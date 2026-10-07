השחקנית החדשה בתחום הגמל מתקשה לבלוט בתשואות

שוב זה קורה לחברת הביטוח איילון, השחקנית החדשה בתחום הגמל שרוצה לסחוף את ההמונים. לגלובס נודע כי היא צפויה להציג בחודש ספטמבר תשואות לא מרשימות.

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במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות היא צפויה להציג תשואה שלילית קלה של 0.1% - בדומה לממוצע הצפוי של התשואות - מה שיקנה לה כנראה מקום באמצע הטבלה ואילו במסלול המניות היא צפויה להציג תשואה חיובית קלה של כ-0.25%, מה שימקם אותה כנראה בחלק התחתון של טבלת התשואות.

נזכיר כי מדובר בחודש השני שלה בתעשייה וחודש שני ברציפות של תשואות לא טובות, אחרי שכפי שנחשף בגלובס, גם בחודש אוגוסט היו התשואות שהציגה מהנמוכות בתעשייה.

ניתן לראות אומדן נוסף לכך גם דרך פוליסות החיסכון של איילון, שמנוהל בידי אותם מנהלי השקעות. שם היא הניבה במסלול הכללי בחודש ספטמבר ירידה של 0.1% בחודש ספטמבר ותשואה חיובית של 0.09% במסלול המניות.

הבעיה של איילון בהקשר הזה היא שבאיילון מנסים למתג את עצמם בחודשים האחרונים בתור "פיננסו קילרים" שיהיו עם התשואות הכי טובות בתעשייה, כפי שהיו עד לאחרונה בתחום פוליסות החיסכון. ובכך הם רוצים להביא לגיוס מסיבי של כסף.

יש לציין כי תשואות בגמל צריך לבדוק לפי טווחים ארוכים, וחודשיים זו תקופה קצרה מאוד.

הסיבה לפיגור היחסי של איילון נובעת מהפוזיציות שלה. איילון חשופה יותר יחסית לישראל ביחס למתחרים, ובחודשיים האחרונים ישראל מספקת תשואות חסר משמעותיות ביחס לחו"ל, בוודאי במדד ת"א 90 שירד בחודש שעבר בכמעט 3%. בנוסף, לאיילון יש פוזיציה גדולה יותר מהמתחרות בתחום האג"ח הסחיר, בארץ ובחו"ל, כך שהדרמה של עליית התשואות החדה בארה"ב ליותר מ-5% פוגעת בה.

מהבחינה הזו, איילון תצטרך לקוות שתשואות האג"ח יחזרו לרדת בקרוב וגם שהסקטורים בהם היא מושקעת בישראל יחזרו לתת ביצועים טובים יותר מחו"ל.

שיווק נמרץ באמצעות סוכנים

מנגד, נודע לגלובס, כי איילון כבר מנהלת בתחום כ-2.6 מיליארד שקל, מתוכם היא גייסה כ-1.4-1.5 מיליארד שקל בחודש ספטמבר, המשך גיוס מהיר שאף עולה על הגיוס בחודש אוגוסט, וזאת בזכות סוכני הביטוח, שמשווקים אותה בהתלהבות גדולה.

"זו חברת סוכנים" אמר לגלובס בשבוע שעבר מתחרה בכיר על איילון, "יש להם צוות טוב, כמו מנהל ההשקעות תמיר הרשקוביץ, והם קטנים, אז יש סביבם באזז".

לגלובס נודע כי גם בית ההשקעות אלטשולר שחם פיננסים התקשה בחודש אוגוסט וצפוי לסיים בחלק התחתון של טבלת התשואות, וזאת למרות שוול סטריט, שאליה מוטה בית ההשקעות, סיפקה תשואה עודפת ניכרת על ת"א. זאת לאחר מספר חודשים חזקים שבהם מוקם בצמרת התשואות (אך עדיין סבל מיציאת כספים משמעותית).

בהקשר של אלטשולר שחם פיננסים, שנמצא בעיצומו של תהליך מכירה לחברת הביטוח ווישור (החברה האם של איילון), הסיבה היא ככל הנראה החשיפה לתחום האג"ח, בגלל עליית התשואות כאמור. מנגד, הרכיב המנייתי כנראה סיפק את הסחורה.