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שוק ההון והשקעות דיסקונט מתניע מחדש את מכירת כאל. אלה המועמדים המובילים
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כאל

דיסקונט מתניע מחדש את מכירת כאל. אלה המועמדים המובילים

דיסקונט נערך למכרז מחודש למכירת כאל, לאחר שההסכם עם יוניון-הראל פקע • הבנק מקווה לקבל ארכה מהרגולטורים, בעוד גיל אגמון בוחן אף הוא את רכישת חברת כרטיסי האשראי

חזי שטרנליכט 08:52
אבי לוי, מנכ''ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרנגר
אבי לוי, מנכ''ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרנגר

המרוץ למכירת מניות כאל שבידי בנק דיסקונט (72%) עומד להתחדש בשבועות הקרובים. בתחילת נובמבר פקע ההסכם המקורי למכירת כאל לידי קבוצת יוניון-הראל לפי שווי של עד 4 מיליארד שקל, ומשכך בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי יוצא לדרך למכרז מחודש. בימים אלה מכינים בבנק את חדר המידע העתידי, שנדרש לנוכח העובדה שהמידע שהיה בקודם התיישן (בן למעלה משנתיים) וכאל בניהולה של יפית גריאני כיום היא חברה עם תנאי שוק שהשתנו.

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בדיסקונט מקווים שככל שתושבע ממשלה חדשה היא תעניק להם אורכה מחודשת למכירת כאל. הדד-ליין החוקי כיום הוא אפריל 2027, אולם בדיסקונט לאחר שניהלו שנה שלמה מאמצים לקבלת אישור התחרות, לא הצליחו לסגור מבחינת האישור הרגטלטורי את העסקה. ועם זאת עדיין מקווים שם לראות את קבוצת יוניון של משפחת ג'ורג' חורש, והראל, בתור הרוכשים העתידיים של כאל.

כדי להקל על התמודדות הקבוצה, לנוכח העמדה של רשות התחרות והחששות שלה לגבי הקבוצה, צפוי להתבצע שינוי במבנה שלה. בעבר נעשה ניסיון לעניין את קרן ההשקעות האמריקנית גלטין, שתהפוך לרוב בקבוצת יוניון-הראל, וכך תאפשר לקבוצה להשתלט בנוחות על כאל מבחינת רשות התחרות. כעת נבדק מודל שלפיו תהיה זאת קרן סנטרברידג', שבעבר התעניינה ברכישת כל חברת כאל, כמי שתהפוך לרוב בקבוצה עם יוניון והראל.

עוד לא ידוע אם במשרד האוצר ובנק ישראל נוטים להמליץ להעניק אורכה נוספת לדיסקונט לקיום מכרז מחודש. אך ככל הנראה שהרוח שנושבת בירושלים, לפחות מבחינת הרגולטורים היא חיובית. בעיקר משום שהעיכובים ופסילת מבנה העסקה הקודם יצרו סד זמנים לוחץ.

גיל אגמון מגשש

גורם נוסף שככל הידוע צפוי להיות בצמרת המתמודדים, יחד עם קבוצת יוניון-הראל המחודשת, הוא גיל אגמון, בעל השליטה בדלק רכב. מזה כמה שבועות שהוא בוחן ברצינות רבה את רכישת כאל. אולם מעבר לגישושים ראשונים, ובהינתן שטרם התחיל "מרוץ" רשמי מחודש לכאל, עד כה לא תורגמה ההתעניינות הזאת לפסים מעשיים.

שמות נוספים שהוזכרו, עשויים אמנם להפתיע, אבל לא ידוע אם היה בעניין שלהם "הרבה בשר". בין השמות שעשויים להופיע בהמשך הדרך כאשר ייפתח המכרז נמצא בנק ירושלים, שבעבר היה מתמודד נחוש על ישראכרט, שהפסיד שם עם מנורה-מבטחים לבסוף לקבוצת דלק.

גם שמו של אסף רפפורט, ההייטקיסט המיליארדר שמכר את וויז, גם הועלה אך ככל הידוע הוא בחן לכל היותר להצטרף לקבוצת רוכשים ולכן הסבירות לעניין גדול מצידו נמוכה.