מנכ"ל הפניקס בית השקעות, אבנר חדד, מעריך כי הירידות החדות בשווקים מייצרות הזדמנות למשקיעים לטווח ארוך. במכתב ששלח למשקיעים בסוף השבוע ציין חדד כי מדד נאסד"ק רשם בשבוע שעבר את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2020, עם פרוץ משבר הקורונה, ואת הרבעון החלש ביותר מאז 2001.

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לדברי חדד, בעקבות הירידות חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם נסחרות במכפיל חד-ספרתי, בעוד חברות הלבשה, מזון וצריכה נסחרות במכפילים של 40-50. "הגיוני לכם? לי פחות", כתב.

עוד ציין חדד כי ביום המסחר האחרון, 20 בנובמבר, ירדו מדדי ה-S&P 500 ונאסד"ק ב-5%-6%, בדומה לירידות שנרשמו בדיוק באותו תאריך ב-2008. לדבריו, באותו יום ב-2008 הופעל בבורסה בתל אביב מנגנון "מפסק הזרם" לראשונה ובפעם היחידה עד היום.

חדד כותב כי "יש משהו מפחיד ביום הזה : 20 בנובמבר. גם אתמול וגם לפני 18 שנה בדיוק ב 20/11/2008, ירדו SP ונאסדק בין 5% ל 6% ביום אחד !!!! ממש כמו אתמול. בישראל אגב, הופעל אז מנתק הזרם הראשון והיחיד בהיסטוריה. קריפי משהו."

חדד הזכיר כי מאז 2008 עלו מדדי ה-S&P 500, נאסד"ק ות"א 125 בשיעור ממוצע של 12%-17% בשנה, לא כולל תשואת דיבידנד. זאת למרות שורה של משברים ובהם הקורונה, המערכה מול איראן, עליית הריבית וסבבי בחירות חוזרים.

"אני לא יודע מה יקרה ביום שני ובשבועות הקרובים, אבל אומר בזהירות הנדרשת שיש לי תחושה שבשבועות אלו נולדים מתעשרים רבים", כתב חדד. לדבריו, נאסד"ק ות"א 125 איבדו כ-19% מהשיא, וחברות טכנולוגיה רבות איבדו 50%-70% מערכן.

לסיום ציין חדד כי הוא חש "הקלה מסוימת" לגבי 2027. לדבריו, הוא העריך מראש ש-2026 תהיה שנה תנודתית, אבל חשש במיוחד מהשנה הבאה בגלל העליות הקיצוניות במניות של חלק מהחברות. "במידה רבה פחת פוטנציאל הנזק, והסיכון מהשנה הבאה כבר התממש בחלקו", כתב, והמליץ למשקיעים להפסיק לבדוק את התיק שלהם מדי יום.