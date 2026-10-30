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שוק ההון והשקעות הבחירות מחקו את התשואות החיוביות בקופות גמל באוקטובר
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קופות גמל

הבחירות מחקו את התשואות החיוביות בקופות גמל באוקטובר

ירידות השערים בבורסה המקומית בעקבות הבחירות, מחקו את התשואות החיוביות בקופות הגמל בחודש האחרון • במסלול הכללי נרשמו תשואות שליליות של 0.4%, ובמנייתי של 1.1% • עליות נאות במסלול ה-S&P500, שסגר את פערי התשואות מתחילת השנה

איתן גרסטנפלד 08:24
חיסכון / צילום: Shutterstock
חיסכון / צילום: Shutterstock

ירידות השערים בבורסה המקומית בעקבות הבחירות, מחקו את התשואות החיוביות בקופות הגמל בחודש האחרון (אוקטובר), אותו סיימו הקופות במסלול הכללי והמנייתי עם תשואה ממוצעת שלילית של 0.4% ו-1.1% (בהתאמה).

על פי תחזיתן של אבי ברקוביץ', המשנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, במהלך חודש אוקטובר נע טווח התשואות במסלול הכללי בין תשואה חיובית של 0.1% לבין תשואה שלילית של 0.7%. זאת, בזמן שבמסלול המנייתי הטווח צפוי לנוע בין בתשואה שלילית של 0.6%-1.6%.

ברקוביץ' מציין כי חודש אוקטובר היה תנודתי מאוד בשווקים הפיננסים בישראל ובעולם והתוצאות שלו הוכרעו ביומיים האחרונים, מתשואות חיוביות לתשואות שליליות. ברקע, בסיכום החודש נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בארץ, וירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל, בעיקר על רקע הפלונטר הפוליטי המסתמן מתוצאות הבחירות, והן האחראיות לתשואה השלילית של הקופות הכלליות.

ברקע, בצל ירידות השערים בעקבות הבחירות, רשם שוק המניות בארץ ירידות שערים בסיכום חודשי, כשמדד ת"א 35 ירד ב-1.4%, מדד ת"א 90 ירד ב-1.9% ומדד יתר 60 (SME60) ירד בשיעור חד של 7.5%. במקביל, שוקי המניות בארה"ב הציגו מגמה מעורבת במהלך החודש, כאשר מדד הדאו עלה ב-2.8%, מדד ה- S&P עלה ב-0.9% ואילו מדד הנאסד"ק ירד בשיעור של 2.5%.

בהתאם, המסלולים עוקבי מדד הדגל האמריקאי, הS&P500-, צפויים להציג תשואה ממוצעת של 2.6%. ברקע, הוא מציין כי התחזקות הדולר ביחס לשקל במהלך החודש תרמה 0.9% לתשואה במסלול שסבל בשנה האחרונה בעיקר משחיקה בשל התחזקות השקל מול הדולר (מגמה שהתהפכה בחודשים האחרונים).

בצל ההתחזקות בערכו והירידה במסלול המנייתי בחודשים האחרונים, מסלול ה-500 S&P ממשיך לצמצם פערים בתשואה השנתית. כך, מתחילת השנה נרשמו במסלול העוקב אחר מדד הדגל האמריקאי עליות נאות של 10.4%, בזמן שהמסלול המנייתי הציג תשואה גבוהה במעט של 11.6%. המסלול הכללי, שנחשב לסולידי, הצליח גם להניב תשואה נאה של 6.4%.

זאת, לאחר ששוק המניות בישראל רשם מתחילת השנה עד כה מגמה מעורבת, כשמדד ת"א 35 עלה ב-14.1%, בזמן שמדד ת"א 90 ירד בשיעור של 4.9%. במקביל, בארה"ב נרשמה מגמה חיובית: מדד הדאו עלה ב-8.9%, מדד ה-500 S&P עלה ב-12.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-12.7%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל גרעה כ-0.5% מתשואות אלה במונחים שקליים.