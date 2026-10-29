סוף עידן בבנק הפועלים: קלרה צברגל, מנהלת תחום הנדל"ן, פורשת

ראש תחום הנדל"ן בבנק הפועלים , קלרה צברגל, שנחשבת לאחת הבכירות בבנקים בתחום זה, הודיעה על פרישה לגמלאות, זאת לאחר שהגיעה לגיל 68. צברגל כיהנה בתפקיד מאז 2004, והיא פורשת מהבנק בו עבדה בתפקידים שונים במשך 45 שנה.

מי שיחליף את צברגל בתפקיד הוא אייל גלעד, מנהל מרכז העסקים של בנק הפועלים באזור ירושלים.

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צברגל, ילידת ארגנטינה, בעלת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים EXECUTIVE, החלה את עבודתה בבנק הפועלים אחרי שסיימה את לימודיה. היא החלה כרפרנטית ועלתה בסולם הדרגות עד לניהול כולל של ענף הנדל"ן בבנק.

צברגל משמשת כאחראית על האשראי ללקוחות הנדל"ן הגדולים של בנק הפועלים. הענף סובל מקשיים בשנתיים האחרונות, לנוכח קשיי הציבור לקנות דירה בעידן הריבית הגבוהה. במסגרת תפקידה עסקה צברגל במתן מימון לקבלנים הגדולים ולחברות הבנייה המובילות במשק.

במרץ 2025 נבחרה צברגל לרשימת "הנשים המשפיעות" של גלובס בקטגוריית הפיננסים. במסגרת הבחירה צוין כי השליטה שלה באשראי לקבלנים ולענף הנדל"ן היא שהופכת אותה לאחת הדמויות החזקות בענף.

בתקופה שקדמה לבחירה, הבנקים, ובהם הפועלים, הגדילו את היקף האשראי לענף הנדל"ן. המטרה הייתה להחזיר את קצב מכירות הדירות, שנבלם בעקבות עליית הריבית, באמצעות מבצעי מימון אגרסיביים ודרישה להון עצמי נמוך מהרוכשים.

עם זאת, צברגל נחשבה תמיד לבנקאית שמרנית יחסית בענף שנוטה לקחת סיכונים. כך, למשל, הפועלים לא היה חשוף לקריסת קבוצת היזם חנן מור, שהותירה חובות בעיקר בלאומי ובדיסקונט.

נזכיר כי בחודש שעבר הודיע מקבילה של צברגל בבנק לאומי, צחי ארצי, על פרישתו מהבנק.