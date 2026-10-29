ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות איילון בדרך לוותר על פעילות הגמל שהשיקה רק לפני שלושה חודשים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איילון

בצל עסקת הענק: איילון בדרך לוותר על פעילות הגמל שהשיקה רק לפני שלושה חודשים

חברת הביטוח נכנסה בתחילת אוגוסט לתחום הגמל, וכעת שוקלת לוותר עליו • איילון בוחנת לרכוש החזקות בפעילות הגמל של אלטשולר ולהיכנס דרכה גם לפעילות הפנסיה

נתנאל אריאל 09:27
שרון רייך, מנכ''ל איילון ביטוח / צילום: רמי זרנגר
שרון רייך, מנכ''ל איילון ביטוח / צילום: רמי זרנגר

חברת הביטוח איילון, שרק נכנסה לפני שלושה חודשים לתחום הגמל, נמצאת בדרך לוותר על הפעילות הזו, כבר כעת. לפי דיווח החברה, איילון קיבלה מווישור, חברת האם, פניה נוספת להצטרף לעסקת רכישת אלטשולר שחם פיננסים ודירקטוריון איילון החליט לבחון זאת. בפועל איילון אולי תקנה חלק מפעילות החברה הבת, כיוון שאלטשולר שחם היא חברה ציבורית, ואסור לפי חוק הריכוזיות להחזיק ב-3 שכבות.

על פי ההודעה, לאחר השלמת הרכישה ייבחנו שיתופי פעולה בין איילון לבין חברות בקבוצת אלטשולר. ווישור מציעה לאיילון לנצל שיתופי פעולה אלו כדי "ליהנות מיתרונות לגודל, להרחיב את יכולות ההפצה והשירות ולקבל גישה ליכולות מקצועיות ולמערכות קיימות". בנוסף, המהלך נועד לאפשר לאיילון להרחיב ולהאיץ את פעילותה בתחום הגמל, וכן לסלול את כניסתה לתחום הפנסיה.

עוד מסבירים באיילון כי במסגרת ההצעה תיבחן האפשרות לאחד את פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר פיננסים עם זו של איילון, מהלך שבמסגרתו תרכוש איילון החזקות מיעוט בחברה הממוזגת ("אלטשולר החדשה").

בעקבות הפנייה, הסמיך דירקטוריון איילון את הנהלת חברת הביטוח, בליווי היו"ר ובפיקוח ועדת הביקורת, לבחון מול הגורמים הרלוונטיים בקבוצת אלטשולר את הדרכים האפשריות ליישום המהלך, ולהביא את תוצאות הבחינה בפני הדירקטוריון.

הרחבה מיד.