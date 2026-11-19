בנק לאומי צמצם לאחרונה כ־25 משרות בחטיבת הפיתוח הטכנולוגי שלו, כך נודע לגלובס. המשרות שבוטלו אינן של אנשי פיתוח, אלא של מנהלי פרויקטים תפעוליים בחטיבה. חלק מהעובדים שתפקידיהם בוטלו עזבו את הבנק, ואחרים שובצו בתפקידים אחרים בו.

את המשרות צפויה להחליף פלטפורמת בינה מלאכותית מתקדמת המבוססת על סוכני AI, שפעילותה טרם נחשפה על ידי הבנק. לפי המידע שהגיע לגלובס, בלאומי מעריכים שהפלטפורמה תביא לשינוי משמעותי באופן שבו הבנק פועל, וגם במוצרים שיוצעו ללקוחות.

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הצמצום מגיע על רקע חילופי הגברי בראשות החטיבה. ביום שלישי השבוע הודיע לאומי על מינויו של חיים שקולניק לסמנכ"ל בכיר ולראש חטיבת הפיתוח הטכנולוגי. שקולניק יחליף את שאולי בר אור, שהודיע על פרישתו מהבנק.

בהודעה ציין הבנק שהמינוי נועד להאיץ את המעבר לפיתוח טכנולוגי מבוסס AI. לפי ההודעה, שקולניק יוביל את הטמעת סוכני ה-AI לאורך כל מחזור חיי הפיתוח. המטרה היא להאיץ את פיתוח המוצרים והשירותים ולשפר את היעילות התפעולית. ההודעה לא אמרה דבר על השלכות המהלך על מצבת כוח האדם בחטיבה.

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן, אמר בהודעה שהבנק לא מסתפק בשילוב כלי AI בתהליכי העבודה הקיימים, אלא מתאים את תהליכי הפיתוח עצמם למציאות שבה סוכני AI הופכים לחלק המרכזי של העשייה הטכנולוגית.

שקולניק כיהן בעבר כראש אגף הסייבר של לאומי, ומ-2021 עמד בראש חטיבת הטכנולוגיות של הבנק. מסוף 2023 הוא מכהן כמנכ"ל פינוביט, החברה הבת של לאומי שמפתחת את מערכות הליבה העתידיות של הבנק על גבי תשתיות ענן. בפינוביט יחליף אותו ליאור נובל, המכהן היום כסמנכ"ל בחברה. בנוסף לתפקידו החדש, יכהן שקולניק כחבר בדירקטוריון מרכז ה-AI של הבנק.

הצמצום בלאומי הוא אחד הסימנים המוחשיים לכך שהטמעת סוכני AI במערכת הבנקאית בישראל כבר משפיעה גם על מספר העובדים, ולא רק על תהליכי העבודה.