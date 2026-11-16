תפוסה של 81.2% במשרדים בישראל, שחיקה בשיעור הרווח מפעילות ההשכרה ומלאי של יותר ממאה דירות לא מכורות בפרויקט הסוללים בתל אביב: דוחות מבנה נדל״ן לרבעון השלישי של 2026 מצביעים על חולשה בכמה מתחומי פעילותה, לצד גידול בהכנסות מהנכסים המניבים. החברה, בניהולו של עוזי לוי, רשמה עלייה של כ-11% ב-NOI, אך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-61%, לכ-50.2 מיליון שקל, לעומת כ-128.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

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בתיק המשרדים המאוחד של מבנה בישראל, הכולל 67 נכסים, כמעט חמישית מהשטחים פנויים. שיעור התפוסה עמד בסוף ספטמבר על 81.2%, לעומת 80.7% בסוף יוני. כלומר, ברבעון האחרון נרשם שיפור קל, אבל נותר היקף משמעותי של שטחים שטרם אוכלסו. הנתון כולל את משרדי הסוללים ואת פארק המדע וההייטק בחיפה, שבנייתם הושלמה ברבעון הראשון של השנה והם עדיין בתהליכי אכלוס.

התפוסה בכלל נכסי החברה בישראל עמדה בסוף ספטמבר על 91.8%, לעומת 92.7% בסוף 2025. בנטרול שני הפרויקטים החדשים, היא עמדה על 93.3%. חשוב לציין - בעוד שבמשרדים התפוסה נמוכה יחסית, בנכסי התעשייה והלוגיסטיקה היא הגיעה ל-97.3%, ובנכסי המסחר ל-91.2%.

גם בפעילות ההשכרה בישראל, שבה ההכנסות גדלו, נרשמה שחיקה בשיעור הרווח: ההכנסות משכירות ודמי ניהול עלו ברבעון ב-11.7%, לכ-288.1 מיליון שקל, לעומת כ-257.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. הוצאות האחזקה עלו בקצב מהיר יותר, של 20.4%, לכ-69.7 מיליון שקל, לעומת כ-57.9 מיליון שקל. לפי חישוב מנתוני הדוח, שיעור הרווח מהשכרה וניהול בישראל, לאחר הוצאות האחזקה ולפני הוצאות נוספות, ירד מכ-77.6% לכ-75.8%.

בפעילות המגורים, קצב המכירות בסוללים ממשיך להיות איטי: בפרויקט, הכולל שני מגדלים ובהם 360 דירות, נחתמו ברבעון השלישי שלושה חוזי מכר בלבד, לאחר שני חוזים ברבעון השני. מסוף ספטמבר ועד מועד פרסום הדוח לא נחתם חוזה נוסף. בסך הכול נמכרו בפרויקט 253 דירות, כך שנותרו 107 דירות ללא חוזי מכירה. מדובר על כמעט 30% מהדירות, אף שבנייתו הושלמה.

מבנה מחזיקה ב-75% מחלק המגורים בפרויקט, לצד תדהר. חלקה במלאי הלא מכור רשום בספרים בכ-236 מיליון שקל. במקביל, אומדן ההכנסות הכולל ממגורי הסוללים הופחת לכ-1.415 מיליארד שקל, לעומת כ־1.442 מיליארד שקל בסוף יוני, ירידה של כ-26.5 מיליון שקל. בכלל פעילות המגורים מציגה החברה יתרה של 434 דירות למכירה בארבעה פרויקטים.

הרווח הנקי ירד בחדות

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות ממכירת דירות וקרקעות למגורים בכ-103.6 מיליון שקל, ירידה של 63.8% לעומת כ־286.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הגולמי מהפעילות ירד בכ-56%, לכ-36.1 מיליון שקל, לעומת כ-82 מיליון שקל. ברבעון השלישי לבדו ירדו ההכנסות ב-13.7%, לכ-48.1 מיליון שקל.

את הירידה ברווח הנקי מסביר במידה רבה הפסד חשבונאי של כ-74 מיליון שקל, שנרשם עם מכירת הנכס האחרון בקנדה וסיום הפעילות במדינה. מדובר בהעברת הפרשי תרגום מטבע שנצברו בקרן הון לדוח הרווח וההפסד, ללא הוצאת מזומנים מקבילה ברבעון.

רווחי השערוך ירדו: עליית שווי הנדל״ן להשקעה הסתכמה ברבעון בכ-64 מיליון שקל, לעומת כ-107 מיליון שקל ברבעון המקביל. מנגד, הוצאות המימון נטו ירדו לכ-119 מיליון שקל, לעומת כ-159 מיליון שקל, בין היתר בשל התמתנות עליית המדד. מתחילת השנה ירד הרווח הנקי לבעלי המניות ב-41.6%, לכ-321.1 מיליון שקל, לעומת כ-550 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

מצד שני, ה-NOI, ההכנסות מהשכרת נכסים בניכוי הוצאות הפעלתם, הסתכם ברבעון בכ-241 מיליון שקל, לעומת כ-218 מיליון שקל. ה-NOI מנכסים זהים בישראל עלה בכ-3.4%. הגידול הכולל נתמך באכלוס משרדי הסוללים, ואילו השיפור בנכסים הזהים נבע מהשכרות נוספות, מעלייה בדמי השכירות בחידושי חוזים ומההצמדה למדד.

ה-FFO לפי גישת ההנהלה, המכונה בחברה AFFO ונועד לשקף את הרווח השוטף בנטרול שערוכים ורכיבים נוספים, עלה בכ-13%, לכ-178 מיליון שקל. הוצאות הנהלה, מכירה ושיווק ירדו לכ-31 מיליון שקל, לעומת כ-34 מיליון שקל. במשרדי הסוללים הגיע שיעור השיווק לכ-80%, ולפי החברה, באכלוס מלא הם צפויים להניב NOI שנתי של 109-115 מיליון שקל.

מבנה הותירה את התחזית השנתית ללא שינוי: NOI של 930-950 מיליון שקל ו-FFO לפי גישת ההנהלה מנכסים מניבים של 660-680 מיליון שקל. הדירקטוריון אישר דיבידנד נוסף של 75 מיליון שקל, לאחר חלוקה של כ-250 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים. החוב הפיננסי נטו עמד בסוף ספטמבר על כ-7.9 מיליארד שקל.