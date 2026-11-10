חברת כרטיסי האשראי, כאל, בשליטת בנק דיסקונט , ובניהולה של יפית גריאני, רשמה ברבעון השלישי של 2026 רווח נקי של 99 מיליון שקל, לעומת הפסד של 88 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד אשתקד נבע בעיקר מאירוע חד-פעמי, בעיקר הפרשה בגין פסק דין שומות המע"מ שהשפיעה לשלילה על כלל חברות האשראי. בניכוי ההפרשות הסתכם הרווח באותו רבעון ב-90 מיליון שקל. כלומר, במונחים מתואמים הרווח עלה בכ-10%.

● 4 מנכ"לי חברות ביטוח בוויכוח: "כסף עובר ממי שהפסיד למי שיפסיד"

● פלאפון חתמה על הסכם לרכישת Wecom תמורת כ-265 מיליון שקל

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-889 מיליון שקל, עלייה של 2% לעומת הרבעון המקביל. ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי עלו ב-2% ל-610 מיליון שקל, והכנסות הריבית נטו עלו ב-6% ל-266 מיליון שקל, על רקע הגידול בפעילות האשראי.

סך ההוצאות ירד ל-750 מיליון שקל, לעומת 980 מיליון שקל ברבעון המקביל, שכלל את ההוצאות החד-פעמיות. הוצאות התפעול ירדו ל-318 מיליון שקל מ-471 מיליון, והוצאות המכירה והשיווק ירדו ל-221 מיליון שקל מ-300 מיליון. ההוצאות בגין הפסדי אשראי נותרו יציבות ועמדו על 59 מיליון שקל, והתשלומים לבנקים הסתכמו ב-120 מיליון שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה כאל רווח נקי של 281 מיליון שקל. זה יותר מפי שלושה מהרווח בתקופה המקבילה (82 מיליון שקל), ויותר מכפליים מהרווח בכל שנת 2025 (129 מיליון שקל). ההכנסות בתקופה עלו ב-5% ל-2.5 מיליארד שקל, וההוצאות בגין הפסדי אשראי עלו ב-10% ל-190 מיליון שקל. נציין כי רווחי הרבעון השני כללו רכיב חד-פעמי של כ-18 מיליון שקל נטו מהחזר מענקי שיווק.

השקת פלייאול והיערכות מחודשת למכירה

התוצאות מתפרסמות בתקופה רגישה לחברה. באפריל עבר מועדון פלייקארד הנוסע המתמיד של אל על מכאל לישראכרט, וכאל השיקה מועדון חדש בשם פלייאול. במקביל, בתחילת החודש פקע ההסכם למכירת כאל לקבוצת יוניון של ג'ורג' חורש ולהראל השקעות, לפי שווי של עד 4 מיליארד שקל, לאחר שהעסקה לא הושלמה עד המועד האחרון, 1 בנובמבר. הממונה על התחרות התנתה את אישור העסקה, בין היתר, במכירת החזקות יוניון בסופר-פארם.

דיסקונט מחזיק בכ-72% ממניות כאל, והבנק הבינלאומי מחזיק ב-28% הנותרים. לפי החוק, דיסקונט נדרש להיפרד מהחזקותיו בחברה עד אפריל 2027, ככל שלא יקבל אורכה מהממשלה שתוקם. כפי שפורסם הוא נערך לפתיחת חדר מידע למכירהת מניותיו לקבוצות מחודשות המתמודדים נוספים.