לפני שנה וחצי בנק הפועלים פרסם תחזית שנראתה שאפתנית במיוחד: רווח נקי של 8.5־9.5 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2025־2026. בזמנו, קשה היה לראות את התחזית הזו מתממשת, הריבית עמדה לפני מספר הורדות וגם האינפלציה התמתנה.

בשנת 2025 כבר ראינו את הבנק עוקף את הציפיות ומגיע לרווח שיא של 9.8 מיליארד שקל, אך אז הריבית ירדה פחות מהצפוי (פעם אחת במקום צפי ל־3 הורדות). השנה, ללא ספק הגיע האתגר האמיתי. הריבית ירדה ל־3.25% והאינפלציה צנחה לקצב שנתי של 1.1% נכון לאוקטובר.

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במבט ראשון נראה שבנק הפועלים מסמן את תחילתה של החזרה לנורמליות בגזרת הבנקים, אחרי שנים של שיאים פנומנליים ברווחיות ובהכנסות בצל העלאות הריבית. הפעם, ההכנסות, הרווחים והתשואה להון נשחקו. ועדיין, בשוק מסבירים כי יש סיבות לאופטימיות, והבנק אף מתקרב ליעד שהציב לעצמו.

בנק הפועלים בראשות המנכ"ל ידין ענתבי הציג רווח של כ־2.4 מיליארד שקל ברבעון השלישי של השנה. אמנם מדובר בירידה של 14% מהרבעון המקביל אשתקד, אבל בנטרול הכנסה חד פעמית שנרשמה ברבעון ההוא, שיעור השינוי נותר יציב. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, השורה התחתונה עמדה על כמעט 7 מיליארד שקל, אמנם 10% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד, ו־5% בנטרול תנודות חד פעמיות - ועדיין, מדובר במרחק של 1.5 מיליארד שקל מלעמוד באותו יעד שאפתני בסוף השנה.

לפי הבנק, הרווחיות הנמוכה יותר הושפעה מהפחתות הריבית שביצע בנק ישראל במהלך השנה החולפת, השינויים באינפלציה בין הרבעונים והגידול במס המיוחד על הבנקים. מנגד תרמו לתוצאות הצמיחה בפעילות, הקיטון בהוצאות, בין היתר בשל מהלך ההתייעלות הענק בבנק שכלל תוכנית פרישה מרצון ל־770 עובדים) וההוצאה הנמוכה יותר להפסדי אשראי. ההשפעה השנתית של המס המיוחד על הרווח הנקי צפויה להגיע לכ־950 מיליון שקל, שהם 1.4% במונחי תשואה להון.

3 דברים שחשוב לדעת על דוחות הפועלים 2.4 מיליארד שקל

היקף הרווח הנקי ברבעון, ירידה של 0.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

*בנטרול הוצאה חד פעמית 1.2 מיליארד שקל

הדיבידנד שיחולק הרבעון (50% מהרווח),

מתוכו 946 מיליון שקל במזומן והשאר ברכישה עצמית של מניות 6.2 מיליארד שקל

הההכנסות ברבעון, ירידה של 8% לעומת אשתקד.

בעיקר בשל ירידה בהכנסות מריבית

גם בגזרת התשואה על ההון משתקפת תמונה דומה. בנק הפועלים צפה תשואה על ההון של 13%-14% לפני שנה וחצי. כעת, נראה שהתחזית פגעה בדיוק: תשואה על ההון של 14% גם ברבעון הנוכחי וגם בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה. אמנם מדובר בירידה משמעותי מהרבעון המקביל (17.6% או בנטרול רווח חד פעמי 15.2%) ועדיין, בדיוק במקום שהבנק תכנן. המנכ"ל ענתבי הביע שביעות רצון מהתוצאות ואמר כי הן "תוצאות חזקות משקפות את המשך מגמת הצמיחה ואיכות תיק האשראי".

פערי הריביות מצטמצמים

ואכן, נראה שהסיפור כולו משתקף בתיק האשראי. תיק האשראי צמח בכ־15.4% בתוך שנה ל־553.2, ובכל זאת הכנסות הריבית נטו ירדו ב־3.7% ל־4.65 מיליארד שקל ברבעון. כלומר, יש ירידה במרווחי האשראי והבנק כן מגלגל לפחות חלק מהורדת הריבית ללקוחות. הגידול ביתרות האשראי קיזז את הפגיעה הזו חלקית.

מה שסייע לבנק בגזרה הזו הוא גידול בהיקף הפיקדונות, למרות הורדת הריבית שהפכה את האפיק הזה לפחות משתלם עבור הלקוחות. פיקדונות הציבור בבנק גדלו ב־7.9% בתוך שנה ל־637.2 מיליארד שקל בסוף הרבעון השלישי.

בנוסף, גם כרית הביטחון של הבנק הולכת ומצטמצמת - ההוצאה להפסדי אשראי ירדה ברבעון ל־167 מיליון שקל, פחות מחצי מהסכום של הרבעון המקביל, גם במבט על תשעת החודשים האחרונים רואים ירידה בשיעור דומה לכ־500 מיליון שקל. לדברי הבנק, הירידה משקפת קיטון בהפרשות הקבוצתיות ובמחיקות האוטומטיות, על רקע שיפור בחלק ממדדי הסיכון ובחלק מהתחזיות המאקרו־כלכליות.

אנליסט הבנקים, ליאור שילה מבית ההשקעות אי.בי.אי ציין כי מדובר בדוח שעמד בצפי שלו. "איכות התוצאות טובה. הירידה בריבית ובתרומת המדד ממשיכה להביא לנורמליזציה ברווחיות, אך מנגד צמיחת האשראי נותרת גבוהה".

מה שמסייע לתחושת היציבות הזו הוא גם חלוקת הדיבידנד הנדיבה של הבנק - 1.2 מיליארד שקל ברבעון, מתוכו סכום של 946 מיליון שקל ישולם כדיבידנד במזומן בתחילת דצמבר והיתרה יוקצו לרכישה עצמית של מניות.

מבט קדימה: שיפור ברווח הנקי

במבט קדימה על תוצאות הבנקים, אומר עמית פדרמן, סמנכ"ל ראש תחום מוסדות פיננסיים במידרוג, "המשך הצמיחה באשראי לציבור, תוך שמירה על איכות נכסים טובה ועל שיעורים נמוכים של הוצאות להפסדי אשראי, צפוי להמשיך ולתמוך ברווחיות הבנקים. זאת, לצד הירידה הצפויה בהיטל המס המיוחד בשנת 2027 והמשך תהליכי ההתייעלות במערכת הבנקאית, אשר עשויים לתרום לשיפור ברווח הנקי".