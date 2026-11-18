בשעה זו מקיימת צמרת ההנהלה של אנבידיה שיחת וידאו עם 43 אלף העובדים בעולם, בהם גם 6,200 העובדים בישראל - לראשונה מאז התפטרותו של המנכ"ל והמייסד ג'נסן הואנג ביום חמישי שעבר.

זמן קצר לאחר תחילת השיחה הודיעה המנכ"לית הזמנית קולט קרס, המשמשת כסמנכ"לית הכספים בחברה, כי העובדים יזכו להעלאת שכר ולפעימה נוספת של מניות שתוענק בחודש דצמבר, חודשים לפני המועד הענקה המקורי - כך לפי דיווח של אתר WIRED. "הדבר הטוב ביותר שאנחנו רוצים לעשות הוא לדאוג לכל עובד ועובדת שנמצאים כאן ולוודא שאתם מרגישים טוב לגבי החברה ושאתם לא צריכים לדאוג לחבילת השכר שלכם", אמרה קרס הערב.

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לפי עובדים ששוחחו עם המגזין, שאלות הקשורות לחבילת השכר היו לנפוצות ביותר מבין 700 שאלות שנשלחו להנהלה לקראת הפגישה, כאשר לאחריהן - שאלות הקשורות לשקיפות הדירקטוריון כלפי העובדים. פגישות החברה הוירטואליות (All hands) מתקיימות באנבידיה אחת לרבעון כאשר עד כה הן הובלו על ידי המנכ"ל הכריזמטי הואנג - וכמעט לא דלפו לתקשורת.

אלא שכעת, סופגת החברה משבר ניהולי - כשהדירקטוריון מחפש אחר מנכ"ל חדש, בעוד שהקודם מנהל קמפיין להשיבו לחברה. הלילה (רביעי) בעת שיחת המשקיעים הודיע הארווי ג'ונס, היו"ר הטרי של החברה, כי הואנג איננו נשקל על ידי החברה לחזרה לתפקיד המנכ"ל. לפי ההערכות בתעשייה, המועמדים הרציניים ביותר להחליפו הם סגן הנשיא איאן בק, האיש שחתום על "קודה", מערכת ההפעלה הפופולרית של אנבידיה, ורנה האס, מנכ"ל ARM, אך ההערכה היא כי גם לאחר מינוי מנכ"ל קבוע ילוו את אנבידיה מספר בכירים מבחוץ כדי לסייע לה בתהליך חילופי הגברי.