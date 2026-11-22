יו"ר ועדת הביקורת של חברת נתיבי איילון, עו"ד מיכל סער הודיעה הבוקר על התפטרותה. במכתב שכתבה לרשות החברות ולדירקטוריון החברה, היא מאשימה את רשות החברות בכך שלא הכריעה בעניין דוח המעלה חשש לניגוד עניינים נגד מנכ"לית החברה אורלי שטרן ונגד שורת נושאים נוספים עליהם התריעה.

מבקר המדינה גם נמצא בתמונה בנוגע לטיפול בדוח. דוח הביקורת הפנימי יצא באוגוסט וטיוטת הדוח יצאה ביוני, אך עד היום, דירקטוריון החברה ורשות החברות לא קיבלו החלטות. ברקע האירועים, הדחתו של יו"ר הדירקטוריון עידן דוד בסוף ספטמבר.

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"דוח הביקורת ממתין חודשים להכרעה"

סער מציינת כי דוח הביקורת נגד המנכ"לית ממתין להכרעה חודשים. "חרף פניותיי החוזרות, דוח הביקורת ממתין להכרעה זה חודשים. מרשות החברות הממשלתיות, כרגולטור המופקד על החברה, היה מצופה לפעול לקידום הטיפול בממצאים עם קבלת טיוטת הדוח, לפני כחצי שנה".

סער מאשימה את רשות החברות בדרישה כי תפסיק לייצג לקוח או תתפטר מבלי לקבוע לה הסדר ניגוד עניינים, וקושרת בין ההחלטה לבין ביקורת שהשמיעה בחודשים האחרונים. "אינני מוכנה לקבל אמת מידה שלטעמי הוחלה בענייני באופן מפלה ואינה מתיישבת עם אופן הטיפול בעניינן של נושאות משרה בכירות בחברה, אשר ברור כי היא הופעלה כלפיי בלבד בשל עמדותיי".

"בחודשים האחרונים הצבעתי, בכתב ובעל פה, על עניינים מהותיים המחייבים בירור והכרעה. בכלל זה, על אופן טיפולה של היועצת המשפטית של החברה, המשמשת גם כממונה על ניגודי עניינים, בעניינה האישי; על ממצאי דוח הביקורת הפנימית הנוגעים לענייניה של המנהלת הכללית בדבר זיקות לספקים, שחלקן עודן קיימות; ועל כשלים במערך ניגוד העניינים".

סער מתארת את התנהלות רשות החברות שדרשה להשיב את הדיון מהדירקטוריון לוועדת הביקורת, ביקשה שורה של מסמכים ובהם ניירות העבודה הפנימיים של הביקורת והודיעה כי דיוני ועדת הביקורת והדירקטוריון בדוח ביקורת פנימי יתאפשרו רק לאחר שתשלים את בחינתה. "מאז הועבר הנושא בין ועדת הביקורת לדירקטוריון, ונדרשו מסמכים שלמיטב ידיעתי אינם קיימים או אינם מצויים בידי הדירקטורים. השתלשלות זו יצרה מצג שלפיו המידע אינו מועבר, בעוד שהטיפול בממצאי הדוח מתמשך ללא הכרעה".

"עד למועד מכתבי זה לא נמסרה עמדתה המהותית של הרשות והייעוץ המשפטי שלה לדוח, על אף שהצעתי דרכים שונות לקידום הבירור גם על יסוד החומר שהיה מצוי בפניה ובפנינו".

היועץ המשפטי סירב לאפשר הסכם ניגוד עניינים

סער, עו"ד בעלת משרד לתכנון ובנייה התפטרה לאחר שדיווחה באיחור של 5 ימים על ייצוג של חברה מקבוצת שיכון ובינוי בעתירה מנהלית. היועמ"שית של נתיבי איילון העבירה את עניינה לרשות החברות והיועץ המשפטי איתמר חרמון קבע כי על סער להתפטר מהייצוג או להתפטר מהדירקטוריון וסירב לאפשר לה הסכם ניגוד עניינים.

"אל מול משך הטיפול בדוח (נגד המנכ"לית) ניצבת הבהילות שבה טופל ענייני האישי. עמדת הרשות בענייני נמסרה בתוך ימים, ונדרשתי להשיב לה בתוך פרק זמן קצר ביותר, חרף בקשתי לזמן סביר ולמרות השינוי שחל בנסיבות העניין בהן אין כל ייצוג פעיל ממשרדי בשלב זה למי מהחברות בקבוצת שיכון ובינוי"

היא מתארת שההתנהלות התרחשה בסמוך לישיבת דירקטוריון שנקבעה לבקשתה בדחיפות לדון בית היתר בדוח נגד המנכ"לית. "בדחיפות. הפער בין משך הטיפול בדוח לבין קצב הטיפול בענייני, בצירוף העיתוי והדברים המפורטים לעיל, מעוררים בעיניי חשש ממשי כי הצעדים שננקטו כלפיי נועדו לסכל את פעולתי ולמנוע את השמעת עמדותיי. אינני נכונה לעבור על כך לסדר היום ולשתף עם התנהלות זו פעולה, אך גם אינני רואה טעם להיאחז בקרנות המזבח במקום בו מבקשים להשתיקני".

סער מבהירה כי היא חולקת על העמדה המשפטית שהציגו היועץ המשפטי של רשות החברות והיועצת המשפטית של החברה בענייני. המדובר בייצוג משפטי נקודתי של חברת שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ על ידי משרדי, בעתירה מינהלית בתחום התכנון והבנייה, שאינה נוגעת לפעילות החברה. ההליך מושהה כעת מכוח החלטה שיפוטית, ובהתאם לכך הטיפול המשפטי של משרדי בו מושהה".

סער הוסיפה כי עניינה של קבוצת שיכון ובינוי לא הובא לדיון מעולם בישיבות בהן נכחה. ודרישתה היתה ונותרה כי "ענייני ייבחן לגופו, על יסוד אמות מידה ענייניות ושוויוניות, ובשים לב להסדרים שנערכו בחברה בעניינם של דירקטורים ונושאי משרה אחרים".

לבסוך כתבה כי "עם עזיבתי. אני מצפה כי החברה, הרשות והגורמים המוסמכים יתנו מענה מלא לכל השאלות שהעליתי במהלך כהונתי, ובוודאי לאלה הנוגעות לי אישית, וכי יישמר מלוא התיעוד הנדרש לבירורן, שכן אני מכלכלת את צעדיי המשפטיים בעניינן. מכאן ברור כי אין במכתבי זה משום ויתור על כל זכות, טענה דרישה או סעד העומדים לי, ואני שומרת לעצמי את הזכות לנקוט את הצעדים המתאימים כלפי כל גורם.

תגובת רשות החברות: רשות החברות הממשלתיות בוחנת את הסוגיה בהתאם לעקרונות המינהל התקין. ועדת הביקורת של החברה טרם קיימה דיון מהותי בדוח ניגוד העניינים המדובר, והתפרקה פעם אחר פעם מסמכויות הפיקוח ותיקון הליקויים המוקנות לה בהתאם לחוק. הרשות פנתה זה מכבר לקבלת החומרים הדרושים להשלמת הבחינה הנעשית על ידה ותמסור את התייחסותה המקצועית לגורמים הרלוונטיים במהלך הימים הקרובים.

תגובת נתיבי איילון: חברת נתיבי איילון מתמודדת בחודשים האחרונים עם רצף אירועים שאינם נוגעים לפעילותה המקצועית, אך משליכים על החברה ועל השיח הציבורי בעניינה. החברה לא תנהל שיח זה מעל דפי העיתון ותמשיך לעמוד על אמות מידה של מקצועיות ומינהל תקין, גם כשהדבר מחייב החלטות לא פשוטות. הנהלת החברה ועובדיה ממוקדים בעשייה הציבורית החשובה שלשמה הוקמה - קידום חלופות לרכב הפרטי.