתר" ביחס לפוזיציית הנגזרים העצומה שצברו. כדי להשיב את החשיפה ליעדה ולצמצם את עודף הגידור, הם נאלצים לסגור חלק מהפוזיציות - כלומר לרכוש דולרים ולמכור שקלים בהיקפים גדולים.

שאלה של מיליארדי שקלים: כשנטרול הדולר דווקא פוגע בתשואה של החוסכים

עד לפני חצי שנה השקל עוד היה במסע התחזקות מול הדולר. בכל יום חצה עוד ועוד כלפי מטה ובשיא הגיע לרמות היסטוריות של עשרות שנים, כמעט 2.8 שקלים לדולר. כל מי שהחליט לעבור למסלולים מגודרי מט"ח הרוויח, ומי שנשאר חשוף לתנודות המטבע הפסיד. אלא שזו כבר היסטוריה רחוקה. מאז אמצע השנה הדולר מזנק ב-20% מול השקל, וברמה נוכחית של 3.35 שקלים, מחק למעשה את כל המהלך שביצע השקל מתחילת השנה ועבר למעשה להתחזקות מול השקל ביותר מ-5% מתחילת השנה. זה תורם לתשואת תיק ההשקעות של משקיעים שנותרו חשופים לדולר, ומהווה הגנה מסוימת מהירידות בשוקי ההון. ומה לגבי החוסכים הישראלים? אלה נזכרו מעט באיחור. כשהשקל התחזק מול הדולר הם העבירו בכל חודש כ-150 מיליון שקל למסלולים מגודרי המט"ח (נטו, בניכוי כסף שיצא מהם). מאז התחתית בחודש מאי האחרון, הקצב רק הלך וגבר עד שהוכפל ל-230-300 מיליון שקל בחודש, כך לפי בדיקה שביצע מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס. הבעיה היא שעבור אותם כספים, המעבר למסלולים מנוטרלי המט"ח פגע באותה תשואה, והם לא נהנו מהתחזקות הדולר ב-20%, אלא רק ספגו את הירידות בשווקים. למי יש מסלולים כאלה מנוטרלי מט"ח? בעיקר לבית השקעות מיטב ולחברת הביטוח מגדל, שם הצטברו יותר מ-11 מיליארד שקל. הרבה משתנים וגם עלות "שימו לב לתזמון. דווקא אחרי שהדולר כבר נחלש משמעותית מול השקל, החוסכים הגדילו משמעותית את הניודים למסלולים שמנטרלים אותו", העיר שטרית מהפניקס, "זה מרדף אחרי ביצועי העבר". את הפספוס הזה בתנועת הכסף של החוסכים הישראלים ניתן למצוא גם בכיוון ההפוך. מאז שהשקל החל להתחזק מול הדולר, יצאו ממסלולי S&P 500 (נטו, בניכוי כסף שנכנס) כ-20 מיליארד שקל. ועדיין מנוהלים בהם כ-213 מיליארד שקל בחשבונות ארוכי הטווח. מבחינת שטרית, זה שוב "לשנות את ההשקעות שלנו דווקא אחרי שהשוק כבר עשה את המהלך. הבעיה היא הנטייה לרדוף אחרי מה שכבר הצליח". למשל מט"ח, בראייה של 30 שנה הוא נותן תשואה שנתית קרובה לאפס, ולכן לא בטוח שמשקיעים בכלל צריכים להתחשב בו ובטח לא לנסות לנחש את הכיוון שלו. "בניגוד לחברות שצומחות ומגדילות את הרווחים ולכן עולות, הדולר-שקל מושפע מהרבה גורמים כמו התנהגות המוסדיים והחשיפה שלהם לחו"ל. צריך לזכור גם שלגידור עצמו יש עלות שיכולה לקזז חלק מהיתרון שלו", מציין שטרית. כיום אגב, עלות הגידור מגיעה ליותר מ-2% בשנה - חריגה לעומת בדרך כלל שהעלות נעה סביב 0.5%-1%. אבל למי שרוצים לגדר את המט"ח, שטרית מציע כי "מה שחשוב באמת זה לא לשנות את ההחלטה בכל פעם שהדולר משנה כיוון, אלא הגידור למשקיע מפני עצמו, וזאת באמצעות פיזור הכסף והתמדה לטווח ארוך". מנגד, יש מנהלי השקעות שמציעים לגדר את המט"ח תמיד, כדי לא להיות חשופים לשינויים במטבע לשום כיוון, כשדי בסיכון בחשיפה לשוק עצמו. אפשרות נוספת היא להיות דינמיים. ככל שהשקל מתחזק אל מתחת ל-3 שקלים, לוותר על הגידור. מנגד, ככל שהדולר מתחזק לכיוון 4 שקלים, זה הזמן לחזור ולנטרל את המטבע. או להיות עם חשיפה של 50% למסלול מנוטרל מט"ח ו-50% במסלול חשוף למט"ח. נתנאל אריאל קראו עוד

עוצמת האפקט הזה מומחשת היטב בנתוני בנק ישראל העדכניים (נכון לספטמבר 2026), מהם עולה כי ערב גל הירידות הגיע היקף גידורי המט"ח של המוסדיים לשיא כל הזמנים של כ־113.6 מיליארד דולר. פוזיציית השיא מגבירה כעת את הלחץ לרכישת מט"ח עם כל ירידה במדדים מעבר לים.

שפריר מהפועלים מונה גם מגמת "Risk off", כלומר הקטנת סיכונים בתיקי המשקיעים, שמוכרים מניות ועוברים להשקיע באג"ח ממשלת ארה"ב כחלופה סולידית, ובכך מגדילים את הביקוש לדולרים. בנוסף, הדולר חוזר לשמש מעין "חוף מבטחים", ומשקיעים רוכשים נכסים דולריים כדי לייצב את התיק בעתות משבר.

לפיחות החד בשקל מול הדולר יש מחיר באינפלציה. בבנק הפועלים מעריכים שהיחלשות השקל לבדה תעלה את מדד נובמבר בכ-0.06%, ותחזית האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים עלתה לכ-2.4%, בעיקר בשל היחלשות השקל. "פיחות בשקל עשוי לייקר את היבוא ולהשפיע על ציפיות האינפלציה, ובכך לצמצם את מרחב הפעולה להפחתת ריבית על ידי בנק ישראל", מוסיף יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס. ביום שני השבוע נדע את התשובה.