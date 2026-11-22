1 קמפיין הגיוס שהביא לבנק הפועלים כבר 500 מועמדים

בשנים האחרונות נדמה שהזירה השיווקית והפרסומית של הבנקים הגדולים בישראל הופכת לקצת פחות שמרנית, ועל הרקע הזה בולט סרטון הגיוס החדש של בנק הפועלים, בכיכובו של יוצר התוכן עומר קולי.

כחלק ממהלך מיתוג המעסיק של החטיבה הטכנולוגית, הבנק השיק קמפיין אין-האוס לגיוס עובדים, שבמרכזו קולי מוצג כ"אחראי הלינקדאין החדש שלנו". בשפה המזוהה עמו מציג קולי את "ספר הקמפיין", ובו סיפורו של יוחאי מהפרבר קליית השרון, עיירת פיצוח, והפגישה שלו עם דג שאינו דג משאלות, אבל כן AI Engeneer בבנק (ואחרי זה טרטר. צריך לצפות כדי להבין).

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הקמפיין הלא טריוויאלי נולד מתוך הצורך לגייס טאלנטים טכנולוגיים לשורה של תפקידים, ומתוך תפיסה שהחטיבה הטכנולוגית היא למעשה מרכז פיתוח מהגדולים בישראל, שמתחרה מול ענקיות הטכנולוגיה הגלובליות. למעשה, לפי הבנק, החטיבה פועלת כיום כמו חברת הייטק לכל דבר.

"בחרנו לספר את הסיפור עם הומור ובגובה העיניים, ולא בשפה המוכרת של מודעות דרושים, ועומר קולי היה בחירה טבעית", מסביר אופיר ארבל, מנהל התוכן והסושיאל בבנק הפועלים. "ההומור הייחודי שלו, והדרך שבה הוא מתאר את חיי היומיום, הפכו אותו לאחת הדמויות האהובות ברשתות. דווקא משום שעומר מעולם לא היה פעיל בלינקדאין, הופעה שלו שם יוצרת הפתעה ועוצרת את הגלילה".

הקמפיין עולה בלינקדאין בלבד, ובחודשים הקרובים יעלו עוד סרטון או שניים בנוסף לזה הנוכחי. במקביל הוקם אתר משרות ייעודי, ונכון להיום פתוחות כ-7 משרות. לפי ארבל, הקמפיין זכה לאלפי לייקים ותגובות ועשרות אלפי צפיות, ובתוך יומיים בלבד מעלייתו התקבלו כ-500 פניות חדשות ממועמדים. "בהתחשב בעלויות הגבוהות הכרוכות בגיוס עובדים בענף הטכנולוגיה, מדובר בתוצאות משמעותיות גם במונחי עלות-תועלת", הוא מסכם.

2 בלעדי: כמה שילמו אוסקר גלוך ומשפחתו על שתי דירות באשדוד?

שחקן הכדורגל אוסקר גלוך, 22, שמשחק באייאקס אמסטרדם ונבחרת ישראל, רכש יחד עם משפחתו שתי דירות בפרויקט THE LUX באשדוד של קבוצת גבאי. לפי הערכות, היקף הרכישה מסתכם בכ-6 מיליון שקל.

אוסקר גלוך / צילום: ap, Alberto Saiz

מדובר בשתי דירות בנות 3 חדרים, כל אחת מהן בשטח של 80 מ"ר ועוד 11 מ"ר מרפסת, כאשר המחיר הממוצע בפרויקט עומד על כ-37 אלף שקל למ"ר. הפרויקט מוקם על קו המים בחוף לידו באשדוד, וכולל שני בנייני מגורים ובהם כ-103 דירות, בתמהיל של 3-5 חדרים, מיני-פנטהאוזים בשטח של 140-160 מ"ר ופנטהאוזים עם בריכה פרטית על הגג. לצד בנייני המגורים יוקם במתחם מלון חמישה כוכבים בשיתוף רשת פרימה, שיכלול כ-200 חדרים וסוויטות, ומתחם ספא.

מקבוצת גבאי נמסר כי "גלוך הוא מהכישרונות הבולטים שצמחו בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, ומשמח אותנו שהוא ומשפחתו בחרו לרכוש דירות בפרויקט שלנו".

פרויקט THE LUX באשדוד / הדמיה: view point

3 נדל"ן

מגדל ביטוח ופיננסים מעמיקה את מעורבותה בחברת הנדל"ן למגורים "אמריקה ישראל", שבה היא מחזיקה מניות, ותעמיד לה מסגרת אשראי למימון הון עצמי בהיקף כולל של 200 מיליון שקל. ההסכם נחתם על רקע התרחבות הפעילות הנדל"נית, והסכום מיועד הן לשלב מימון הקרקע של פרויקטים, והן לשלב הליווי וההקמה. בתמונה: פיני כהן יו"ר אמריקה ישראל ורונן אגסי מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים.

לאחרונה זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת 244 יחידות דיור וכ-1,000 מ"ר שטחי מסחר בשכונת המבואות המערביים ביקנעם, בתמורה לכ-131 מיליון שקל עבור הקרקע והוצאות פיתוח. כ-70% מהדירות בפרויקט מיועדות לשיווק במסגרת תוכנית "מחיר מטרה", והיתר בשוק החופשי.

פיני כהן יו''ר אמריקה ישראל, ורונן אגסי מנכ''ל מגדל ביטוח / צילום: איתמר סיידא

במקביל, אמריקה ישראל מקדמת את הסכם המיזוג המלא עם קבוצת מסד עוז, שנחתם בספטמבר האחרון וממתין להתקיימות התנאים הנדרשים. נזכיר כי בדצמבר 2025 רכשה מסד עוז כ־30% ממניות אמריקה ישראל, בעסקה ששיקפה לחברה שווי של מאות מיליוני שקלים.

4 מינויים חדשים

ד"ר אילנה מנדל מונתה למדענית הראשית וד"ר שירה ורשבסקי למנהלת הטכנולוגיות הראשית של AION Labs - סטודיו להקמה והשקעה בסטארט-אפים שמובילות חברות פארמה מובילות בעולם, ענקית הטכנולוגיה AWS וקרנות הון סיכון, במטרה להקים ולהצמיח חברות טכנולוגיה פורצות דרך בתחום הביוטק.

ד''ר אילנה מנדל וד''ר שירה ורשבסקי / צילום: AION Labs

שלי שמיר קינן מונתה למנכ"לית פורום העצמאים והפרילנסרים. עד פברואר 2026 כיהנה במשך חמש שנים כמנכ"לית משרד הפרסום באומן בר ריבנאי מקבוצת פובליסיס. קודם לכן עבדה כ-15 שנה בחברה המרכזית למשקאות, בין היתר כסמנכ"לית השיווק של קוקה קולה ישראל, ובתפקידה האחרון ניהלה את חטיבת המשקאות. שמיר קינן חברה בוועד המנהל של שדולת הנשים בישראל.