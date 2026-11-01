רשות שוק ההון הציבה תנאי דרמטי למיזוג הגדול של אלטשולר שחם

בזמן שחלף מאז הודיעה חברת הביטוח ווישור גלובלטק, על רכישת פעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות אלטשולר שחם, לפני חודש וחצי, עלתה שוב ושוב השאלה מה יקרה עם פעילות הגמל החדשה של חברת הביטוח איילון, שבשליטת ווישור.

● הבחירות מחקו את התשואות החיוביות בקופות גמל באוקטובר

בתחילת הדרך הבהירו הצדדים לעסקה כי איילון ואלטשולר שחם "החדשה" יפעלו בנפרד כחברות אחיות וכי לא יהיה מיזוג בין שתיהן. כך אמיל וינשל, יו"ר ווישור, אמר בראיון לגלובס כי "אלטשולר שחם החדשה תהיה חברה אחות של איילון", והוסיף כי "ברור שהמטרה שלנו היא למקסם סינרגיה עם איילון אבל עדיין דרושה עבודה יש לבחון את אופן הסדרת הפעילויות העתידיות השונות בתחומי הפיננסיים בין חברות הקבוצה".

גם יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם וחלק מקבוצת הרוכשים, הבהיר כי "איילון ואלטשולר ימשיכו כל אחת כחברה עצמאית עם הפעילות שלה ולא יהיה חיבור בין החברות". באיילון שידרו מסרים ברורים זהים.

אלא שביום חמישי האחרון טרפה איילון את הקלפים והודיעה על שינוי כיוון של 180 מעלות. היא הודתה כי המיזוג נמצא על השולחן. על פי ההודעה של איילון, היא בוחנת "איחוד פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר פיננסים ושל איילון", כאשר איילון תקנה החזקות מיעוט באלטשולר החדשה, וכי ייבחנו "שיתופי פעולה אפשריים" בין איילון לבין חברות בקבוצת אלטשולר לאחר השלמת הרכישה. זאת, כדי שאיילון תוכל "להאיץ את פעילותה בתחומי הגמל… ליהנות מיתרונות לגודל, להרחיב את יכולות ההפצה והשירות ולקבל גישה ליכולות מקצועיות ולמערכות קיימות, וכן להרחיב או להאיץ את פעילותה בתחומי הגמל, ולאפשר לה להיכנס לתחום הפנסיה".

מאחורי הקלעים: הדרישה של הרגולטור

רשמית, הסיבה לבחינה המחודשת היא פנייה נוספת לאיילון מצד בעלת השליטה, ווישור, בהצעה לפיה איילון תצטרף למהלך הרכישה של אלטשולר שחם, באמצעות איחוד פעילות הגמל והפנסיה של שתי החברות, וזאת כדי למנוע בעיה של חברת שכבה שלישית על פי חוק הריכוזיות (ווישור-איילון-אלטשולר שחם) , כמו גם כניסה של איילון לתחום הפנסיה באמצעות הפעילות הנרכשת.

כניסה דרך אלטשולר שחם לפנסיה תאפשר לאיילון לחסוך הוצאות הקמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, כשבתחום הפנסיה צריך לצבור נכסים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים כדי להגיע לרווחיות.

אלא שמאחורי הקלעים יש סיבה משמעותית נוספת. לגלובס נודע כי ווישור קיבלה דרישה מרשות שוק ההון, לפיה רכישת השליטה באלטשולר שחם תהייה כרוכה במיזוג בין פעילות הגמל והפנסיה הנרכשת לפעילות הגמל של איילון, כדי שהרשות תסכים לאשר את הרכישה של אלטשולר שחם ע"י ווישור.

בנוסף, רשות שוק ההון הבהירה שהיא לא תאשר לווישור להחזיק בשתי חברות גמל (אלטשולר שחם ואיילון) במקביל. בעקבות כך, ווישור הפעילה לחצים על איילון להצטרף לעסקה, ולא להשאיר את פעילות הגמל הצעירה של איילון, שקודמה בחודשים האחרונים, עצמאית.

עם זאת, באיילון ממשיכים להקפיד ולציין כי עם כל הכבוד לבעלת השליטה ווישור, איילון מחויבת לטובתם של כל בעלי המניות ולכן, למרות הלחצים היא תקבל רק החלטה שתשרת את טובת כולם.

איילון מנהלת בתחום הגמל נכסים בהיקף של 3 מיליארד שקל. מנגד, חברת הגמל של אלטשולר שחם מנהלת בתחום הגמל נכסים בהיקף של 107 מיליארד שקל, עבור כ־2 מיליון לקוחות, כשבכל חודש היא עדיין מאבדת למתחרותיה 2־3 מיליארד שקלים בכל חודש.

בפנסיה, היקף הנכסים המנוהלים של אלטשולר עומד על 37 מיליארד שקל עם אובדן כספים של 700 מיליון שקל בחודש. כלומר, איילון שרק נכנסה לתחום הגמל תבלע לתוכה נכסים מנוהלים של 144 מיליארד שקל - מפלצת של ממש. התקווה של הצדדים היא שעם החלפת הבעלות ושינוי בשם החברה לצד יפור בתשואות, גם לקוחות יפסיקו לעזוב.

המחלוקת המרכזית: מי ינהל את ההשקעות

גלובס חשף בשבוע שעבר כי איילון, בניהולו של שרון רייך, דורשת כתנאי למיזוג עם אלטשולר שחם שהשם של חברת הגמל החדשה יהיה איילון, וכי גם ניהול ההשקעות יבוצע על ידה (בראשותו של מנהל אגף ההשקעות תמיר הרשקוביץ), כמו גם ניהול מערך ההפצה מול סוכני הביטוח. על החלק האחרון מן הסתם לא תקום בעיה, אולי גם על הנושא הראשון. אך הנושא המרכזי, מי ינהל את ההשקעות של חברת הגמל המאוחדת (אלטשולר או איילון), נמצא במחלוקת עמוקה.

באיילון לא רוצים לחזור על "הטעות מהשותפות עם מיטב", שם זוכרים כיצד במסגרת השותפות עם בית ההשקעות, שממנה יצאה לפני מספר שנים, איילון הייתה שותף פסיבי, החזיקה במניות מיעוט ולא השפיעה על ניהול ההשקעות.

מנגד, בעת המיזוג, הבהירו באלטשולר שחם שלא יהיה כל שינוי בצוות העובדים ואנשי ההשקעות, בהובלת לאה פרמינגר וככל הידוע אין שינוי בעמדה זו שלהם. עם זאת, גורם שמצוי פרטים מעריך ש"לא יהיה מאבק הורדת ידיים אלא שיימצא פתרון מכבד לכל הצדדים".

כאמור, עד היום השקיעה איילון בפעילות הגמל החדשה שלה עשרות מיליוני שקלים בתשלומים לסוכני הביטוח, בפרסומות ומיתוג וכן בתשלום לחברה המתפעלת (FMR).

מבחינתה של איילון, רוב הסיכויים שהכסף לא יירד לטמיון, אם יהיה מיזוג תחת השם שלה ובהובלתה. גם במקרה שבו לא תצטרף לעסקת אלטשולר שחם בסופו של דבר, ותמשיך לרוץ עצמאית, הרי שהיה ערך לפרסום. עם זאת, אם איילון תיאלץ לסגור את פעילות הגמל העצמאית ולוותר על השם, הרי שהיא תפסיד את הכסף שהשקיעה בהשקת הפעילות העצמאית.