סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

שפיר הנדסה מסכמת תשעה חודשים חזקים עם זינוק של 145% ברווח הנקי לכ-311 מיליון שקל (מתוכו 267 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בעוד ההכנסות צמחו ב-15% לכ-5 מיליארד שקל, הרווח התפעולי טיפס ב-63% ל-546 מיליון שקל וה-EBITDA המתואם עלה ב-25% וחצה את רף המיליארד ל-1.016 מיליארד שקל (נתונים שנתמכו גם בהכנסות אחרות נטו של 185 מיליון שקל בעיקר משערוך נדל"ן להשקעה, בקיזוז הפרשה של 55 מיליון שקל להפסדי אשראי). ברבעון השלישי לבדו צמחו ההכנסות ב-12% ל-1.755 מיליארד שקל והרווח הנקי כמעט הוכפל ל-116 מיליון שקל, כאשר את הרווחיות בתשעת החודשים הוביל מגזר התעשייה עם עלייה של 26% ברווח המגזרי ל-366 מיליון שקל, לצד קפיצה של 77% בהכנסות מגזר הנדל"ן ל-530 מיליון שקל וצמיחה של 22% בהכנסות התשתיות ל-2.239 מיליארד שקל. במקביל, החברה ציינה כי בית המשפט אשרר השבוע את זכייתה בפרויקט הארכת כביש 6 לצפון (בהיקף מוערך של כ-12 מיליארד שקל), וכי היא מקדמת את מהלכי מיחזור ההון שלה - כולל מכירת 70% מהזכויות בשותפות נכסי זכיינות בשלים לגופים מוסדיים תמורת 665 מיליון שקל, והסכם שנחתם באוקטובר למכירת החזקותיה בחברות חלוקת הגז סופר אנ.ג'י תמורת 230 מיליון שקל (הצפוי להניב רווח לפני מס של 50-100 מיליון שקל).

בית ההשקעות מיטב דיווח על תוצאות שיא לרבעון השלישי של 2026, עם זינוק של 24% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ו-5% לעומת הרבעון הקודם, לכ-643 מיליון שקל, בהובלת פעילות ניהול הנכסים שהכנסותיה קפצו ב-34% לשיא של 440 מיליון שקל. הרווח התפעולי עלה ב-30% ל-240 מיליון שקל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-29% ל-148 מיליון שקל, נתון שנתמך גם באיחוד מלא ראשון של חברת האשראי החוץ-בנקאי פנינסולה כחברה בת בבעלות מלאה, בעוד היקף הנכסים המנוהלים של בית ההשקעות הגיע לשיא של כ-485 מיליארד שקל (עלייה של 18.5% מתחילת השנה). בעקבות הביצועים החזקים, מיטב הכריזה על חלוקת דיבידנד של 74 מיליון שקל (0.87 שקל למניה) והעלתה את תחזיותיה לשנת 2026 כולה, כך שכעת היא צופה הכנסות של 2.5-2.52 מיליארד שקל ורווח תפעולי של 928-938 מיליון שקל.

קבוצת ארד , העוסקת בפיתוח וייצור מערכות מדידת מים חכמות, סיכמה את הרבעון השלישי של 2026 עם עלייה מתונה של כ-2% בהכנסות לכ-105.8 מיליון דולר, גידול של 9% ברווח התפעולי לכ-10 מיליון דולר ועלייה של 3% ברווח הנקי לכ-7.3 מיליון דולר, בעוד שבתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח הרווח הנקי ב-17% לכ-27.5 מיליון דולר. בהנהלת החברה ציינו כי הצמיחה נתמכה במכירות בשוק הישראלי ובהתרחבות באמריקה הלטינית, וכי במהלך 2026 התקבלו הזמנות חדשות בהיקף כולל של כ-10 מיליון דולר משווקים חדשים, בהם אוסטרליה, ניו זילנד וקולומביה, שיסופקו עד סוף השנה ובמהלך 2027, לצד הרחבת הפעילות לתחום הקריאה מרחוק של מודדי גז ביתיים.

אנרג'יאן , הנסחרת בתל אביב ובלונדון, פרסמה עדכון תפעולי ומסחרי לתשעת החודשים הראשונים של 2026, מהם עולה כי הרווח הנקי זינק ב-54% ל-317 מיליון דולר והרווח התפעולי לפני מס (EBITDAX) עלה ב-7% (לצד ירידה של 10% בהוצאות התפעול), וזאת חרף המצב הביטחוני וההשבתה הממושכת של אסדת כריש מוקדם יותר השנה. החברה עומדת בתחזית ההפקה השנתית עם תפוקה ממוצעת של 139 אלף חביות שווה ערך נפט ליום, ורשמה ברבעון השלישי שיא כל הזמנים בהפקת נוזלים (עלייה של 25% לעומת הרבעון המקביל) הודות להפעלת מערך הטיפול השני על אסדת כריש ולביצועים חזקים בשדותיה באיטליה. במקביל, החברה מתקדמת לקראת הפקת גז ראשונה ממאגר קטלן בישראל ברבעון השני של 2027 (ומפרויקט אירנה בקרואטיה ברבעון הראשון), מתכננת קידוח חיפוש ביוון עם אקסון מובייל ברבעון השני של 2027, ומעדכנת כי היא צפויה לחתום על הסכם הלוואה ל-10 שנים בהיקף של עד 700 מיליון דולר מבנק לאומי למימון מחדש של אג"ח בהיקף 625 מיליון דולר (שמועד פירעונן במרץ 2028) ולהמשך פיתוח מאגרי קטלן ותנין - זאת לצד חלוקת דיבידנדים שנתית צפויה של כ-110 מיליון דולר (מתוכם 92.2 מיליון דולר כבר שולמו).

8:10

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח ברקע המגמה המעורבת אמש בוול סטריט והעליות בחוזים העתידיים לקראת פתיחת המסחר במניית אנתרופיק. מנגד, המניות הדואליות צפויות להעיב על הפתיחה עם פער ארביטראז' שלילי, וזאת בצל עונת הדוחות הכספיים והתחזקות הדולר מול השקל לשיא של שנת 2026.

● מניות ההתחדשות העירונית צנחו בבורסה בת"א. אלו הסיבות

המניות הדואליות צפויות להכביד הבוקר על פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב, עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי של כ-0.5% על מדד ת"א 35. את הלחץ מובילות נייס שחוזרת מניו יורק עם פער שלילי של 2.1%, טאואר עם פער שלילי של 1.9% ואלביט מערכות עם פער שלילי של 1.1%, ולצידן יפתחו בירידות גם איי.סי.אל (0.7%-), טבע (0.6%-) ונובה (0.5%-), וכן בריינסוויי (2.7%-), קומפיוגן (1.9%-), גילת (0.8%-) וקמהדע (0.6%-). מנגד, פאלו אלטו בולטת לחיוב ותקזז חלק מהירידות במדד לאחר שחזרה מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של 4.1% (עוד לפני הזינוק הנוסף שרשמה במסחר המאוחר בעקבות הדוחות), ולצידה יפתחו בעליות אורמת (1.2%+), תאת טכנולוגיות (2.4%+), פריון נטוורק (2.2%+), אודיוקודס (1.9%+), אופקו הלת' (1.6%+) וקמטק (0.1%+).

אתמול, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר באדום, על רקע תנודתיות שנרשמה בוול סטריט לקראת נעילת המסחר, ושורה של דוחות כספיים בולטים. בעוד שמדדי המניות המקומיים פתחו את היום בעליות של יותר מ-1%, בסיומו מדד ת"א 35 ירד בכ-0.3% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1.7%.

את הירידות הוביל מדד הבנייה, שצנח בקרוב ל-4%, בעקבות הדוחות הכספיים שפרסמו אתמול בבוקר אאורה ודניה סיבוס , שהציגו שתיהן שחיקה ברווחים. בלטו בירידות גם מניות רימון , עמרם אברהם , פרשקובסקי ותדהר .

מדד ת"א־נפט וגז בלט גם הוא לשלילה ונפל בכ-2.7%, על רקע הירידות שנרשמו במחירי הנפט בעולם והחששות האחרונים מפני עודף היצע בשוק. מדדי הבנקים והקלינטק רשמו ירידות של 1.8% וכ-1.5%, בהתאמה.

מדד הביטוח היה בין הבודדים שחתמו את יום המסחר אתמול בירוק, וטיפס בכ-1.5%. זאת, לאחר פרסום הדוחות הכספיים של מגדל , שהודיעה כי לראשונה מאז 2019 תחלק דיבידנד בגובה 530 מיליון שקל. גם מדד הטכנולוגיה בלט לחיוב עם עלייה של כ-0.4%, שנתמכה על־ידי זינוק במניית פאלו אלטו , אחרי ששר ביטחון המולדת האמריקאי הצהיר כי איראן ביצעה תקיפות סייבר נגד ארה"ב מאז פרוץ המלחמה בפברואר.

מניית חברת הדאטה־סנטרים מגה אור טיפסה, לאחר שדיווחה כי חברת הבת מגה די.סי חתמה על שני הסכמים נוספים מול הלקוח האסטרטגי שלה בתחום חוות השרתים - חברת בת של חברה בינלאומית הנסחרת בנאסד"ק ופועלת בתחום הענן ותשתיות בינה מלאכותית. לגלובס נודע כי הלקוח האסטרטגי הוא חברת הענן נביוס גרופ .

מנגד, מניית וואן טכנולוגיות הייתה החלשה ביותר במדד ת"א 125 היום, לאחר שדיווחה על תוצאותיה הכספיות. חברת שירותי ה-IT צמחה ב-10.2% בהכנסות ברבעון השלישי, אך רשמה שיעורי צמיחה צנועים יותר ברווח הנקי וב-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות). ההכנסות הסתכמו ב-1.27 מיליארד שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-75.1 מיליון שקל, צמיחה של 1.8%.

● העלאת שכר ומניות: באנבידיה מנסים להרגיע את העובדים

בבורסות אסיה מתנהל הבוקר המסחר במגמה מעורבת, בצל הנעילה המעורבת והירידות במניית אנבידיה אמש בוול סטריט: מדד ניקיי ביפן עולה ב-0.4%, בעוד שמנגד מדד האנג סנג בהונג קונג צונח ב-2.2%, מדד שנחאי נחלש ב-0.7%. בדרום קוריאה, שם נפתח המסחר באיחור של שעה (ויינעל שעה מאוחר מהרגיל) בשל בחינות הכניסה השנתיות לאוניברסיטאות, מדד קוספי מחק ירידות מוקדמות של 1.2% שנבעו מחולשה בענקיות השבבים סמסונג ו-SK הייניקס, ונסחר בעלייה של 0.3%. ההתאוששות נרשמה על רקע זינוק חד במניות הבידור, הגיימינג והתיירות במדינה, לאחר שסיאול ובייג'ינג הודיעו על פריצת דרך במו"מ להרחבת הסכם הסחר החופשי בתחומי השירותים וההשקעות (לאחר יותר משמונה שנות שיחות, אף שההסכם טרם נחתם רשמית) - מה שמעורר תקווה להסרת ההגבלות המוטלות מזה כעשור על תוכן תרבותי קוריאני בסין.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה: החוזים על מדד ננאסד"ק מזנקים בכ-1.2%, החוזים על מדד S&P 500 עולים ב-0.7%, והחוזים על מדד דאו ג'ונס מוסיפים 0.5%.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת ובתנודתיות גבוהה, לאחר שהשוק התקשה לשמר את המומנטום החיובי של פתיחת היום ונכנע ללחצים מצד הבנק המרכזי בארה"ב (הפד) ולמימושים במניות השבבים והאנרגיה. מדד נאסד"ק הצליח להתנתק מהמגמה השלילית ועלה ב-0.4%, אך מדד S&P 500 נחלש ב-0.2% - ובכך השלים יום חמישי ברציפות של ירידות (הרצף הארוך ביותר מאז יוני 2026) ונותר מתחת לממוצע הנע ל-200 יום (7,346.64 נקודות). מדד דאו ג'ונס הוביל את הירידות ואיבד 1.1%, כשהוא מסכם את רצף שלושת הימים הגרוע ביותר שלו מאז טלטלת המכסים באפריל 2025. במקביל, מדד התנודתיות VIX ("מדד הפחד") ירד בכ-3.7% לרמה של כ-24.5 נקודות, לאחר שמוקדם יותר השבוע חצה את רף 25 הנקודות.

יום המסחר נפתח בעליות שערים (נאסד"ק עלה ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.3%), ברוח הגבית של דוחותיה הכספיים החזקים של אנבידיה שפורסמו שלשום וכללו זינוק של 103% בהכנסות הרבעוניות ל-115.84 מיליארד דולר ותחזית של 130 מיליארד דולר לרבעון הבא. אלא שהאופטימיות התפוגגה במהירות על רקע התבטאויות ניציות מצמרת הפד: בריאיון ל-CNBC הזהיר נגיד הפד כריסטופר וולר כי הבנק המרכזי עשוי להידרש להעלות את הריבית בשיעור מצטבר של 1% (100 נקודות בסיס) או יותר כדי לבלום את האינפלציה, ואף שב וקרא לשקול העלאה חדה של 0.5% בדצמבר כדי "לזעזע את הציבור".

בשעות הערב פורסם פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) מאוקטובר, שאישר את הקו הניצי: כמעט כל בכירי הפד העריכו כי יידרשו העלאות ריבית נוספות כדי להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%, ושני חברים בוועדה אף התנגדו להותרת הריבית ללא שינוי (בטווח של 3.75%-4%) ודרשו העלאה מיידית. מעבר לכך, הפרוטוקול חשף דאגה עמוקה של קובעי המדיניות מפני מהפכת ה-AI - שסומנה הן כ"מקור מהותי לסיכון אינפלציוני" והן כאיום על היציבות הפיננסית, לאחר שכלכלני הפד התריעו מפני חוב לא שקוף, התחייבויות חכירה חוץ-מאזניות והסדרי "מימון מעגלי" בענף. על רקע הדברים, תשואות האג"ח הממשלתיות נותרו ברמות גבוהות, כאשר התשואה ל-10 שנים ננעלה בכ-5.06%.

בתוך סקטור הטכנולוגיה נרשמה חלוקה חדה: מניית אנבידיה, שזינקה בכ-3%-4% במסחר המוקדם ובפתיחה, מחקה לחלוטין את העליות ועברה לירידות על רקע המשך חוסר הוודאות סביב משבר המנהיגות בחברה לאחר הדחת המנכ"ל ג'נסן הואנג, והעיבה על מדד השבבים של פילדלפיה (PHLX ) שננעל בעלייה קלה בסוף. בוול סטריט הצביעו על דפוס של "מכירה בעליות" (Sell into strength) מצד מוסדיים, כשבמקביל בבית המחקר TS Lombard המליצו לעבור למשקל חסר במניות בארה"ב לקראת 2027.

מנגד, המשקיעים נערכו להנפקת הענק של חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, שתחל להיסחר היום בנאסד"ק תחת הסימול ANT לפי טווח מחירים של 83 דולר למניה ושווי פוטנציאלי של כ־1.5 טריליון דולר, לאחר שריכזה ביקושי יתר של פי שישה. המניות המזוהות כ"פרוקסי" ישיר לחברה רשמו עליות בולטות, בהן אמזון , אלפבית וברודקום , וזאת למרות סקירה של גולדמן זאקס שהעריכה כי ענקיות הענן עברו לתזרים מזומנים חופשי שלילי במצרפי ברבעון השלישי ויידרשו לגייס חוב חדש בהיקף של כמעט טריליון דולר ב-2027 למימון תשתיות ה-AI.

אנתרופיק מהמרת בגדול על המשקיעים הפרטיים ומתכננת להקצות להם כ-20% ממניותיה הרגילות (בדומה למודל של SpaceX , דרך ברוקרים כמו פידליטי, צ'ארלס שוואב, SoFi ו-E-Trade). בחברת המחקר Vanda Research מעריכים כי מחזור המסחר הכולל של משקיעים פרטיים ביום הבכורה עשוי להגיע ל-1.4 מיליארד דולר, גבוה מזה שנרשם בהנפקות SpaceX ו-SK Hynix, אם כי שחרור מוקדם של עד 316 מיליון מניות של בעלי עניין כבר ביום הראשון עלול להצית תנודתיות חדה, בדומה לירידות שאפיינו בחודש הראשון הנפקות ענק קודמות כמו מטא (18%-), Arm (20%-) ו-SpaceX (13%-).

בקרב המשקיעים והאנליסטים נרשמת תמונה מורכבת: בעוד שחלק מהמשקיעים הפרטיים מסתערים על המניה מתוך אמונה בחזון המייסדים או מתוך תפיסה שהחברה "גדולה מכדי ליפול", אף שיש המגדירים את התמחור "הייפ מוחלט וציפיות מנופחות", אחרים נרתעים מהשווי האגרסיבי ומעדיפים להתמקד ביצרניות השבבים. ביל גונדרסון, שותף ב-GCG Advisory Partners, הבהיר כי לא ישקיע בהנפקה והצביע על ההוצאות הכבדות, היעדר הרווחיות והעובדה שלמנכ"ל דריו אמודיי חסר "הקסם השיווקי" של אילון מאסק, ואילו האנליסטית ג'ניס קווק מבית ההשקעות CFRA הזהירה כי מבנה השליטה הייחודי (המותיר את הכוח בידי שבעת המייסדים) והגדרת החברה כ"תאגיד לתועלת הציבור" מעמיסים על המשקיעים "סיכון כלכלי מלא תוך ויתור כמעט מוחלט על זכויות הממשל התאגידי", באופן שעלול אף להוביל להחלטות שיפגעו בביצועים העסקיים לטובת אינטרסים ציבוריים רחבים.

ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס , החברה הגדולה בבורסה בתל אביב הנסחרת לפי שווי של 278 מיליארד דולר, זינקה בכ-7% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון הפיסקלי הראשון של 2027, העלתה מהותית את הצפי השנתי והכריזה על רכישת ענק נוספת. ברבעון שהסתיים בסוף אוקטובר זינקו הכנסות החברה ב-39% ל-3.45 מיליארד דולר (לעומת צפי ל-3.31 מיליארד דולר), והרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) עלה ב-33% ל-881 מיליון דולר, או 1.05 דולר למניה (מול תחזית ל-0.97 דולר), כאשר ההכנסות השנתיות החוזרות מ'אבטחת הדור הבא' (NGS ARR) קפצו ב-66% ל-9.73 מיליארד דולר וצבר ההזמנות גדל ב-35% ל-21 מיליארד דולר.

בעקבות פתיחת השנה החזקה, פאלו אלטו העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2027 לטווח של 14.52-14.57 מיליארד דולר (צמיחה של 26%-27%, מעל צפי השוק ל-14.17 מיליארד דולר) ואת תחזית הרווח השנתי ל-4.26-4.30 דולר למניה - רף הגבוה אפילו מהתחזית האופטימית ביותר מבין 52 האנליסטים המסקרים את המניה (4.24 דולר, מול ממוצע של 4.18 דולר), וסיפקה תחזית חזקה גם לרבעון השני, עם הכנסות של 3.53-3.55 מיליארד דולר (צמיחה של 36%-37%, מעל הצפי ל-3.42 מיליארד דולר) ורווח מתואם של 1.01-1.03 דולר למניה.

במקביל לדוחות, ולאחר שרכשה לאחרונה את סייברארק הישראלית ביותר מ-20 מיליארד דולר, חתמה החברה על הסכם לרכישת חברת הבינה המלאכותית Applied Compute, המפתחת פלטפורמה לאימון והרצה של מודלי AI בעלי משקולות פתוחים, תמורת 4.5 מיליארד דולר בעסקת מניות הצפויה להיסגר ברבעון הפיסקלי השלישי של 2027, במטרה לספק ללקוחותיה מודלי AI מאובטחים ולהאיץ את אימוץ הטכנולוגיה בארגונים.

במהלך יום המסחר עצמו, אתמול, רשת הקמעונאות טרגט זינקה לאחר שדיווחה על צמיחת המכירות החדה ביותר שלה מזה יותר מחמש שנים (עלייה של 7.1% בהכנסות ו-5.6% במכירות בחנויות זהות), ולצידה בלטה רשת האופנה המוזלת טי.ג'יי.אקס שקפצה. מפתחת המשחקים טייק-טו טיפסה לקראת השקת GTA VI מחר, ומניות הסייבר, בהן פאלו אלטו נטוורקס , אוקטה , קראוד סטרייק וצ'ק פוינט - התחזקו לאחר שהשר לביטחון המולדת בארה"ב הזהיר בקונגרס מפני מתקפות סייבר איראניות מוגברות על תשתיות קריטיות. מנגד, אלפאבית ריכזה עניין גם בשל החלטת חברת הרכב האוטונומי שבבעלותה, ויימו, להשעות זמנית נסיעות בכבישים מהירים בארה"ב בעקבות איסור שהטיל רגולטור התחבורה בקליפורניה.

בגזרת הישראליות בוול סטריט, חברת הפינטק גלובל-אי אונליין בלטה לטובה אך ננעלה בירידות לאחר שעקפה את תחזיות הרבעון השלישי עם זינוק של 42% בהכנסות ל-314 מיליון דולר והעלתה את התחזית השנתית, וגם קורנית דיגיטל עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השלישי והציגה רבעון 12 ברציפות של תזרים מזומנים חיובי.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי נרשמה אתמול מגמה מעורבת עם נטייה לעליית תשואות בחלק הארוך של עקום אג"ח ממשלת ישראל: תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עלתה ב-4.3 נקודות בסיס (כ-1%) לרמה של 4.182% (לאחר שנגעה בשיא יומי של 4.183%), ותשואת האג"ח הארוכה ל-30 שנה זינקה ב-7.3 נקודות בסיס ל-4.838%, בעוד שהתשואה ל-20 שנה טיפסה ב-4.1 נקודות בסיס ל-4.668%. בחלק הבינוני של העקום נרשמה תנודתיות מתונה יותר, כאשר התשואה ל-5 שנים עלתה קלות ב-0.8 נקודות בסיס ל-3.826%, התשואה לשנתיים הוסיפה נקודת בסיס אחת ל-3.384%, ואילו התשואה ל-3 שנים ירדה ב-1.9 נקודות בסיס ל-3.716%. בחלק הקצר, התשואה לשנה נסחרה כמעט ללא שינוי ברמה של 3.090% (ירידה של 0.3 נקודות בסיס) והתשואה ל-3 חודשים עומדת על 3.045%, בעוד שהתשואה לחודש קופצת ב-24.1 נקודות בסיס לרמה של 3.373%.

בשוק החוב הממשלתי בארה"ב נרשמה אתמול מגמה מעורבת לאורך עקום התשואות, לאחר שאמש ירדו התשואות בטווחים הארוכים על רקע המסרים הניציים מצמרת הפדרל ריזרב וההבנה כי הבנק המרכזי נחוש להמשיך ולהדק את המדיניות המוניטרית לבלימת האינפלציה. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים איבדה אתמול כ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.064%, והתשואה ל-30 שנה, צנחה אמש ביותר מ-5 נקודות בסיס, ועומדת כעת על כ-5.4% (והתשואה ל-20 שנה על כ-5.44%). מנגד, התשואה לשנתיים (הרגישה במיוחד לציפיות הריבית בטווח הקצר) עלתה אתמול ל-4.8%. התשואות לטווחים הקצרים ביותר מטפסות קלות, כאשר התשואה לשנה עומדת על כ-4.61%, התשואה לשישה חודשים על כ-4.48%, התשואה לשלושה חודשים על כ-4.27% והתשואה לחודש על כ-3.98%.

התנודות מגיעות לאחר שנגיד הפד כריסטופר וולר הזהיר אמש בריאיון ל-CNBC כי האינפלציה מתפשטת וכי ייתכן שהבנק יידרש "לזעזע" את הציבור באמצעות העלאה חדה של 0.5% בדצמבר, ולאחר שפרוטוקול ישיבת אוקטובר חשף כי כמעט כל בכירי הפד צופים העלאות ריבית נוספות - מגמה שקיבלה חיזוק גם מנתוני המכירות הקמעונאיות לחודש אוקטובר שפורסמו השבוע ועקפו את התחזיות (עלייה של 0.6% במכירות הליבה ללא רכב ודלק, לעומת צפי ל-0.4%). כפי שסיכם ג'פרי רואץ', הכלכלן הראשי של בית ההשקעות LPL Financial ל-CNBC: "הפד נראה מחויב לחלוטין להידוק נוסף, כשהדיון עבר משאלת עצם העלאת הריבית לשאלה עד כמה היא תהיה דרמטית" - כאשר בשווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ-95% להעלאת ריבית של 0.25% בישיבת ה-FOMC בדצמבר, לצד המשך העלאות ברבעון הראשון של 2027.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק מול השקל (יציג 3.26, עלייה של 0.46%), ובעולם טיפס מדד ה־DXY, המודד את כוחו מול מטבעות מרכזיים, לשיא של 19 חודשים. ההתחזקות נתמכת בנתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב ובציפיות להעלאת ריבית נוספת שם בדצמבר. הנרי ראסל, כלכלן בבנק ANZ בלונדון, אמר לרויטרס כי עוצמת הביקוש במשק האמריקאי מצדיקה העלאות ריבית נוספות מצד הפד כדי לבלום את האינפלציה.

הבוקר הדולר ביציבות יחסית מול השקל, כשהוא עולה קלות ב-0.06% לרמה של 3.2760 שקלים (לעומת שער בסיס של 3.2742 שקלים). מוקדם יותר הבוקר נע שער הדולר בטווח שבין שפל יומי של 3.2653 שקלים לשיא של 3.2823 שקלים.

בשוק המתכות היקרות נרשמו ירידות חדות: הכסף איבד כ־3.5% ונסחר סביב 45.75 דולר לאונקיה, לאחר שנגע בשפל מאז אוקטובר 2025. במקביל, מחיר חבית נפט מסוג ברנט ירד לסביבות כ־90 דולר, בעקבות נתונים שהצביעו על עלייה של כ־5.3 מיליון חביות במלאי הנפט בארה"ב, למרות המשך התקיפות במצר הורמוז.

בשוק הסחורות נרשמו אתמול (ד') ירידות חדות במחירי הנפט, לאחר שנתוני מינהל המידע לאנרגיה בארה"ב (EIA) הצביעו על זינוק חד מהצפוי במלאי הנפט הגולמי והדלקים בשבוע שהסתיים ב-13 בנובמבר והגבירו את החששות מעודף היצע כאשר שני החוזים נמצאים בדרך לירידה חודשית של כ-20% על רקע עלייה ביצוא מהמזרח התיכון.

על פי הדוח, מלאי הנפט הגולמי בארה"ב זינק ב-3.4 מיליון חביות ל-417.8 מיליון חביות (לעומת תחזית אנליסטים לעלייה מזערית של 58 אלף חביות בלבד), מלאי הבנזין קפץ ב-5.2 מיליון חביות ל-215.9 מיליון (מול צפי ל-1.6 מיליון), ומלאי התזקיקים עלה ב-1.6 מיליון חביות ל-104.9 מיליון (לעומת צפי ל-1.3 מיליון). הירידות החדות יותר ב-WTI הרחיבו את הפער מול הברנט לרמתו הגבוהה מזה כשבועיים, מהלך שלדברי ג'ון גו מחברת האנליטיקה Sparta Commodities היה מתבקש: "עסקאות הארביטראז' של WTI לאסיה ולצפון-מערב אירופה נסגרו, ולכן תיקון חד יותר ב-WTI לעומת הברנט הוא תנועת המחירים הצפויה כדי לאפשר לחלון הארביטראז' להיפתח מחדש", ציין ל-CNBC והוסיף כי הצטברות המלאים בחוף המפרץ האמריקאי תורמת להרחבת המרווח.

מנגד, ההסלמה במלחמה בין ארה"ב לאיראן והשיבושים בשיט במצר הורמוז בולמים ירידות חדות עוד יותר - זאת לאחר תקיפה אמריקאית באי קשם, מתקפות נגד איראניות על בסיסים אמריקאיים בכווית ועל בחריין, פגיעות במכליות באזור המצר וחופי עומאן ושיגור כטב"מים חות'יים לעבר צינור הנפט מזרח-מערב בסעודיה. כפי שסיכמו זאת אנליסטים ב-LSEG ל-CNBC: "אף שההיצע האזורי עשוי להמשיך להתאושש דרך נתיבים חלופיים, נתוני הספנות העדכניים מצביעים על כך שחזרה לשגרה בזרימה דרך מצר הורמוז עדיין אינה אפשרית בתנאים הנוכחיים".

הבוקר, מחירי הנפט ביציבות יחסית, כאשר חבית נפט אמריקאי מסוג WTI נחלשת ב-0.06% לרמה של 83.2 דולר, בעוד חבית נפט מסוג ברנט עולה קלות ב-0.08% ל-92 דולר.

4. מאקרו

הבנק המרכזי של ארה"ב (הפד) נערך להמשך הידוק המדיניות המוניטרית - ומסמן לראשונה את מהפכת הבינה המלאכותית לא רק כמנוע צמיחה, אלא כגורם סיכון כפול לאינפלציה וליציבות הפיננסית. כך עולה מפרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) של חודש אוקטובר, שפורסם אמש (ד') בוושינגטון.

לפי הפרוטוקול, "כמעט כל המשתתפים העריכו כי תחת תחזיות הבסיס שלהם לאינפלציה ולשוק העבודה, צעדים נוספים להעלאת טווח היעד של ריבית הפד צפויים להיות הולמים, כדי להבטיח חזרה בזמן של האינפלציה ליעד של 2%". בישיבה עצמה הצביעה הוועדה ברוב של 10 מול 2 להותיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.75%-4%, כדי לאסוף נתונים נוספים לפני קבלת החלטה. שני המתנגדים להחלטה, נגידת הפד ליסה קוק ונשיאת הפד של קליבלנד בת' האמאק, דרשו להעלות את הריבית ב-0.25% כבר באוקטובר, ושניים מהמשתתפים בדיון אף העלו את האפשרות שתידרש העלאה גדולה יותר בישיבה הבאה, שתיערך בבדצמבר.

במוקד הדאגה של קובעי המדיניות עומד החשש כי לחצי האינפלציה במשק רחבים ומאיימים להתקבע. בפד בוחנים האם ההתייקרויות הנובעות מהמלחמה מול איראן (שפרצה בפברואר) וממדיניות המכסים של הנשיא דונלד טראמפ, אירועים שבדרך כלל נחשבים לזעזועי היצע זמניים שאינם מצדיקים תגובה מוניטרית, מחלחלים כעת לציפיות האינפלציה ולמחירי המוצרים והשירותים. נתוני המאקרו שפורסמו מאז ישיבת אוקטובר רק חיזקו את החשש: מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה באוקטובר ב-0.4% ומדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) עלה ב-0.3% - שניהם ב-0.1% מעל התחזיות, קצב המשקף אינפלציה שנתית הגבוהה מ-3%. עם זאת, בתחזית לטווח הבינוני, בכירי הפד עדיין מעריכים כי האינפלציה תרד בחדות במהלך 2027 ולאחריה, ככל שהשפעת הזעזועים הנוכחיים תתפוגג.

החלק הדרמטי ביותר בפרוטוקול הוקדש לתפקידה של הבינה המלאכותית בכלכלה ובשווקים. קובעי המדיניות קבעו כי הביקוש האדיר לתשתיות מחשוב, אנרגיה ושבבים הנלווה לפיתוח ה-AI מהווה "מקור מהותי לסיכון אינפלציוני".

מעבר להשפעה על המחירים, כלכלני הפד שסקרו את המצב בפני הוועדה הציגו תמרור אזהרה חריג בנוגע למבנה המימון של הענף. לדבריהם, "התחייבויות חכירה חוץ-מאזניות והסדרי מימון מעגליים בקרב חברות הקשורות ל-AI עלולים להעצים הפסדים אם התשואות על ההשקעות בתחום יאכזבו". מרבית חברי הוועדה ציינו כי החוב הקשור לענף הבינה המלאכותית צמח במהירות, וכי חלק ניכר ממנו גויס באמצעות "מבני מימון מורכבים ולא שקופים". כמה מהמשתתפים אף העירו כי החשיפות הפיננסיות הקשורות לתחום הופכות מרוכזות יותר ויותר בקרב מספר מצומצם של חברות - אמירה שמקבלת משנה תוקף על רקע הטלטלה בצמרת אנבידיה והנפקת הענק של אנתרופיק.

הטון הניצי של הפרוטוקול הצטרף לשורת התבטאויות חריפות של בכירי הפד בימים האחרונים. בריאיון שהעניק אתמול לרשת CNBC, העריך נגיד הפד כריסטופר וולר כי הבנק המרכזי עשוי להידרש להעלות את הריבית בשיעור מצטבר של 100 נקודות בסיס (1%) או יותר, כדי לצנן את האינפלציה. לדבריו, הפד חייב קודם כל "לקחת בחזרה" את שלוש הפחתות הריבית שבוצעו בשנה שעברה (מה שיחזיר את הריבית לטווח של 4%-4.25%), וככל הנראה להמשיך משם למעלה.

וולר שב וקרא לשקול העלאת ריבית חדה של 0.5% בדצמבר כדי 'לזעזע את הציבור' ולשבור את הפסיכולוגיה שלפיה אינפלציה של 3% היא הנורמה החדשה. הוא ציין כי יוכל לתמוך בשתי העלאות מתונות של 0.25% בדצמבר ובינואר, אך רק אם הפד יאותת על כך בבירור מראש - מהלך שיו"ר הפד, קווין וורש, מתנגד לו בשלב זה. קולות ניציים נשמעו גם מכיוונם של נשיא הפד של סנט לואיס, אלברטו מוסלם (שיצטרף לסבב המצביעים ב-2028), הצופה העלאה מצטברת של עד 1% עד אביב 2027, ושל נשיא הפד של שיקגו אוסטן גולסבי, שהזהיר כי הפד מסכן את אמינותו אם לא יפעל.

בשוקי ההון כבר הפנימו את שינוי הכיוון: לפי מדד FedWatch של בורסת הנגזרים CME, השווקים מתמחרים באופן מלא העלאת ריבית של 0.25% בישיבת דצמבר הקרובה (לצד הסתברות נמוכה של כ-5% למהלך חד של 0.5%), וכן סבירות גבוהה לשתי העלאות ריבית נוספות במהלך 2027. בבית המחקר הלונדוני TS Lombard אף מעריכים כי הריבית הסופית במחזור הנוכחי תגיע ל-5% - תחזית שמובילה אותם להמליץ למשקיעים לעבור למשקל חסר במניות ארה"ב לקראת השנה הבאה.

5. תחזית

הדוחות הכספיים שפרסמה השבוע אנבידיה - הראשונים בתולדותיה ב-33 שנות קיומה ללא המייסד והמנכ"ל ג'נסן הואנג, סיפקו הוכחה ניצחת לכך שהביקוש לשבבי בינה מלאכותית אינו מאט. הכנסות החברה ברבעון השלישי הפיסקלי (שהסתיים ב-25 באוקטובר) הוכפלו ב-103% ל-115.84 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים שעמדו על 109.3 מיליארד דולר. חטיבת מרכזי הנתונים לבדה הכניסה 107.6 מיליארד דולר - סכום העולה ברבעון אחד על ההכנסות השנתיות של המתחרות אינטל ו-AMD יחד - ותזרים המזומנים החופשי הגיע ל-43.8 מיליארד דולר. במקביל, העלתה החברה את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי ל-130 מיליארד דולר (מעל צפי השוק ל-125.3 מיליארד דולר), עדכנה כלפי מעלה את תחזית הצמיחה לשנה הפיסקלית הבאה מ-70% ל-75%, והוסיפה 150 מיליארד דולר לתוכנית הרכישה העצמית של מניותיה.

אלא שלמרות המספרים החזקים, מניית אנבידיה מחקה זינוק ראשוני ועברה לירידות, כשהיא משלימה נפילה של יותר מ-30% מאז תחילת אוקטובר. "זה כסף אמיתי, זה מזומן אמיתי, זה לא הייפ של AI", אמר קווין סימפסון מ-Capital Wealth Planning, אך סייג כי "מנקודת מבט של המניה, רבעון חזק אחד אינו אומר שהכל מוכן להמראה. ביצוע, ממשל תאגידי וכלכלה עדיין קובעים, והסיפור הזה רחוק מלהסתיים". ב-J.P. Morgan צופים תנודתיות גבוהה וב-Synovus Trust ציינו כי "קלפי הספק נערמו גבוה מדי". בלב הסערה עומדת עזיבתו של הואנג בעקבות פרשיות אישיות וחשש למעורבות ברשת ריגול סינית, פרשה שבגינה יעיד ב-1 בדצמבר בוועדות הקונגרס, לצד סירובו הנחרץ של יו"ר הדירקטוריון הארווי ג'ונס להחזירו לתפקיד. המנכ"לית הזמנית, קולט קרס, שידרה "עסקים כרגיל" והדגישה את תמיכת הלקוחות ויצרנית השבבים TSMC, מה שזיכה אותה באמון מצד Wedbush Securities ("אנבידיה היא יותר מאדם אחד - אפשר לקיים אנבידיה מצליחה גם בלי ג'נסן, פשוט צריך להיזהר מאוד את מי מגייסים"), אך ב-Emarketer קבעו כי "אפילו דוחות שוברי שיאים לא מצליחים להסיט את הזרקור ממשבר המנהיגות של אנבידיה", וב-Bernstein הזהירו כי "הדחתו של ג'נסן תהיה בעייתית".

מוקד אי-ודאות מרכזי נוסף נוגע לחשיפה לסין: אנבידיה הודיעה כי תפסיק לחלוטין למכור במדינה את שבבי ה-Hopper וכי תחזית ההכנסות שלה אינה כוללת מכירות למרכזי נתונים בסין, במקביל לתקנת ביניים שפרסם משרד המסחר האמריקאי לחסימת "גישה מרחוק" של חברות סיניות לשבבים אמריקאיים דרך מדינות שלישיות באסיה. ב-Seaport Research תקפו כי אנבידיה "לא עשתה דבר כדי להפיג את החששות הגוברים בנוגע למכירותיה למרכזי נתונים באסיה המספקים שירות למעבדות AI סיניות", וב-Wolfe Research נמנעו מלהעלות תחזיות משום שמוקדם מדי "להעריך במלואה את ההשפעה של מגבלות הייצוא, כמו גם את אי-הוודאות סביב עזיבתו של מנכ"ל בעל פרופיל כה גבוה".

במקביל, קרס אותתה על מעבר לריסון פיננסי בהשקעות באקו-סיסטם (לאחר שהחברה התחייבה בעבר למימון של יותר מ-100 מיליארד דולר לחברות כמו OpenAI ואנתרופיק): "ככל שהשוק מתבגר ומקורות הון נוספים הופכים זמינים, אנו בוחנים בקפדנות השקעות, התחייבויות וערבויות עתידיות". ב-Jefferies ציינו כי אף שעל הביקוש לאנבידיה "קשה לערער", מסלול הצמיחה תלוי בהמשך ההוצאות של מעבדות ה-AI המובילות - גורם שנמצא "במידה רבה מחוץ לשליטתה". בתוך כך, שולי הרווח הגולמי של אנבידיה צפויים לרדת זמנית ברבעון הנוכחי ל-71.5% (לעומת קרוב ל-75%) בשל התייקרות שבבי הזיכרון, והתחייבויות הרכש ארוכות הטווח של החברה זינקו בתוך רבעון אחד מ-366 מיליארד דולר ל-518 מיליארד דולר (מתוכם 203 מיליארד דולר לשנת הכספים 2028).

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