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שוק ההון והשקעות פלאפון חתמה על הסכם לרכישת Wecom תמורת כ-265 מיליון ש"ח
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פלאפון

פלאפון חתמה על הסכם לרכישת Wecom תמורת כ-265 מיליון ש"ח

מנכ"ל פלאפון, אילן סיגל, הוביל את החתימה על מזכר ההבנות לאחר משא ומתן ממושך • העסקה צפויה להניב לבזק חיסכון תפעולי של עשרות מיליוני שקלים בטווח הקצר ועד 100 מיליון שקל בטווח הארוך

שירות גלובס 17:58
משרדי פלאפון / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky
משרדי פלאפון / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky

פלאפון הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת פעילות התקשורת של חברת Wecom. החתימה על ההסכם מגיעה לאחר השלמת בדיקת הנאותות וניהול משא ומתן בין הצדדים שהתקיים בחודשים האחרונים.

העסקה צפויה לחזק משמעותית את פעילות הסלולר של הקבוצה. להערכת בזק, רכישת הפעילות והסינרגיות הצפויות ממנה יובילו לחיסכון משמעותי של כ-50 מיליון שקלים בטווח הקצר, בעיקר בהוצאות תפעוליות. בטווח הארוך צפוי החיסכון להגיע עד לכ-100 מיליון שקלים, הודות להתייעלות בעלויות הרשת והתדרים.