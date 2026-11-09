פלאפון חתמה על הסכם לרכישת Wecom תמורת כ-265 מיליון ש"ח

פלאפון הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת פעילות התקשורת של חברת Wecom. החתימה על ההסכם מגיעה לאחר השלמת בדיקת הנאותות וניהול משא ומתן בין הצדדים שהתקיים בחודשים האחרונים.

העסקה צפויה לחזק משמעותית את פעילות הסלולר של הקבוצה. להערכת בזק, רכישת הפעילות והסינרגיות הצפויות ממנה יובילו לחיסכון משמעותי של כ-50 מיליון שקלים בטווח הקצר, בעיקר בהוצאות תפעוליות. בטווח הארוך צפוי החיסכון להגיע עד לכ-100 מיליון שקלים, הודות להתייעלות בעלויות הרשת והתדרים.