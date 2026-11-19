החברה הגדולה בבורסה בת"א, ענקית הסייבר פאלו אלטו, פרסמה הלילה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי הראשון של שנת 2027 (שהסתיים בסוף אוקטובר), והציגה תוצאות מרשימות, שהובילו לזינוק של 10% במסחר המאוחר.

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החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. הכנסות החברה זינקו ב-39% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-3.45 מיליארד דולר, גבוה משמעותית מממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 3.31 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) עלה ב-33% ל-881 מיליון דולר, או 1.05 דולר למניה, ועקף צפי השוק שעמד על 0.97 דולר למניה.

ההכנסות השנתיות החוזרות מ"אבטחת הדור הבא" (NGS ARR), קפצו ב-66% ל-9.73 מיליארד דולר, וצבר ההזמנות קפץ ב-35% ל-21 מיליארד דולר.

העלאת תחזיות "מהותית"

ענקית הסייבר, שנסחרת לפי שווי של 278 מיליארד דולר, לא הסתפקה בכך והעלתה את התחזיות "בצורה מהותית" לדבריה, כיוון שלמרות שהרבעון הראשון נחשב עונתית חלש היא פתחה את השנה "חזק מאוד".

כך, פאלו אלטו צופה כעת כי הכנסותיה בשנת 2027 ינועו בטווח של 14.52-14.57 מיליארד דולר (צמיחה של 26%-27%), מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 14.17 מיליארד דולר. בתחזית הרווח השנתית צופה החברה 4.26-4.30 דולר למניה - נתון הגבוה לא רק מממוצע התחזיות בשוק (4.18 דולר), אלא אף מהתחזית האופטימית ביותר מבין 52 האנליסטים המסקרים את המניה (4.24 דולר), לפי יאהו פייננס.

התוצאות הטובות צפויות להגיע כבר ברבעון השני של השנה הפיסקלית כאשר פאלו אלטו מספקת תחזית חזקה מהצפוי, להכנסות של 3.53-3.55 מיליארד דולר, צמיחה של 36%-37%, והרבה מעל הצפי בשוק ל-3.42 מיליארד דולר. כמו כן היא צופה רווח מתואם של 1.01-1.03 דולר למניה.

עסקה גדולה נוספת ב-4.5 מיליארד דולר במניות

במקביל לדוחות, חתמה פאלו אלטו נטוורקס על הסכם לרכישת חברת הבינה המלאכותית Applied Compute תמורת 4.5 מיליארד דולר בעסקת מניות. החברה מפתחת פלטפורמה לאימון והרצה של מודלי בינה מלאכותית בעלי משקולות פתוחים (open-weight AI models). לדברי מנכ"ל פאלו אלטו ניקש ארורה, המהלך נועד לאפשר לפאלו אלטו לספק ללקוחותיה מודלי AI מאובטחים ולהאיץ את אימוץ הבינה המלאכותית בארגונים על רקע התגברות איומי הסייבר.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון הפיסקלי השלישי של 2027 בכפוף לאישורים רגולטוריים. ארורה ציין כי החברה נחשפה ליכולות של Applied Compute כלקוחה פוטנציאלית בעצמה. נזכיר כי רק לאחרונה רכשה פאלו אלטו את חברת הסייבר הישראלית סייברארק ביותר מ-20 מיליארד דולר.