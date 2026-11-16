בתחילת שנת 2025 נכנס יצחק תשובה למסדרונות ישראכרט. הוא אמנם קיבל לידיו את החברה הכי גדולה בשוק כרטיסי האשראי, אך גם את זו שידועה בחוסר יעילות מסוים. התקווה לשיפור הביצועים של ישראכרט הביאה לזינוק חד במניה עד לשיא כל הזמנים. אלא שככל שעברו החודשים, המניה הלכה ואיבדה את המומנטום. שווי השוק של החברה עומד כיום על מעט פחות מ־3.6 מיליארד שקל, נמוך מהשווי ברכישה, ואחרי שהחברה איבדה שליש מהשווי רק מתחילת השנה.

כעת, כך נראה, מגיע שלב ניקוי האורוות. ישראכרט, שמנוהלת על ידי איתמר פורמן הודיעה היום (ב') על קיצוץ דרמטי במצבת העובדים, לצד גיוס הון במאות מיליוני שקלים. הדוחות שפורסמו לרבעון השלישי הציגו את הדחיפות של המהלכים: החברה רשמה חיתוך חד של 46% בשורת הרווח הנקי ל־20 מיליון שקל. גם בנטרול סעיפים חד־פעמיים, ירד הרווח ב־ 43% ל־55 מיליון שקל.

● פרויקט הדגל של מבנה בת"א לא מצליח למכור דירות

● 8.5 מיליארד שקל רווח בריבית יורדת: האם התחזית של הפועלים תתממש?

ישראכרט תצמצם 320־370 משרות, במסגרת תוכנית פרישה מרצון שתצא לפועל בשנה הבאה. מדובר בכחמישית (18%) מכוח האדם, לפי היקף המועסקים בסוף 2025. לפי הערכת החברה, התוכנית, יחד עם צעדים נוספים, תביא לחיסכון שנתי של כ־100 מיליון שקל כבר ב־2027. העלות החד־פעמית, 45 מיליון שקל לפני מס, נרשמה ברבעון השלישי והיא אחת הסיבות לצניחה ברווח.

איזה עובדים צפויים לעזוב?

האם זו תוכנית שהייתה ידועה מראש, או שזו תגובה להתרחבות המואצת? כנראה גם וגם. בענף אומרים כי לא היה זה סוד שבישראכרט יש "שומנים ארגוניים". בסוף 2025 היו בישראכרט 2,034 משרות, פער משמעותי מול חברות האשראי האחרות שם הנתון עומד על כ־1500.

לפי ההערכות בענף, לצד החלפה צפויה של חלק מהמוקדנים המסורתיים בכלי AI, הקיצוץ צפוי לגעת גם בחלק לא מבוטל מעובדי המטה והתפעול. בדרג הבכיר כבר בוטלו שתי חטיבות עצמאיות ושלושה חברי הנהלה סיימו את תפקידם.

פורמן עצמו אמר בשיחת המשקיעים כי התייעלות הייתה יעד שהציב לעצמו מאז שנכנס לתפקיד: "אני כבר שלושה רבעונים בישראכרט... כבר במפגשים הקודמים וברבעונים הקודמים דיברנו על זה שאנחנו שמים פוקוס מאוד גדול על הצמיחה ועל השיפור בהכנסות שלנו… יחד עם זאת, גם אז אמרתי, ועכשיו זה גם מגיע לידי ביצוע בצורה מאוד משמעותית: שמים פוקוס מאוד גדול על היעילות התפעולית שלנו... למעשה, זאת אחת מהמשימות העיקריות שלקחתי על עצמי".

עם זאת, גורם בכיר בענף מציין שעלות התוכנית, 45 מיליון שקל לפרישה של יותר מ־300 עובדים, מלמדת שמדובר בזוטרים יחסית. לדבריו, "בפרישה מרצון במערכת הבנקאית מדברים בדרך כלל על מיליון שקל לפחות לעובד. העלות הנמוכה, פחות מ־150 אלף שקל לעובד בממוצע, מלמדת שחלק ניכר מהעובדים שיעזבו הם צעירים או עובדים חיצוניים". מנגד, גורמים בענף מעריכים כי העלות הנמוכה לא בהכרח מלמדת על הדרגה של העובדים, אלא על האם הם מאוגדים בוועד העובדים, ולכן הפיטורים דורשים פחות פיצויים.

הפעם האחרונה שתשובה יוכל לעזור?

במקביל לפרידה ממאות עובדים, החברה הודיעה על מהלך של הנפקת זכויות במטרה לגייס כ־300 מיליון שקל. המהלך נועד להמשיך ולסייע לצמיחה, בין היתר באמצעות מועדון פלייקארד. בחברה הסבירו כי הגיוס נעשה "במסגרת היערכותה לקפיצת המדרגה הבאה, מטרות הנפקת הזכויות הינן המשך הרחבת בסיס הלקוחות והכרטיסים, המשך הגדלת המחזורים וההכנסות, והמשך צמיחת תיק האשראי לעסקים ולפרטיים".

אמנם המהלך נועד לאפשר לחברה לצמוח תוך עמידה בתנאים של בנק ישראל, אך גורם בשוק מציין שמדובר במהלך שכנראה לא יוכל לחזור על עצמו. לפי ההודעה, אם בעלי מניות אחרים לא ישתתפו בהנפקה, קבוצת דלק תגדיל את חלקה עד לאחזקה של 45%. זה המקסימום שניתן, מעליו תשובה יצטרך להגיש הצעת רכש לכלל בעלי המניות, צעד שעלול להיות יקר.

עוקפים את התחזיות בפלייקארד

אבל בין הנתונים הפחות טובים בדוח הכספים, בישראכרט חזרו שוב ושוב על ההצלחה של עסקאת פלייקארד. בחברה צופים כי המועדון יוסיף לשורה התחתונה 120־160 מיליון שקל בשנה (לפני מס), וכעת גם שיפרו את תחזית ההוצאות העודפות בגין הרכישה מ־110־150 מיליון שקל בצפי המקורי, ל־70־100 מיליון כיום, במקביל להתמתנות בעודף ההוצאות בשנת 2027. "אנחנו עם כ־390 אלף כרטיסים", אמר פורמן בשיחת המשקיעים. "זה מעל התחזיות שלנו".

עם זאת, הגורם עימו שוחחנו חושש שמדובר בתחזיות "אופטימיות מאוד, עד כדי לא סבירות בעליל". לדבריו, אם מביאים בחשבון גם את המענקים שישראכרט העבירה לאל על, החברה צפויה להפסיד על המועדון לאורך עשר השנים הקרובות, "וזה הגיוני רק אם אתה אומר: אני מביא את הלקוחות ועושה איתם משהו אחר, אולי בנק".

ברבעון השלישי עלו הכנסות ישראכרט ב־10% והסתכמו במיליארד שקל, לראשונה מעל רף המיליארד. מחזור העסקאות הגיע לשיא של כ־80 מיליארד שקל, ותיק האשראי טיפס ב־21% בתוך שנה ל־13.5 מיליארד שקל. מנגד, ההוצאות בגין הפסדי אשראי זינקו ב־71% ל־77 מיליון שקל.