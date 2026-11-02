המרוץ לרכישת כאל נפתח מחדש: המועמדים, הדד־ליין והשווי שיתכווץ

בנק דיסקונט נערך לחידוש המרוץ למכירת מניותיו (72%) בחברת כרטיסי האשראי כאל. בתחילת השבוע פקע תוקפו של ההסכם למכירת מניות כאל לקבוצת יוניון־הראל, שנחתם בספטמבר אשתקד, לפי שווי של עד 4 מיליארד שקל, ובימים אלה שוקדים בבנק בניהולו של המנכ"ל אבי לוי על הכנת חדר מידע חדש לקראת מכרז מחודש.

ההערכות הן שחרף פסילת המתווה המקורי של העסקה על ידי רשות התחרות, קבוצת יוניון־הראל אינה מרימה ידיים וצפויה לנסות לרכוש שוב את השליטה במתווה שונה.

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השינוי המתוכנן כולל מהלך של הכנסת קרן ההשקעות האמריקאית סנטרברידג', שתחזיק בנתח של 50% בקבוצה, ותוריד את יוניון מ־80% ל־30%, כך שהראל תישאר עם יתרת חלקה.

המטרה היא להפיג את חששות רשות התחרות, שכן גורם אמריקאי שישלוט בפועל בכאל לא אמור להוות גורם מדאיג בהקשר זה.

בעבר נעשה ניסיון לצרף את קרן ההשקעות האמריקאית גלטין כבעלת הרוב בקבוצה, אך ככל הנראה היא אינה מעוניינת. בדיסקונט עדיין רואים ביוניון־הראל קבוצה פייבוריטית, אם כי היא לא היחידה.

נזכיר כי העסקה המקורית עם יוניון־הראל, שותפות בין קבוצת יוניון של משפחת חורש, המייבאת את רכבי טויוטה לארץ ומחזיקה בין היתר בנתח (35%) מרשת סופר־פארם, לבין קבוצת הביטוח הראל, נפלה כמה שבועות לפני שפקע תוקפה, בשל מגבלות שהטילה רשות התחרות על יוניון.

הרשות דרשה שיוניון תמכור את החזקתה בסופר־פארם, משום שכאל מנפיקה כרטיס אשראי לשופרסל שמחזיקה ברשת הפארם המתחרה Be. בדיסקונט ניהלו את הליך המכירה במשך שנה ואישור רשות התחרות לא התקבל, כך שהמהלך לא הושלם מבחינה רגולטורית.

גיל אגמון בתמונה והוא לא לבד

מתמודד נוסף שעשוי להימנות עם המובילים במרוץ הוא גיל אגמון, הפעיל בתחומי הרכב והתשתיות ובעל השליטה (59%) בדלק רכב המייבאת את רכבי מאזדה, פורד וב.מ.וו לארץ ושולטת בחברת התשתיות וורידיס.

אגמון בוחן ברצינות את רכישת כאל כבר כמה שבועות. עם זאת, כל עוד לא נפתח מכרז רשמי, ההתעניינות שלו לא הבשילה מעבר לגישושים ראשונים ולא תורגמה לצעדים מעשיים.

בשוק הוזכרו גם שמות נוספים אם כי לא ברור עד כמה ההתעניינות שלהם רצינית. אחד מהם הוא בנק ירושלים, בניהולו של יאיר קפלן, שהתמודד בנחישות על ישראכרט יחד עם מנורה מבטחים ובסופו של דבר הפסיד לקבוצת דלק.

גם שמו של אסף רפפורט, היזם שמכר את חברת הסייבר וויז, הועלה. ככל הידוע, רפפורט בחן לכל היותר הצטרפות לקבוצת רוכשים ולכן הסיכוי למהלך משמעותי מצידו נמוך. גורמים בשוק לא שוללים שהמכרז המחודש יחשוף גם מתעניינים חדשים ומפתיעים.

הערכות: השווי צפוי להתכווץ

ההערכות הן שהמכרז המחודש ייצא בתוך שבועות בודדים, כאשר ביום שלישי הקרוב (10 בנובמבר) צפויה כאל להציג את הדוחות הכספיים שלה, שמן הסתם יהיו גורם מרכזי במידע שיעניין את המתמודדים.

חדר המידע החדש נדרש משום שהמידע שהוצג למתעניינים בסבב הקודם התיישן ולפי ההערכות, השווי של כאל עלול לספוג פגיעה, בשל מספר אירועים כלכליים, כשהבולט בהם הוא איבוד מועדון הלקוחות "פלייקארד" לידיה של המתחרה ישראכרט.

בדיסקונט מבקשים להציג לרוכשים הפוטנציאליים תמונה עדכנית של מצבה העסקי והפיננסי של החברה, שבראשה עומדת המנכ"לית יפית גריאני.

לפי הדרישה של המחוקק, על בנק דיסקונט להשלים את מכירת מניותיו בכאל עד אפריל 2027. זאת, כיישום חוק ועדת שטרום שהורה על הפרדת חברות האשראי מהבנקים.

לנוכח העיכובים ופסילת מבנה העסקה הקודם, לוח הזמנים הזה לחוץ במיוחד ובבנק מקווים שהממשלה החדשה שתקום תעניק להם אורכה. בשוק מעריכים שדיסקונט יזכה לזמן נוסף, אך טרם פורסמה עמדה רשמית מטעם הרגולטורים הרלוונטיים, בנק ישראל והאוצר, וגם אי הוודאות סביב הקמת הממשלה מסבכת את המצב.

ככל שלא תושבע ממשלה במועד והפלונטר הפוליטי יוביל למערכת בחירות נוספת, סביר שהתאריך האחרון שנקבע יעבור. אז סביר שהמדינה תתחשב בסופו של דבר באילוץ שנוצר לדיסקונט ותושג הארכה טכנית כלשהי, שייתכן שתינתן על ידי הרגולטורים.

כאמור, ההערכות בשוק הן שהשווי שעליו דובר בעבר, עד 4 מיליארד שקל, כבר אינו ריאלי לנוכח השינויים שעבר שוק האשראי.

הסנטימנט השלילי בשוק בולט גם במניית המתחרה ישראכרט, שנסחרת בשווי של 3.7 מיליארד שקל לאחר ירידה של כ־30% מתחילת השנה.

כך, ייתכן שדיסקונט יידרש לא רק למצוא רוכש שיעבור את רשות התחרות, אלא גם להתפשר על המחיר.

האופציה הפחות מועדפת עדיין על הפרק

גם אם מיטב מאמצי דיסקונט כיום מופנים לחידוש המכרז למכירת כאל, שהוא האופציה המועדפת, נזכיר כי קיימת אפשרות נמוכה יותר להנפקת כאל בבורסה.

בעבר זאת הייתה החלופה, שעליה החליט לבסוף בנק הפועלים בשנת 2019, כאשר הנפיק את ישראכרט כך בבורסה.

לאומי מכר בזמן את מקס (בעבר לאומי קארד) לידי חברת הביטוח כלל, שהייתה בפועל חברת הביטוח היחידה שהצליחה לזכות ולרכוש חברת כרטיסי אשראי.

לדיסקונט יש תיאורטית אפשרות להנפיק את כאל, או אפילו לרשום את מניותיה למסחר אם בעל מניות המיעוט (28%) הבינלאומי שבשליטת צדיק בינו יתנגד בתוקף, אך זוהי האפשרות הגרועה מבחינתו שכן משמעותה בסבירות גבוהה קבלת שווי נחות מאשר מכירה ישירה במכרז.