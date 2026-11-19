אישי: בת 48, נשואה + 2, גרה בגני תקווה

מקצועי: מנכ"לית חברת הגיוס הטכנולוגי גוטפרנדס (Gotfriends)

ילדות: גדלתי ברמת אביב, יש לי שתי אחיות קטנות, אחת מתכנתת והשנייה עוסקת בטיפול רגשי. אבא שלי עצמאי ומנהל פרויקטים בנדל"ן, אמא הייתה בבית. כשראיתי כמה אבא עבד קשה והתקשה לצאת לחופש, נשבעתי שלעולם לא אהיה עצמאית. אבל בסוף, כמוהו, אני קמה בחמש בבוקר כדי לנהל חברה.

הייתי ילדה טובה עם ציונים טובים ולא מורדת. לא נולדתי פרפקציוניסטית אלא הסלילו אותי לשם. הייתי חוזרת עם 98 במבחן, וההורים היו מעודדים אותי לבדוק לאן נעלמו שתי נקודות. זה הפך לחלק מהאישיות שלי. כשהגעתי למחזור של 100 מיליון שקל בחברה רציתי 150 מיליון. אלה חיים קשים, את מפתחת ביקורת עצמית גבוהה ותמיד רוצה יותר.

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עבודה בלילות: למדתי בתיכון אליאנס ועבדתי כמו משוגעת כמנהלת מלצרים בקייטרינג. לא היה חסר לנו כלום בבית, אבל היה לי דחף לעבוד. בלילות עבדתי ובבוקר הלכתי ללימודים. במקביל ניהלתי את הלהקה של הצופים.

פוליטיקה בצבא: בגיל 18 קיבלתי החלטה שעיצבה את חיי. ויתרתי על קורס תכנות בממר"ם והתגייסתי כמאבחנת מחקר בחיל האוויר. הייתי אחראית על מערך הסדנאות של משאבי אנוש וייעוץ ארגוני בחיל, ושם למדתי מה זו פוליטיקה ארגונית. פעם היה לנו תקציב לכמאה סדנאות וחשבתי שנכון לחלק אותו שווה בשווה בין היחידות. מהר מאוד הבנתי שצריך לדעת גם מי משפיע על ההחלטות. זו הייתה גם סביבה פטריארכלית, שבה נשים אמורות להכין קפה למפקדים. אני לא הכנתי.

לימודים: למדתי תואר ראשון בסוציולוגיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובהמשך תואר שני במנהל עסקים. לאורך התואר הראשון הייתי מצטיינת דיקן. למדתי גם במסלול מצטיינים של ייעוץ אסטרטגי ובמהלך הפרקטיקום ייעצתי לחברה ישראלית והבנתי שזה לא מה שאני רוצה. יועצת אסטרטגית היא הרבה פעמים כלי בידי המנכ"ל לקדם את רצונותיו, אבל היא לא זו שמקבלת את ההחלטות.

השמה: העבודה הראשונה שלי אחרי הלימודים הייתה בחברת השמה לא־טכנולוגית. זה היה כמו קופת חולים, אנשים באו לראיונות אפילו בלי לקבוע תור וראיינתי 40-30 מועמדים ביום. שם גיליתי שאני ממש טובה בלראיין אנשים ולקרוא בין השורות מעבר לקורות החיים.

GIGA: ב-2004 עברתי לבית התוכנה GIGA. שם נחשפתי לעולמות התוכנה, החומרה והאלגוריתמיקה. התחלתי בתור רכזת גיוס והתקדמתי לתפקיד מנהלת גיוס ואז לתפקיד סמנכ"לית משאבי אנוש. באחת הפעמים היינו צריכות לגייס מועמדים לפרויקט אסטרטגי ולא הצלחנו לייצר פייפ רלוונטי (מאגר מועמדים - ש"ס) למנהל הפיתוח, למרות שעבדנו עם כל חברות ההשמה שהיו בשוק. זיהיתי שחסרה בשוק חברה שתדע לאתר מועמדים מתאימים גם כשהדרישות מאוד ספציפיות - ואז החלטתי לעבוד לצד השני של המתרס.

Gotfriends: ב־2010, הקמתי את גוטפרנדס, עם שלושה עובדים בלבד. היה לנו קשה להשיג לקוחות כי לא הכירו אותנו ולא פתחו לנו דלתות. הלקוחות הראשונים הגיעו דרך עובדים לשעבר שהכירו אותי מ-GIGA וכיום אנחנו חברת הגיוס הטכנולוגי הגדולה בישראל.

המספרים: ההחברה מחזיקה בנתח של למעלה מ-30% מהשוק בקרב חברות ההשמה. אנחנו מבצעים למעלה מ־1,500 השמות בשנה ועובדים עם יותר מ־1,000 חברות וסטארט־אפים. בחברה יש 90 עובדות ועובדים, מתוכם שלושה גברים בלבד. כל צוות ההנהלה הוא נשים.

המודל הכלכלי שלנו עובד כך שהחברה שמגייסת משלמת לנו עמלת הצלחה כשהמועמד מתחילי לעבוד. במודל הסטנדרטי שלנו העמלה היא בגובה משכורת חודשית ראשונה אחת. מהמועמדים אנחנו לא גובים תשלום.

התחומים החמים: בניגוד למה שהיה לפני עשור יש כיום בשוק ביקוש גם לעובדים בני 55-45. הרבה סטארט־אפים מחפשים אנשים מיושבים יותר. ההייטק מאוד תנודתי, אם לפני חמש שנים הייתי ממליצה ללכת לחברות תוכנה בענף ה־SaaS, היום אם יש לכם הזדמנות תיכנסו לחברה שמשלבת חומרה עם AI, או דיפנסטק. אם אתה נכנס בזמן לתחום שהולך להיות חם - תהיה שווה יותר כסף בטווח הרחוק.

שואו אוף: ההייטק הפך בשנים האחרונות לשפוי יותר באופן שבו הוא מוציא כסף. יש פחות שואו אוף, משרדים ראוותניים או מסיבות חברה ענקיות. השכר הולך לעובדים ומסתכלים על כל שקל. עדיין, כשרוצים מועמד ששווה הרבה כסף, יתנו לו שכר מאוד גבוה.

בית-עבודה: אני אוהבת להתחיל לעבוד בשש בבוקר. זה מאפשר לי זמן לעבוד בריכוז לפני שהיום מתמלא בפגישות. עם שתי בנות, בעל וחברה לנהל, באמצע השבוע אין לי הרבה זמן לעצמי. אני כל הזמן רוצה לנצח את השוק ולעשות עוד כסף. את סופי השבוע אני שומרת בשביל המשפחה. אחת לחצי שנה אנחנו גם עושים ביחד גיחות לחו"ל.