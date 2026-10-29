חברת הביטוח איילון, שרק נכנסה לפני שלושה חודשים לתחום הגמל, נמצאת בדרך לוותר על הפעילות הזו, כבר כעת. לפי דיווח החברה, איילון קיבלה מווישור, חברת האם, פניה נוספת להצטרף לעסקת רכישת אלטשולר שחם פיננסים ודירקטוריון איילון החליט לבחון זאת. בפועל איילון אולי תקנה חלק מפעילות החברה הבת, כיוון שאלטשולר שחם היא חברה ציבורית, ואסור לפי חוק הריכוזיות להחזיק ב-3 שכבות.

על פי ההודעה, לאחר השלמת הרכישה ייבחנו שיתופי פעולה בין איילון לבין חברות בקבוצת אלטשולר. ווישור מציעה לאיילון לנצל שיתופי פעולה אלו כדי "ליהנות מיתרונות לגודל, להרחיב את יכולות ההפצה והשירות ולקבל גישה ליכולות מקצועיות ולמערכות קיימות". בנוסף, המהלך נועד לאפשר לאיילון להרחיב ולהאיץ את פעילותה בתחום הגמל, וכן לסלול את כניסתה לתחום הפנסיה.

עוד מסבירים באיילון כי במסגרת ההצעה תיבחן האפשרות לאחד את פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר פיננסים עם זו של איילון, מהלך שבמסגרתו תרכוש איילון החזקות מיעוט בחברה הממוזגת ("אלטשולר החדשה").

בעקבות הפנייה, הסמיך דירקטוריון איילון את הנהלת חברת הביטוח, בליווי היו"ר ובפיקוח ועדת הביקורת, לבחון מול הגורמים הרלוונטיים בקבוצת אלטשולר את הדרכים האפשריות ליישום המהלך, ולהביא את תוצאות הבחינה בפני הדירקטוריון.

הרחבה מיד.