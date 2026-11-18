איל וולדמן, מייסד מלאנוקס והמנכ"ל לשעבר שמכר את החברה לאנבידיה ב-6.9 מיליארד דולר לפני כשבע שנים קורא לדירקטוריון החברה להשיב את המנכ"ל המודח: "קיימת אהדה רבה כלפי ג'נסן. הוא רוצה לחזור לתפקיד - ואי אפשר לדעת איך זה יסתיים", אמר הערב (רביעי) בראיון לקרן מרציאנו בחדשות 12. "כבר היו דברים מעולם - כמו השבתו של סם אלטמן ל- OpenAI לאחר הדחתו, ואני חושב שעוד לא נאמרה המילה האחרונה, והכל עדיין פתוח. הואנג הוא מנכ"ל טוב ואפשר לשקול להחזיר אותו".

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וולדמן הודה כי הוא עומד בקשר עם הואנג גם לאחר ההתפטרות שלו וכי "כחבר, אני מנסה להיות שם בשבילו. החלפנו כמה מילים בינינו אך לא אוכל לשתף אותן".

חבר הדירקטורים של אנבידיה, והיו"ר הארווי ג'ונס בראשו, הדגישו בפעם השנייה הלילה במהלך שיחת המשקיעים לאחר הגשת דוחות החברה כי הואנג איננו מתוכנן לשוב לתפקיד המנכ"ל. ג'ונס אמר כי "הואנג התפטר מרצונו בעקבות גילוי התנהגות שמנוגדת לקוד ההתנהגות, הסטנדרטים והנורמות התרבותיות של החברה".

הואנג מנהל קמפיין להשבתו ועודד בכירים רבים, בהם אילון מאסק, לקריאה לדירקטוריון להביע כלפיו גישה סלחנית. מעל ראשו של המייסד קיימת לא רק עננה של ניהול מערכת יחסים עם סמנכ"לית הכפופה לו ישירות, אלא גם חקירה בועדת החוץ של הקונגרס שבה הוא צפוי להשתתף החל מה-1 בדצמבר, ושבו יהיה עליו להסביר כיצד קרה שאליס הואנג, אחת הנשים איתן ניהל רומן, בנתה תחת אפו רשת הברחת שבבים לסין.

על תוצאות החברה שנחשפו הלילה שחשפו המשך צמיחה בהכנסות ועלייה ברווח הנקי אמר וולדמן כי "החברה תמשיך להיות חזקה בשורה העליונה והתחתונה שלה. מלאנוקס - אנבידיה ישראל - תמשיך לעשות הכי טוב שהיא יכולה ותמשיך לגדול כי הבינה המלאכותית תמשיך להגיע לעוד ועוד אספקטים של החיים שלנו". וולדמן איננו חושש מבועת AI. לדבריו, "AI היא לא בועה - אלא העתיד. אנחנו רק בתחילת הדרך של תחום הרובוטיקה החכמה, ונראה את הבינה המלאכותית נכנסת לעוד ועוד תחומי חיים".

וולדמן היה האיש שהקים ומכר את מלאנוקס, חברת שבבי השרתים בשלהי 2019 ב-6.9 מיליארד דולר לאנבידיה. לפי ההערכות - היו אלה אינטל ואנבידיה שהתחרו על רכישת החברה ודווקא היזם הכריזמטי מסנטה קלרה, הלבוש במעיל עור הוא זה ששכנע את ולדמן למכור לו את החברה. הואנג זיהה כבר בסוף העשור הקודם, עוד לפני עידן ה-AI החדש שנחנך עם השקת ChatGPT לפני 4 שנים - כי תקשורת בין שבבים היא מרכיב חיוני בתשתית של עיבוד בינה מלאכותית. המעבדים הגרפיים הבסיסיים מוגבלים ביכולת העיבוד, האחסון והזיכרון שלהם והם נדרשים "לדבר" עם יותר ויותר שבבים ושרתים אחרים כדי לבצע את פעולות העיבוד ברמה הנדרשת.