יפית גריאני נפגשה אתמול עם מנכ"ל האוצר. על הפרק: דחיית מכירת כאל

לגלובס נודע כי יפית גריאני, מנכ"לית כאל, נפגשה אתמול עם מנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי. על הפרק: הארכת הדד ליין למכירת אחזקותיה של דיסקונט בכאל.

בתחילת החודש הניע בנק דיסקונט (המחזיק ב-72% מהחברה) את הליך המכירה מחדש לאחר שפקע הההסכם המקורי למכירת כאל לידי קבוצת יוניון-הראל לפי שווי של עד 4 מיליארד שקל.

● כך תדעו אם הפנסיה שלכם תיפגע מהנפילה של אנבידיה

● בלעדי | לסגור חצי מהחברות הממשלתיות: התוכנית הסודית של רשות החברות

הבקשה הגיעה לאחר שנוצר ספק אם הרכישה תושלם לפי הדד ליין שנקבע בחוק למכירת האחזקות באפריל הקרוב. בדיסקונט ניהלו במשך שנה שלמה מאמצים לקבלת אישור רשות התחרות, אך לא הצליחו לסגור מבחינת האישור הרגולטורי את העסקה.

העסקה המקורית עם יוניון־הראל, שותפות בין קבוצת יוניון של משפחת חורש, המייבאת את רכבי טויוטה לארץ ומחזיקה בין היתר בנתח (35%) מרשת סופר־פארם, לבין קבוצת הביטוח הראל, נפלה כמה שבועות לפני שפקע תוקפה, בשל מגבלות שהטילה רשות התחרות על יוניון.

הרשות דרשה שיוניון תמכור את החזקתה בסופר־פארם, משום שכאל מנפיקה כרטיס אשראי לשופרסל שמחזיקה ברשת הפארם המתחרה Be.

לפי הערכות השווי של כאל יתכווץ לנוכח מספר אירועים כלכליים, כשהבולט שבהם הוא איבוד מועדון הלקוחות פלייקארד לידיה של המתחרה ישראכרט.

המתנגדים והמצדדים

בינתיים בקרב הרגולטורים, הדעות חלוקות באשר לאישור ההארכה שהגיע לפתחו של משרד האוצר אתמול. המצדדים בהארכה טוענים שהחלטת רשות התחרות רק לאחרונה העמידה בסדר זמנים מוגבל את השלמת הרכישה במועד, ואילו המתנגדים מזכירים שההחלטה הקבועה בחוק היא תוצר של ועדת שטרום שנועדה להפריד את חברות האשראי מהבנקים ושעל הבנק להשלים את הרכישה במועד לאחר שבנק הפועלים הנפיק בסוף 2019 את ישראכרט בבורסה ולאומי מכר את מקס לידי חברת הביטוח כלל.

בשנים האחרונות נמתחה ביקורת ציבורית על מעבר של החזקה בחברות כרטיסי אשראי מבנקים לחברות הביטוח וכך הוחלף מוקד הכוח ששולט בהם במקום להוות אלטרנטיבה לגופים החזקים בשוק.

אל הוויכוח הזה מצטרף הפלונטר הפוליטי וככל שלא תושבע ממשלה וישראל תכנס לסבב בחירות נוסף, ספק אם ניתן יהיה להשלים את הדחייה באמצעות חקיקה.

מכאל לא נמסרה תגובה.