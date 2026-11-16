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שוק ההון והשקעות יוסי סגול, מבעלי השליטה לשעבר בכתר, מצטרף למרוץ לרכישת כאל
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כאל

יוסי סגול, מבעלי השליטה לשעבר בכתר, מצטרף למרוץ לרכישת כאל

יוסי סגול, בן הדור השני ולשעבר מבעלי השליטה בחברת כתר, הביע התעניינות ברכישת חברת האשראי כאל, במרוץ שהולך ונהיה צפוף • כל רוכש פוטנציאלי של כאל יידרש להוביל אסטרטגיה חדשה לחברה, בעידן שבו שלושה בנקים דיגיטליים עתידים להתחיל לפעול בישראל, והתחרות בענף האשראי הולכת ומתגברת

חזי שטרנליכט 08:46
בניין כאל / צילום: טלי בוגדנובסקי
בניין כאל / צילום: טלי בוגדנובסקי

יוסי סגול בוחן הצטרפות למרוץ לרכישת כאל, כך אישר גורם המכיר את הפרטים. סגול, בן הדור השני ולשעבר מבעלי השליטה בחברת כתר, המייצרת את מוצרי הפלסטיק המפורסמים, הביע התעניינות ברכישת חברת האשראי במרוץ שהולך ונהיה צפוף. סגול עשוי לגבש קבוצה עם קרנות השקעה פרטיות מארה"ב, שם כיהן בעבר בתור מנכ"ל פעילות כתר בצפון אמריקה (ארה"ב, קנדה ומקסיקו).

לאחר ההפסד בשנה שעברה: כאל עם רווח של 99 מיליון שקל ברבעון
דיסקונט מתניע מחדש את מכירת כאל. אלה המועמדים המובילים

סגול הקים חברת השקעות בשנה האחרונה עם אבי קמינסקי, בשם קיי.סי פרטנרס שהשקיעה ופעלה להשביח חברות ישראליות שונות. במקרה של כאל, בנק דיסקונט חייב למכור את החברה עד אפריל הקרוב אלא אם יקבל אורכה (שככל הנראה תגיע) מהממשלה והכנסת. הרגולטורים רואים בעין חיובית מתן אורכה נוספת לבנק, שמכירת כאל לקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הביטוח הראל של משפחת המבורגר, כשלה לפני מספר חודשים.

שוויה של כאל הוערך בעד 4 מיליארד שקל, והיו הערכות שהשווי יופחת על ידי רוכשים חדשים בשל השינויים בשוק כרטיסי האשראי. כאל איבדה את מועדון פלייקארד לישראכרט, וזו הודיעה הבוקר על תוכנית התייעלות דרמטית. כך שכל רוכש פוטנציאלי של כאל יידרש להוביל אסטרטגיה חדשה לחברה, בעידן שבו שלושה בנקים דיגיטליים עתידים להתחיל לפעול בישראל, והתחרות בענף האשראי הולכת ומתגברת.

עד כה נודע כי קבוצת יוניון-הראל בוחנת הכנסת קרן השקעות פרטית לקבוצה כדי להתמודד מחדש, גיל אגמון בעל השליטה בדלק רכב שוקל את רכישת כאל, וגורמים נוספים בוחנים הקמת קבוצות או רכישה של חברת האשראי.