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חיפה

הדירות בחיפה חוזרות להגרלה עם מחיר בסיס משנת 2020

כמעט שבע שנים אחרי המכרז, 41 דירות בפרויקט שעבר מחנן מור לחברת שתית מוצעות בהגרלות המשך, במחיר בסיס של כ-8,000 שקל למ"ר לפני מע"מ והצמדה • לצד המחיר הנמוך, הזוכים יצטרכו להביא בחשבון את המלאי שנותר ואת ההמתנה: בחוזה של אחד המתחמים נקבעה מסירה בדצמבר 2029

צלי אהרון 11:42
חיפה / צילום: Shutterstock
חיפה / צילום: Shutterstock

כמעט שבע שנים חלפו מאז שנקבע מחיר הדירות המוזלות בשני מתחמים בדרום חיפה. כעת, כש-41 דירות מוצעות בהגרלות המשך בפרויקט נוף ים של שתית, חוזרת גם האפשרות לרכוש לפי מחיר בסיס מפברואר 2020.

בשתי ההגרלות מוצעות 38 דירות ועוד שלוש דירות, בהתאמה. לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון, להגרלה הגדולה נרשמו יותר מ-17 אלף משקי בית, ולהגרלה הקטנה יותר מ-16 אלף. מדובר במאות נרשמים לכל דירה בהגרלה הגדולה, ובאלפים בהגרלה הקטנה. ההרשמה, שנפתחה ב-3 בנובמבר, נסגרת היום (א').

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מקור המחירים בדיווח שפרסמה קבוצת חנן מור לבורסה בפברואר 2020: החברה הודיעה אז על זכייה במכרז של רשות מקרקעי ישראל בשני מתחמים בחיפה. בכל אחד תוכננו 249 דירות בתוכנית מחיר למשתכן, לצד 107 דירות לשוק החופשי. התחייבות המחיר לזכאים עמדה על כ-8,000שקל למ"ר במגרשים 224 ו-225 ועל 8,144 שקל למ"ר במגרשים 226 ו-227. אלה גם מחירי הבסיס בהגרלות ההמשך כיום.

בתחילת 2024 רכשה שתית את הקרקע מחנן מור תמורת 175 מיליון שקל, על רקע הקשיים שאליהם נקלעה החברה. הפרויקט משווק כיום בשם נוף ים, באזור ההרחבה הדרומית של נאות פרס, בסביבת פארק מת"ם ואצטדיון סמי עופר. לפי אתר שתית, הוא כולל 839 דירות ב-24 בניינים, בתמהיל שמשלב דירות מוזלות ודירות לשוק החופשי.

ומה המחירים?

החלפת היזם לא הביאה לקביעת מחיר בסיס חדש לדירות המוזלות, עם זאת, המחיר לא באמת נותר זהה למחיר ב-2020. חשוב לזכור כי המחיר למ"ר שמופיע בהגרלות אינו כולל מע"מ והצמדה למדד תשומות הבנייה. גם השטחים הנלווים לדירה, ובהם מרפסת ומחסן, נכנסים לחישוב לפי תנאי המכרז. לכן המחיר צפוי להשתנות בהתאם לדירה הספציפית.

בפירוט הגרלה 2760, לפי הנתונים של משרד השיכון, מצוין כי נותרו דירות שלושה חדרים בלבד, במחיר שמתחיל ב-842 אלף שקל. לצורך המחשה, לפי הלמ"ס, המחיר הממוצע של דירות בנות שניים וחצי עד שלושה חדרים שנמכרו בחיפה ברבעון השני של 2026 עמד על כ־1.31 מיליון שקל.

בנוסף, במחירון שמפרסמת שתית למגרשים 226 ו-227 מצוין כי מחירי הדירות מוצמדים למדד עד 16 באוקטובר 2026.

הפרויקט התעכב במשך שנים

כפי שפורסם בגלובס, קידום הפרויקט התעכב במשך שנים על רקע מחלוקות בין עיריית חיפה לגופי המדינה סביב התשתיות הדרושות לשכונה. בחוזה המכר שמפרסמת שתית למגרשים 226 ו-227, שאליהם משתייכת הגרלת שלוש הדירות, נקבע מועד מסירה של 12 בדצמבר 2029. מדובר בעוד כשלוש שנים, וכמעט עשור לאחר הזכייה במכרז המקורי.

באותו חוזה נקבע כי 20% הראשונים ממחיר הדירה אינם מוצמדים, ואילו מחצית מכל תשלום מעבר להם מוצמדת למדד תשומות הבנייה, לפי מדד הבסיס במועד החתימה. כך, ההצמדה העתידית חלה על 40% מהתמורה, בהתאם למועדי התשלום.

ההגרלות הנוכחיות פתוחות גם למשפרי דיור בעלי אישור זכאות מתאים. בהגרלות ההמשך בגל הזה אין עדיפות לבני מקום או למשרתי מילואים. משפר דיור שירכוש דירה בתוכנית נדרש למכור את דירתו הקיימת בתוך 12 חודשים מאכלוס הדירה החדשה.