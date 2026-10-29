ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות סוף עידן בבנק הפועלים: קלרה צברגל, מנהלת תחום הנדל"ן, פורשת
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנק הפועלים

סוף עידן בבנק הפועלים: קלרה צברגל, מנהלת תחום הנדל"ן, פורשת

קלרה צברגל - שנחשבת לאחת הבכירות בבנקים בתחום הנדל"ן - הודיעה על פרישה לגמלאות, זאת לאחר שהגיעה לגיל 68 • צברגל כיהנה בתפקיד מאז 2004, והיא פורשת מהבנק בו עבדה בתפקידים שונים במשך 45 שנה • אייל גלעד, מנהל מרכז העסקים של בנק הפועלים באזור ירושלים, יחליפה בתפקיד

חזי שטרנליכטאריק מירובסקי 08:44
קלרה צברגל / צילום: אביב גוטליב
קלרה צברגל / צילום: אביב גוטליב

ראש תחום הנדל"ן בבנק הפועלים , קלרה צברגל, שנחשבת לאחת הבכירות בבנקים בתחום זה, הודיעה על פרישה לגמלאות, זאת לאחר שהגיעה לגיל 68. צברגל כיהנה בתפקיד מאז 2004, והיא פורשת מהבנק בו עבדה בתפקידים שונים במשך 45 שנה.

מי שיחליף את צברגל בתפקיד הוא אייל גלעד, מנהל מרכז העסקים של בנק הפועלים באזור ירושלים.

מנהל השקעות בכיר פסימי במיוחד: "הבורסה בתל אביב לא אטרקטיבית. הנדל"ן מת"
מניות הנדל"ן הובילו את הירידות בבורסה: זו הסיבה
סחורה לוהטת: הבכירים שעוזבים את הבנק ומרוויחים הרבה יותר מהמנכ"ל שלו

צברגל, ילידת ארגנטינה, בעלת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים EXECUTIVE, החלה את עבודתה בבנק הפועלים אחרי שסיימה את לימודיה. היא החלה כרפרנטית ועלתה בסולם הדרגות עד לניהול כולל של ענף הנדל"ן בבנק.

צברגל משמשת כאחראית על האשראי ללקוחות הנדל"ן הגדולים של בנק הפועלים. הענף סובל מקשיים בשנתיים האחרונות, לנוכח קשיי הציבור לקנות דירה בעידן הריבית הגבוהה. במסגרת תפקידה עסקה צברגל במתן מימון לקבלנים הגדולים ולחברות הבנייה המובילות במשק.

במרץ 2025 נבחרה צברגל לרשימת "הנשים המשפיעות" של גלובס בקטגוריית הפיננסים. במסגרת הבחירה צוין כי השליטה שלה באשראי לקבלנים ולענף הנדל"ן היא שהופכת אותה לאחת הדמויות החזקות בענף.

בתקופה שקדמה לבחירה, הבנקים, ובהם הפועלים, הגדילו את היקף האשראי לענף הנדל"ן. המטרה הייתה להחזיר את קצב מכירות הדירות, שנבלם בעקבות עליית הריבית, באמצעות מבצעי מימון אגרסיביים ודרישה להון עצמי נמוך מהרוכשים.

עם זאת, צברגל נחשבה תמיד לבנקאית שמרנית יחסית בענף שנוטה לקחת סיכונים. כך, למשל, הפועלים לא היה חשוף לקריסת קבוצת היזם חנן מור, שהותירה חובות בעיקר בלאומי ובדיסקונט.

נזכיר כי בחודש שעבר הודיע מקבילה של צברגל בבנק לאומי, צחי ארצי, על פרישתו מהבנק.