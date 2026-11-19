ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס (Palo Alto Networks), שהקים הישראלי ניר צוק, סיכמה על רכישת סטארט-אפ הבינה המלאכותית האמריקאי Applied Compute תמורת 4.5 מיליארד דולר בעסקת מניות, כך דווח אתמול בלילה (ד') בוול סטריט ג'ורנל. החברה הנרכשת, שהוקמה רק בשנה שעברה בידי שלושה עובדים לשעבר של OpenAI, מתמחה בהתאמת מודלי בינה מלאכותית לצורכיהם של ארגונים. בין המשקיעים בה נמנה גם כדורסלן העבר עומרי כספי, שעשוי ליהנות מאקזיט משמעותי במיוחד.

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כספי, מייסד קרן ההון סיכון Swish Ventures, נכנס להשקעה ב-Applied Compute כבר בשלבים המוקדמים של פעילותה, והשקיע בה באמצעות שלושה מסלולים: קרן הסיד, קרן ההמשך (Opportunity) וכלי השקעה ייעודי (SPV). ההשקעה עשויה להתברר כאחת העסקאות המוצלחות של הקרן, לנוכח הזינוק בשווי החברה בתוך כשנה וחצי בלבד. היקף השקעותיו של כספי אינו ידוע, אך שווי הרכישה, 4.5 מיליארד דולר, גבוה בעשרות מונים מהשווי שבו גייסה החברה הון בתחילת דרכה, ועשוי לתרגם את השקעות הקרן לרווחים של עשרות מיליוני דולרים.

מחיר הרכישה גבוה ב-1.25 מיליארד דולר מהשווי שנקבע

Applied Compute, שבסיסה בסן פרנסיסקו, מסייעת כאמור לחברות לאמן ולהפעיל מודלים של בינה מלאכותית המותאמים לצורכיהן, תוך שימוש במידע הארגוני שלהן. החברה מתמקדת במודלים בעלי משקולות פתוחות (Open-weight), המאפשרים למשתמשים להוריד ולשנות את הערכים המספריים הקובעים את אופן פעולתם. כך יכולים ארגונים להתאים מודלים קיימים למשימות ייעודיות, במקום להסתמך רק על מודלים סגורים שמציעות חברות הבינה המלאכותית הגדולות.

הרכישה מגיעה שבועות ספורים בלבד לאחר ש-Applied Compute השלימה סבב גיוס של 350 מיליון דולר לפי שווי של 3.25 מיליארד דולר. בין המשקיעים שהשתתפו בגיוס נמנים אלעד גיל, קרנות ההון סיכון קליינר פרקינס, לוקס קפיטל והאנאבי קפיטל, לצד אנבידיה וקרן ההשקעות בלאקסטון.

מחיר הרכישה גבוה ב-1.25 מיליארד דולר מהשווי שנקבע בגיוס האחרון, ומשקף עלייה של כ-38% בתוך שבועות ספורים. הזינוק חד עוד יותר בהשוואה לשלבי הגיוס הראשונים: ביוני 2025 גייסה החברה כ-17 מיליון דולר בסבב סיד, ובאוקטובר אותה שנה השלימה סבב נוסף לפי שווי של כ-500 מיליון דולר.

בתחילת החודש דיווחה Applied Compute כי הגיעה לקצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר

פאלו אלטו יוצאת מגבולות הסייבר

עבור פאלו אלטו, העסקה מסמנת התרחבות משמעותית מעבר לשוק אבטחת הסייבר. בראיון לוול סטריט ג'ורנל אמר מנכ"ל החברה, ניקש ארורה, כי מדובר במהלך של "יציאה אל מחוץ לתחום הסייבר". הרכישה צפויה לאפשר לחברה להציע לארגונים כלים להתאמה ולהפעלה מאובטחת של מודלי בינה מלאכותית, לצד פתרונות אבטחת המידע הקיימים שלה. מנכ"ל Applied Compute ואחד ממייסדיה, יאש פאטיל (Yash Patil), צפוי להצטרף להנהלת פאלו אלטו עם השלמת העסקה ולכהן כמנהל בינה מלאכותית ראשי משותף. העסקה צפויה להיסגר במהלך 2027.